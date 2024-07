LA HABANA, Cuba. – A dos años de permitida su creación, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han demostrado más éxito que las ineficientes empresas estatales, mayoritarias en Cuba. Por tanto, hay que cortarles las alas para que no continúen creciendo. Las autoridades enarbolan que ya existen más de 11.000, como si fuera una gran apertura, y subrayan que no tienen ninguna cruzada contra las formas de gestión no estatal.

Seis decretos-leyes para las mipymes se aprobarán en la Asamblea Nacional del Poder Popular durante sus sesiones el 17 de julio. Los controles serán muy detallados, para “corregir distorsiones y ordenar la actividad, de manera que se actúe coherentemente y que su aporte sea un verdadero complemento a la económica nacional”, definió el primer ministro, Manuel Marrero, en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros del pasado 10 de julio.

Según Marrero, “no se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar, conducir, controlar”, dijo. También precisó que había que actualizar otras normas específicas de diferentes organismos. A fin de ejercer mayores presiones políticas se adoptará el decreto para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, en tanto la sindicalización parece que no ha tenido mucha aceptación.

Las autoridades cubanas deberían estar agradecidas a las mipymes por las importaciones de pollo de Estados Unidos, harina de trigo para producir el pan de la cuota diaria, otros alimentos, equipos y piezas de repuesto. Sin embargo, el Gobierno puso tope a los precios de pollo troceado, aceite comestible, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo, muy demandados por los cubanos debido al desabastecimiento estatal. En respuesta, la población se lanzó a comprar antes de que se terminaran los productos con precios viejos, y la posibilidad de que los importadores pararan sus actividades.

El 27 de junio se celebró el Día de las Mipymes, creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo que denota la importancia conferida a esos emprendimientos que representan el 90% de las empresas, y aportan más del 70% del empleo y el 50% del PIB a nivel mundial. Las mipymes son consideradas el núcleo de la economía de la mayoría de las sociedades y propician grandes oportunidades para las personas con menos oportunidades.

En Cuba el camino resultó muy tortuoso desde que Fidel Castro fue convencido por su hermano Raúl Castro para permitir los mercados campesinos. Al asumir el poder en 2008, el general retomó su criterio con la autorización del trabajo por cuenta propia para liberar al Estado de gestionar peluquerías, barberías, cafeterías y lograr abastecer de productos de primera necesidad y agrícolas, a fin de mitigar el desabastecimiento endémico. Así llegó el trabajo por cuenta propia, con grandes limitaciones de actividades y prohibido a los profesionales y especialistas, quienes ante la crisis económica optaban por renunciar a sus puestos de trabajo para criar palomas, “botear” con sus autos como taxistas y, con mejor suerte, realizar cualquier labor en las instalaciones turísticas y las oficinas u hogares de los empresarios extranjeros. En los años recientes, muchos han optado por salir al extranjero para procurar oportunidades de progreso a sus familias. También se autorizaron las cooperativas no agropecuarias.

El coordinador residente del sistema de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, expresó en marzo pasado que las agencias, fondos y programas de la ONU están hoy a disposición de Cuba para contribuir al desarrollo de las mipymes, propiciar su inclusión financiera, dotarlos de metodologías para sus planes de negocios, ayudar a conectar sus potencialidades con las prioridades de desarrollo municipal. No obstante, ni este funcionario ni las autoridades cubanas han admitido que un número no precisado de mipymes son propiedad de funcionarios, militares o testaferros de quienes detentan el poder en Cuba.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

