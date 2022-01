LA HABANA, Cuba. – El pasado 13 de enero, el periódico Juventud Rebelde publicó una nota con el título “Historia y marxismo no se enseñan con ‘teque’”. Según el Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) esas materias siguen siendo “fundamentales para las nuevas generaciones en los tiempos actuales”.

¿Qué quiere decir la palabra “teque”, que no aparece en el diccionario Larousse del español moderno pero que en el argot popular se escucha constantemente de forma despectiva, sobre todo cuando se habla de política cubana en una conversación aburrida que persigue convencer a alguien de una idea determinada?

El “teque” alude también a una larga y tediosa plática, una especie de cháchara o pura palabrería con la que, por ejemplo, Fidel Castro sentó las bases de su política.

La historia cubana ha sido distorsionada gracias a los discursos de Castro y a la labor de algunos historiadores cómplices, que han querido demostrar, por ejemplo, que José Martí ―que hoy sería nuestro gran disidente― es el culpable de una revolución fracasada.

En más de 60 años los “teques” han sido tantos en Cuba, que no se sabe por dónde comenzar. Fidel Castro es el responsable de los discursos más largos de la historia. El primero fue en 1960 y duró algo más de cuatro horas, su primer récord Guinness. En 1998 ofreció otro sermón de siete horas y cuarto en la Asamblea General de la ONU.

Se calcula que hasta enfermarse en 2006 y pasar el poder a su hermano Raúl, ofreció más de 2 500 discursos. Incluso también rompió otro récord respondiendo preguntas a los periodistas que lo entrevistaron. Por ejemplo, Andrea Mitchell soportó en silencio una respuesta del “Comandante” que se prolongó durante 45 minutos.

En el fondo, los cubanos se sienten hartos del “teque”, que no es otra cosa que el rechazo unánime que siente el pueblo no solo por el régimen, sino también por la ideología marxista. Si no la aceptan es porque a ella le debemos el hambre y los graves problemas que vivimos aquí.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

