MIAMI, Estados Unidos. — En días pasados, Alpha 66 tuvo su almuerzo anual de confraternidad. Esta vez la celebración se llevó a cabo en la acogedora atmósfera del Parque General Serafín Sánchez, prominente luchador en la guerra por la independencia de Cuba. Gracias a la colaboración de Osvaldo Ramírez Jr. por su gentileza de ofrecernos las instalaciones de ese hermoso parque a su cargo. Gracias, también, a Alejandro Moreno Maya —nuestro admirado y querido Mayita—, destacado ex prisionero político cubano, por sus servicios prestados en apoyo solidario a Alpha 66 y a todo empeño de este exilio histórico relacionado a la causa por la libertad de Cuba.

La actividad más sobresaliente que en ocasión de este almuerzo se llevó a cabo fue el reconocimiento a Santiago Álvarez por sus valiosas contribuciones a Alpha 66 y su incansable lucha por la libertad de Cuba. Porque este cubano ejemplar ha dedicado la mejor parte de su vida a tan noble causa, la Dirección Nacional de nuestra organización tuvo la justa iniciativa de otorgarle una hermosa placa conmemorativa, bajo el lema martiano: Honrar, Honra.

Con la misma distinción con que fue homenajeado Santiago Álvarez, en esta ocasión nos honramos en brindar tributo a otros dos grandes cubanos que a través de los años se han destacado por sus contribuciones a la causa por la libertad de nuestro Patria, el cineasta Lilo Vilaplana y el coordinador de asuntos militares de Alpha 66, Reinol Rodríguez. Ambos, de manera especial, además de otros méritos acumulados en la valiosa lucha por romper las cadenas impuestas por el régimen tiránico de los Castro y su violencia gubernamental, por su ingente labor en la realización del largometraje Plantadas. A Reinol Rodríguez por su iniciativa en llevarla a la pantalla grande y su ingente labor en las recaudaciones económicas que la hicieron posible. Al laureado director Lilo Vilaplana, por su esfuerzo prácticamente mágico al lograr la realización dentro de un presupuesto extremadamente limitado.

Para los que no han tenido la oportunidad de ver aún esta extraordinaria cinta cinematográfica, no puedo dejar de recomendarles que no se la pierdan. No sólo para los cubanos, sino también para aquellos países de América Latina y del mundo —siempre en peligro de ser víctimas de caudillos tiránicos—, Plantadas, al igual que Plantados, son películas aleccionadoras por su valor histórico y la excelente articulación con que han sido concebidas por el director Vilaplana. Desde la primera exhibición dentro del marco del Miami Film Festival, cada una de ellas, Plantados, en el 2022, y Plantadas, en el certamen de este año, han sido merecedoras de valiosos reconocimientos, entre ellos el más importante premio, el que se otorga en base a las votaciones del público.

En Alpha 66, siguiendo la sabia sentencia de José Martí, nos sentimos honrados al honrar a la directiva del restaurante Islas Canarias, quienes, no sólo en esta ocasión, sino también a través de los años, han demostrado su vigencia de virtuosos cubanos en apoyo a la lucha de nuestra organización, contribuyendo gratuitamente con los alimentos que en tales ocasiones brindamos a los valiosos asistentes, solidarios también con nuestra combativa organización.

Han transcurrido ya más de seis décadas desde que fue creada Alpha 66. Sus raíces históricas están fundadas en los anhelos de una Cuba libre, democrática y feliz, donde los cubanos tengan la oportunidad de ver realizados sus ensueños de paz, convivencia armónica y prosperidad, abierta al amor y a la comprensión. Una Cuba donde no se exija estar de rodillas ante el látigo opresor de las autoridades gubernamentales, impuestas por los máximos representantes de un sistema político diabólico y sombrío, tan repugnante como esclavizador. Un sistema fatídicamente creado para odiar y matar; para engendrar miserias y destruir los valores físicos y morales de todo aquél que se atreva a pensar por sí mismo; a asirse a la decencia y a la honradez espiritual que les exige la conciencia y su espíritu de aferrarse a los derechos que les corresponden como seres humanos.

Nuestras raíces no flotan en el polvo ni en el viscoso lodo de un pantano, pestilente y sombrío, donde están los cimientos del comunismo ateo que asfixia las libertades. Están nuestras raíces en la roca más dura, en la luz del sol más resplandeciente, en el azul de un cielo limpio, transparente, y en el verde follaje de las palmeras que aún sobreviven en nuestra atribulada Patria. Y están nuestras raíces en el deber cumplido, en el respeto al sacrificio de nuestros gloriosos mártires, símbolo del amor a esa irrenunciable libertad por la que muchos hombres y mujeres han dedicado lo mejor de su vida, seguros de que más temprano que tarde tendremos una Cuba renacida al alcance y disfrute de todos los cubanos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.