LA HABANA, Cuba. — Una noticia publicada en este mismo diario digital nos informa que tres peloteros cubanos abandonaron este domingo el equipo juvenil que en Ciudad Obregón, México, disputa ahora mismo el campeonato Sub-23 de ese deporte. Como no se trata de los primeros, el titular, con acierto, hace un sintético recuento: “Y van seis bajas”.

Por su parte, 14yMedio, utilizando el argot beisbolero, pone una nota folclórica en encabezamiento de su información: La fuga de otros tres peloteros ‘poncha’ a la selección cubana en México. El texto comenta: “Las fugas desangran al béisbol de la Isla y representan un golpe seco al ideal patriótico del régimen”.

Confieso que, en las condiciones calamitosas en que sobrevive la Cuba de hoy, no me resulta particularmente atrayente esta última alusión a la patriotería —que no patriotismo— que suele exhibir el impresentable sistema comunista de la Isla. Pero la mención al desangramiento y el golpe seco sí las considero muy acertadas.

También me parece harto feliz la cita de Francys Romero con la que CubaNet cierra su información: “Desde ahora y hasta el inicio del próximo partido comenzará otro juego, frenar las salidas para al menos poder terminar la competencia. Con otra victoria, Cuba estaría rozando la clasificación (…) pero tiene un rival más complicado aún por superar en estos días: los abandonos”.

Considero que este espectáculo, que no deja de ser bochornoso, pone de manifiesto (y en medida no menor que otras viñetas tomadas de la realidad cubana) cuál es la situación verdadera que atraviesa hoy nuestra Patria. Se trata —ni más ni menos— de un enfermo terminal. Dondequiera que se aplique presión (siquiera de un dedo), sólo saldrá pus.

La reacción oficial cubana ha resultado ser harto original. Un tuit de la Federación Cubana de Béisbol alega que la anulación del acuerdo al que arribaron hace años esa entidad y las Grandes Ligas de Estados Unidos “impide realizar sueños por la vía natural (…) y estimula el tráfico de atletas en defensa de intereses políticos, ajenos al bienestar y la tranquilidad de la familia cubana”.

Aquí sólo hace falta señalar que estos últimos tienen un solo enemigo: las políticas discriminatorias que aplica el propio régimen cubano. En cualquier país normal (esos en los que se aplica la “vía natural” mencionada en la nota oficial) un atleta cualquiera firma un contrato cuando lo desee y con quien lo tenga a bien. El “bienestar y la tranquilidad de su familia” no sufren afectación alguna: el deportista la lleva a vivir consigo o la visita cada vez que sus compromisos contractuales se lo permitan.

En Cuba no. Aquí, el hecho de haber “desertado” de una delegación deportiva trae consigo la adopción de una serie de represalias contra el “tránsfuga” e incluso contra sus seres queridos. El hecho de firmar un contrato por fuera de los canales que ahora tiene establecidos con ese fin el régimen castrista implica ganarse la animadversión de los oficialistas.

Y claro que, para ello, hay razones “de peso”. Algunos gobiernos de países libres y la prensa independiente han documentado ampliamente la explotación inicua a la que son sometidos los médicos y enfermeros cubanos contratados para trabajar en el extranjero: Como regla, un 80% va a parar al régimen castrista, y sólo el 20% restante lo cobra el trabajador de la salud.

Pero es mucho menos lo que se ha comentado sobre los acuerdos en virtud de los cuales determinados peloteros de la Isla juegan en equipos profesionales de béisbol en otros países. ¿A qué se debió que el castrismo haya abandonado su ridícula retórica sobre la “pelota esclava”? (lo cual, en la neolengua castrista de hace años, aludía a aquellos atletas que cobraban muy buen dinero por jugar con carácter profesional).

Sospecho que, en la autorización para que buen número de peloteros cubanos trabajen en el béisbol profesional nipón (y ello sin afectar el “bienestar y la tranquilidad de la familia cubana”) es por la buena tajada que deben recibir los castristas de lo devengado por los atletas de la Isla en los equipos de aquella Liga. Pero sería muy bueno documentar esa realidad, al igual que se hace con la de los médicos.

¡Es natural que las autoridades cubanas estén muy quejosas de los Estados Unidos! El quid del asunto es que los sueldazos que pagan nuestros vecinos norteños son mucho mayores que los del lejano Japón. Por ello resulta comprensible que a los castristas se les haga la boca agua cuando piensan en la tajada que recibirían si una buena cantidad de los talentosos peloteros criollos jugara en la “Gran Carpa”.

Pero, parafraseando al cantautor Carlos Puebla, debemos decir: “Llegó Trump y mandó a parar”. ¡Y los castristas (que no se esconden para atacar en cualquier terreno a Estados Unidos, y hacerlo de la manera más virulenta posible) tienen la desvergüenza de declararse muy ofendidos por esa medida que les cerró las puertas a los negociazos con los equipos de las Grandes Ligas!

Entonces, que no se quejen por algunos jovencitos cubanos que, en vista de la total falta de perspectivas que ven en su Patria, optan por abandonar la delegación cubana. Con esto, los castristas, sencillamente, están recogiendo lo mismo que sembraron.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

