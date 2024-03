LA HABANA, Cuba. – Con la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento en el año 2021 las autoridades cubanas esperaban que buena parte de los ciudadanos que no tenían empleo corrieran a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en busca de alguna plaza laboral. Se decía que la eliminación de los subsidios gubernamentales a muchos productos y servicios provocaría que todas las personas tuvieran necesidad de contar con ingresos estables para hacerle frente a una inflación que, no obstante, se calculaba no muy elevada.

Sin embargo, tres años después, y a pesar de estar soportando una inflación sin precedentes ―un gran error de cálculo de la Tarea Ordenamiento―, los solicitantes de empleo no han sido tantos como imaginaba el régimen, al menos en lo que respecta a las plazas disponibles en las entidades estatales. Entidades en las que ha habido un decrecimiento importante en el número de empleados, debido en lo fundamental a la creciente emigración, y también al éxodo de sus trabajadores hacia el sector no estatal de la economía, que ofrece mejores salarios.

Ante tal situación, el Gobierno organiza mensualmente unas denominadas Ferias de Empleo en las que directivos del MTSS, previa divulgación por los medios de difusión masiva, reciben a todo aquel que se acerque en busca de un empleo. Incluso les llenan las boletas de ubicación, ya con un centro laboral indicado, a los que acepten la propuesta de empleo.

Mas, ni de esta manera se logra atenuar la carencia de fuerza de trabajo que exhiben las empresas y entidades gubernamentales. Ha trascendido que muchas de las personas a las que se les llenan las boletas, después no se presentan en los centros laborales a los que fueron asignados. Y aunque las autoridades no son muy explícitas en lo referido a esa no presentación de los aspirantes a un empleo, no es muy difícil imaginar que los salarios de esas plazas, en relación con el nivel de precios en el país, en nada mejorarían el nivel de vida de esas personas.

También como parte de ese esfuerzo oficial por que se ocupen las plazas disponibles en las empresas y entidades estatales, el pasado domingo 10 de marzo el periódico Tribuna de La Habana, dio a conocer una amplia oferta de empleo en entidades pertenecientes al sector de la construcción, los servicios técnicos de arquitectura y el gas manufacturado. Los empleos van destinados a profesionales y también a personas con baja calificación. Y los salarios fluctúan entre los 7.000 y los 2.300 pesos mensuales, con un valor promedio de unos 4.650 pesos, que se acerca al actual salario medio del país.

Así las cosas, y en un contexto en el que un paquete de pollo cuesta 3.000 pesos o más, y un cartón de huevos alrededor de 2.500 pesos ―ambos en el mercado informal o en las mipymes― es fácil comprender que muchas de esas plazas que se anuncian en el periódico habanero serán de poco interés para el ciudadano promedio. Porque, evidentemente, nadie va a trabajar todo un mes para, en el mejor de los casos, comprar solo un paquete de pollo y un cartón de huevos.

Esta carencia de fuerza de trabajo, sobre todo en el sector estatal, es sin dudas otro de los graves problemas que afronta el régimen cubano. Repercute negativamente en la agricultura, donde la falta de brazos para trabajar las tierras impide, entre otros, el cumplimiento de los planes productivos. Incide en el sector de la construcción, debido al bajo número de especialistas y operarios a pie de obra. Y, en el sector empresarial, el déficit de empleados conspira contra la aspiración gubernamental de convertir la empresa estatal en el eslabón más importante de la economía cubana.

A todo lo anterior se añade la ya citada emigración, así como la constante disminución de las personas en edad laboral ante el envejecimiento de la sociedad.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

