LA HABANA, Cuba.- En estos días posteriores al concierto de Pablo Milanés en la Ciudad Deportiva, he tenido que leer disparates al por mayor, comentarios violentos y faltos de la más mínima racionalidad, acusaciones hirientes, ofensas, falsedades y, sobre todo, exigencias que ponen al pueblo de Cuba en medio de los rigores que impone la dictadura, y los que provienen de otras orillas. Ha sido tanto el odio desbordado, gratuito, que alguien debe estar sacando rédito de un estado de opinión dividido entre quienes perciben a Pablo Milanés como el gran cantautor que es, y quienes creen que era obligatorio que en su recital la gente gritara “Libertad”, “Patria y Vida” o cualquier otra frase en contra del régimen.

Resulta que en el ocaso de su vida, Pablo tiene que “merecer”, y su calidad humana, como la de su obra, están sujetas a lo que ciertos grupos, dentro y fuera, creen imprescindible para que un artista sea considerado como tal. Se trata de otra clase de parametración, que pasa medio inadvertida porque no proviene del origen habitual. Resulta que ahora una extensa y laureada trayectoria musical es desechable porque Pablo Milanés no pidió la libertad de los presos políticos desde el escenario, como si su reclamo pudiera hacer alguna diferencia en la realidad que vive este país, más triste desde el 11 de julio de 2021.

Desde las redes se han dado gusto comparando su concierto con el de Carlos Varela, donde el público (no Varela) gritó espontáneamente “Libertad”. Los castigadores deberían saber que el autor de “Como los peces” tampoco pidió la libertad de los presos políticos, ni hizo reclamo alguno. De seguro en su corazón acompañó cada grito; pero su boca no se abrió para nada más que agradecer, como lo hizo Pablo ante ese público que aplaudió cada guiño contenido en sus canciones sobre los dolores de esta Cuba, blanco de una intransigencia terrible desde todos los frentes.

Es cierto que el Coliseo estuvo lleno de agentes de la Seguridad del Estado; pero también de mucho pueblo que no fue allí a gritar nada ni a impedir que otros lo hicieran si así lo deseaban. Algunos se han sentido ofendidos porque Pablo cantó en presencia de la imagen del Che Guevara, como si el castrismo hubiera tenido la cortesía de retirarla durante el concierto de Carlos Varela. Esa detestable imagen siempre ha estado ahí, y a nadie le importa. Nadie repara en ella. No existe.

Es fácil tildar a Pablo de cobarde y agazaparse entre la multitud para empezar a gritar cuando alguien más lo haga. Pero en el Coliseo, paseándose a sus anchas, estaba Humberto López, la criatura más aborrecible que ha visto Cuba en décadas; un tipo que se ha burlado de los presos políticos y las madres cubanas, que ha difamado a opositores, periodistas y artistas. Allí estaba, y nadie tuvo siquiera el valor de encararlo.

Lo valiente, según quienes critican desde lejos, hubiera sido boicotearle el concierto a Pablo con gritos que no van a liberar a los presos políticos, ni tumbar al sistema. “Libertad” gritó Cuba el 11 de julio de 2021 y un año después Cuba sigue presa del miedo. No bien abrieron las fronteras se produjo un éxodo superior al del Mariel, y con esas decenas de miles se fue gran parte del ímpetu libertario que hizo posible aquel estallido nacional.

Un reclamo de más o de menos no hace diferencia. El mundo entero sabe que en Cuba hay presos políticos, y que la dictadura practica sistemáticamente la cárcel y el destierro contra los disidentes. Los que andan hechos una furia por lo que Pablo no dijo, deberían recordar que 24 horas después que la Asamblea Nacional aprobara un Código Penal que criminaliza todo amago de disenso, el presidente Joe Biden inició el segundo “deshielo”. Los opositores más visibles han denunciado la situación de los presos políticos en todas las tribunas, y la dictadura sigue amañando juicios, haciendo pasar excarcelación por libertad sin cargos, mintiendo, abusando; y no pasa nada.

Es deshonesto culpar a Pablo Milanés por un desastre del que todos somos responsables. Pablo creyó en Fidel Castro como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Al igual que ellos se desencantó y se distanció del proceso. Se fue al exilio como tantos, y en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del régimen. Pero no está obligado a hacerlo en todo momento, mucho menos para complacer a quienes cultivan el mal hábito de exigir sacrificios ajenos.

Probablemente la mayoría de quienes le reprochan a Pablo su pasado fidelista, tendrían que hacer lo mismo a sus progenitores. ¿Serían capaces de atacarlos con semejante odio? ¿Acaso será mal visto cada músico importante que no exija la libertad de los presos políticos? ¿Acaso se le debería dar crédito a los que sí lo hacen para quedar bien, aunque realmente no les interese su suerte?

Hay que buscarle otros cauces a la ira y la frustración. A fin de cuentas, solo son canciones. En el colmo de la estupidez, algunos burlones han expresado que el recital de Pablo no llenó de comida las tiendas, ni terminó con los apagones. Tienen razón, obviamente; pero lo que ninguno de ellos parece notar, es que esa realidad seguiría inalterable aunque el trovador no hubiese cantado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

