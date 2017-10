A los CDR no los revive ni el médico chino

LA HABANA, Cuba.- Que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) no funcionan a nivel de base (cuadras y barrios), ya no constituye noticia para nadie. No se realizan las reuniones mensuales con la membresía; nadie hace la guardia cederista; no se recogen las materias primas; y las pocas donaciones de sangre que se obtienen provienen, en general, de personas con grupos sanguíneos especiales que de todas maneras iban a ser localizadas por los bancos de sangre.

Incluso los CDR ya no son confiables ni para la función principal que les fue encomendada cuando se fundaron en septiembre de 1960: la chivatería y la vigilancia sobre todas las personas que habitan una comunidad.

Cuando los niveles superiores precisan de una información sobre determinada persona, ya no es común que acudan al CDR de la cuadra, sino a un militante del Partido Comunista que oficia como informante en ese vecindario.

Por supuesto que la camarilla que integra la Dirección Nacional de los CDR no es ajena a esa situación. Sin embargo, hasta ahora se habían hecho de la vista gorda e intentaron suplir la apatía en las cuadras y barrios con actividades nacionales y provinciales.

En ese contexto hemos visto al coordinador nacional de la organización, Carlos Rafael Miranda, paseando de una provincia a otra del país. Lo mismo le entrega el Premio del Barrio a una persona afín al gobierno, que abandera a un contingente de jóvenes reclutados para fortalecer el trabajo de la organización, o preside la asamblea de balance de los CDR en determinada provincia.

Mas, al parecer, la cúpula del poder ya no se satisface con semejante “andar por las nubes”, y reclama la revitalización del trabajo cederista en las cuadras y los barrios. Así quedó reflejado en el reciente 8vo pleno de la Dirección Nacional de los CDR. En dicho evento, a los mandamases de la organización no les quedó más remedio que admitir las deficiencias en el funcionamiento de los CDR en la base.

No obstante, y según una información aparecida en el periódico Granma, los jerarcas de la organización atribuyen los males a los problemas que presenta la política de cuadros. El vice coordinador nacional de la organización, Orestes Llanes, dio a conocer que actualmente existen 128 plazas vacantes a nivel de país —seguramente se refirió a plazas profesionales a nivel de provincia o nación—, lo que demuestra la desmotivación y falta de preparación de las personas que deben dirigir los CDR.

Sin embargo, la coordinadora de la organización en la provincia de Holguín fue al meollo de la cuestión al afirmar que “acercarse a la base es una obligación para quienes dirigimos la organización”. Evidentemente, un reconocimiento del divorcio que ha existido entre la jerarquía cederista y las inoperantes estructuras en las cuadras y barrios.

El 8vo pleno concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo de los CDR con vistas a la celebración de su Noveno Congreso los días 26, 27 y 28 de septiembre del venidero 2018.

Menuda tareíta que le han dado a Carlos Rafael Miranda y su tropa. Porque a los CDR ya no los revive ni aquel famoso medico chino al que se le atribuía la curación de todos los males.