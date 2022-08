LA HABANA, Cuba.- Todos estos años de castrismo en el poder han servido, entre otras cosas, para convencernos de que aquí se actúa por campañas, y pasado cierto tiempo, a veces sin haberse logrado el objetivo propuesto, el asunto pasa a un segundo plano, o sencillamente queda en el olvido. Otra variante de esta falta de sistematicidad para resolver los problemas que afectan a la sociedad es el prolongado tiempo que se convive con esas anomalías, en espera de una campaña ideada desde “arriba” que se proponga poner fin a esos entuertos.

Veamos algunos ejemplos que atestiguan lo anterior.

El caracol gigante africano es un molusco de probado peligro para la salud humana. Antes de la pandemia del coronavirus la propaganda oficialista no escatimaba esfuerzos para alertar a la población acerca de la presencia de ese molusco, y ofrecía consejos para su eliminación. Hoy ya no se habla del caracol gigante africano. Ello no obstante el hecho de que el molusco sigue presente en hierbazales, basureros a la intemperie y caminos por donde debe transitar la población.

Y hablando de basureros, ha decaído el llamado de las autoridades en aras de que se erradiquen esos sitios donde la basura rebasa los tanques colectores, formándose un auténtico vertedero que también atenta contra la salud de las personas. Hubo un tiempo en que se fijaron horarios para que la población depositara sus desechos sólidos, pero todo parece ser cosa del pasado. Ahora reina el total desorden en lo concerniente al depósito y la recogida de la basura.

Otro asunto que parece haber pasado a un segundo plano en el discurso oficialista es el relacionado con el ahorro de agua. Se trata de una recomendación que debía ser permanente, y no esperar a que llegue el periodo de sequía (noviembre-abril) para insistir en ella.

Nos estamos refiriendo a un fenómeno que no solo es criticado por la población y otras voces independientes, sino que hasta las propias autoridades han tenido que sumarse al coro.

En días pasados, por ejemplo, durante un recorrido por obras sociales en el municipio habanero de Playa, el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó la atención acerca de que muchos de los problemas que se estaban solucionando ahora, como los salideros de agua, los baches y los establecimientos cerrados, llevaban mucho tiempo en esas condiciones, lo que provocaba el malestar de las personas. En ese sentido el funcionario apuntó que “nos hemos acostumbrado a ver esas cosas, hay que desacostumbrarse, resolver porque lo anormal no puede verse como normal”.

Evidentemente, hay una aceptación de que la inercia gubernamental había impedido la solución de muchos de los problemas que afectan a esas comunidades. Y que ahora, en el contexto de la campaña orquestada desde las altas esferas del poder, se intentaba resolverlos.

Y claro, para un país que se mueve debido a las campañas desarrolladas por la clase gobernante, este tiempo no podía ser la excepción. Por supuesto, ahora la campaña se teje en torno al referendo del próximo 25 de septiembre, con vistas a la aprobación definitiva del Código de las Familias. Todos los medios de difusión, controlados por el oficialismo, instan a votar SÍ en esa consulta popular.

Lo último acaecido en torno al referendo es que los carteros-mensajeros que distribuyen la prensa a los suscriptores, al menos en el poblado de Santiago de las Vegas, les informaron a sus clientes que no habrá periódicos para ellos en el mes de septiembre. Y aunque no informaron el motivo de esa medida, no es difícil imaginar que la próxima impresión de miles y miles de ejemplares del Código -otra decisión gubernamental para garantizar el voto positivo- se lleve buena parte del papel que hay en el país.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

