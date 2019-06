Con hábiles trucos Maduro fragmenta a la oposición venezolana

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La oposición venezolana “tiene que ponerse las pilas”, me comenta Marcos, el periodista de Maracaibo que sigue de cerca el drama que vive la nación bolivariana.

Y tiene razón. Nicolás Maduro y compañía se saben el truco de buscar más oxígeno entre las naciones ingenuas, que gustosas se prestan para proporcionar más tiempo a la sangrienta dictadura chavista. El drama se prolonga y la agonía de los venezolanos prosigue, sin que se le vea un final a la tragedia. Hay indignación en los ciudadanos que quieren librarse del nefasto régimen, y que han perdido a sus seres queridos en la cruenta lucha, o tienen miembros encarcelados o en el exilio.

Ex candidato a la presidencia de Venezuela, Octavio Álvarez Paz señala que más del noventa por ciento de compatriotas que aspiran el cese de la usurpación a corto plazo sufren de incertidumbre por las actitudes y mensajes, a veces contradictorios, de la dirigencia opositora.

Precisa: “Hasta ahora no había querido referirme al tema para no generar polémica en un terreno peligroso para la conquista de los objetivos comunes, pero hay cosas demasiado importantes y graves que no podemos dejar pasar. Todos estuvimos de acuerdo con el esquema trazado por la Asamblea Nacional, promovido en todo el país por el presidente (e) Guaidó. Primero, el cese de la usurpación, es decir, la salida definitiva de Maduro de la posición que ocupa desde la muerte de Chávez. En segundo lugar, la constitución de un gobierno de transición hacia la democracia que prepare el camino para unas elecciones generales con todas las garantías posibles como tercer y definitivo paso hacia la normalización del país. Sin embargo, hay declaraciones y actitudes que parecieran marchar en contra vía a estos planteamientos”.

Álvarez Paz y otros opositores consultados rechazan el diálogo con el gobierno chavista y lo ven solo como un astuto recurso para obtener más tiempo. “Los consejos vienen de La Habana”, precisa Marcos, aunque Maduro no necesita muchas recomendaciones para mantenerse a flote. El caraqueño Francisco Torres está de acuerdo y precisa que la dictadura se guía por “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo para sus fechorías.

Por todo esto, los miembros de la oposición que se enfrentan al régimen no deberían unirse al protagonismo de Noruega en el problema venezolano. Álvarez Paz recalca: ” ¿Por qué Noruega y para qué? Sería conveniente conocer a los actores originales, sus motivos y complicidades. No sabemos los planteamientos concretos de la convocatoria, ni las respuestas dadas por cada una de las partes. Tampoco sabemos de reales o supuestas reuniones entre ellas, ni los temas que pudieron haberse tratado”.

Y agrega, “con mucha claridad Estados Unidos y otros países solidarios han dicho que la única posibilidad de negociación es con relación al cese de la usurpación, es decir, el retiro de Maduro. Estamos corriendo el riesgo de un enfriamiento del enorme apoyo internacional que hemos recibido hasta ahora. La incertidumbre está liquidando la serenidad indispensable para que la vida transcurra normalmente. No sólo hay tristeza en el pueblo, también existe el temor de que pasemos a mayores en esta confrontación inevitable. Debemos apresurarnos”.

El político venezolano termina diciendo: “No hay secretos eternos. Nada se puede preparar sin que se sepa. Alguna vez escribimos que cada tiempo crea sus monstruos, pero también las armas apropiadas para derrotarlos. Finalmente, y silenciando aspectos que provoca plantear pero que pueden ser perjudiciales, solamente le diré a quienes sepan entender que en nombre de la unidad opositora no pueden tolerarse conductas reprochables ni errores graves. Sería hacernos cómplices de un viaje hacia más de lo mismo”.

“Vivimos de la esperanza”, comenta el catedrático José Luis Zambrano Padauy, “y nuestros sueños están en la ayuda que nos podría proporcionar Estados Unidos. Ningún país mojaría tanto sus barbas y mucho menos uno tan poderoso como el yanqui, si no tuviese planes reales y rigurosos para desquebrajar las barreras de la dictadura venezolana”.

Agrega Zambrano: “El cese de la usurpación es una meta irremplazable. Nada ni nadie nos puede imponer a la usanza de los últimos comicios, un proceso electoral viciado y con el mismo esquema turbulento. Hoy se cuenta con más cartas para ganar la partida”.

“El sendero está lleno de obstáculos inadecuados, con zancadillas terribles y con el estruendo de risotadas de unos forajidos sin una pizca de humanidad, que no quieren desenroscarse del poder. Pero la lucha tiene una perspectiva medida y clara”.

“Mientras Maduro aprueba recursos para la activación del proyecto de creación de una línea de producción de la ametralladora Caribe, calibre 9.19 mm, y un país entero padece de una hambruna incomparable por tener todos los estándares de producción alimenticia paralizados, existe otro proyecto en marcha en el senado norteamericano para cambiarle la cara a la calamidad”.

El catedrático termina diciendo:

“Hace seis años escribí en redes sociales una frase a las volandas, que hoy tiene más vigencia: al superar con fe la tormenta más aciaga y llena de truenos, siempre florece un arcoíris en forma de sonrisa, como premio de Dios. Nunca mi cursilería sin remedio ha sido más oportuna”.

Sin embargo, hay que superar el enfrentamiento con un régimen diabólico que se atiene a las órdenes directas de La Habana, y hasta ahora ha logrado mantenerse con hábiles artimañas en el poder.