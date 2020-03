La periodista, un trovador y el derecho a opinar en Cuba

LA HABANA, Cuba. – Declararse marxista-leninista o comunista ahora que los líderes del proletariado cubano pasean por La Habana lo mismo junto a un millonario saudí que junto a un príncipe inglés o un rey español, más que un mérito es una impostura, la frase de un truhán o la pose de un redomado fantoche y vividor.

De ahí que pocos crean que un desconocido trovador en busca de publicidad, espacios y reconocimiento oficial, pueda sentir orgullo de militar en un partido que ha puesto patas arriba la economía del país y los valores de la sociedad, en tiempos en que la cúpula gubernamental pide al pueblo pensar como país -pobre, descuajeringado-, mientras ellos viven como un turista en Ibiza.

No por gusto esta payasada visceral de Ray Fernández, trovador autor de “Lucha tu yuca Taíno”, “Matarife” y “Míster Polisman”, entre otros temas supuestamente alineados con el sentir del pueblo, ha hecho estallar la ira de los internautas cubanos.

Por esas y otras causas similares, de nada le ha servido a la periodista Aracelys Bedevia la defensa a priori del trovador en su artículo “Ray Fernández, marxista-leninista desde la reflexión”, pues en lugar de calmar los ánimos y conciliar las diversas visiones del polémico debate, este salió de las redes, viaja en ómnibus y hace la cola del pan en la capital.

Su conciliador argumento: “Los que ahora lo atacan por comunista no logran entender que ser como es le permite hacer un análisis crítico de la realidad en que vivimos”.

Es un cuento de hadas, pues, en el ámbito nacional, cualquier expresión política o humorística que cuestione al poder es censurada o reprimida, y condena al creador al ostracismo, la cárcel, el exilio, o a sumarse a la senda que hoy transitan los artistas cubanos que temen verse en aprietos: el envilecimiento.

Además, ¿de qué canción incómoda y reflexiva habla la Bedevia cuando se refiere al placer de entrevistar a este músico que canta lo que siente? ¿En cuál texto del fantasmagórico trovador, se encuentra esa poética social muy cubana, o una lírica enriquecida por el habla popular y la literatura culta, que invitan en sus canciones a la reflexión y a la alegría? ¿O es que para conocer todo este talento, se necesita, como la periodista, taparse los oídos y mirar su carnet del partido?

Quienes tengan la desdicha de leer la defensa y apología que hace la periodista de Ray Fernández, pensará que están hablando de un Frankenstein de la trova, armado con lo mejor del “María Cristina” o “El Compay gallo”, de Ñico Saquito; “Marieta”, de Faustino Oramas, “El guayabero”, o “La vaquita Pijirigua” y “Como me gusta hablar español”, de Pedro Luís Ferrer, este último, por cierto, marginado durante años “por hacer un análisis crítico de la realidad en que vivimos”, una ventaja que, según la Bedevia, tiene su trovador al declarar su orgullo de ser militante comunista.

Tampoco sé quién le dijo que por tener una peña cada jueves en el Diablo Tun Tun de la Casa de la música de Miramar, Ray Fernández es muy conocido, pues seguro estoy que ni ella, con su salario de amanuense oficial, puede pasar una noche escuchando en ese “Paraíso” del Dios Cover -en moneda dura-, a su Belcebú de la trova, tocado con sombrero y barbudo, a lo Fernando Birri.

También es justo señalar que, según dijera el trovador a la periodista, la poesía lo llevó a la música, es decir, a las descargas informales del Caimán Barbudo.

Ray Fernández tiene un grupo. Estuvo siete años cantando sin plantilla. Fue nominado a los premios Lucas y le dijo a Orlando Cruzata (el director); Ven acá ¿en qué categoría estoy?, ¿en la categoría de videos fantasmas? ¿Cómo me nominas si no me pones? Tal vez, a lo mejor, digo yo, será por su militancia comunista.

Para la periodista –yo nunca los he oído-, entre los temas que lo han convertido en uno de los músicos cubanos más populares están “El gerente”, “Tentaciones”, “El conciertoski”, “Mamá, ando contento”, “Paciencia” y otros que integran una larga discografía grabada con la EGREM, aún no cantados en un concierto, porque, según el trovador, jamás se lo proponen.

“Soy militante comunista. Sí. Nunca lo he negado, lo digo en todas partes porque me lo gané”, afirma con orgullo y sin trabársele la lengua este cubano cuestionador que sobresale por su verbo encendido y marcado sentido del humor, escribe sin que le tiemble la mano Aracelys Bedevia. Ojalá y lo pongan un día en la televisión o la radio para yo verlo y oírlo sin ninguna reticencia.

Para terminar, sólo le sugiero al irreverente y cuestionador artista de la trova que, haciendo gala de su “libertad de opinión”, a sus próximos temas que grabará en la EGREM con títulos como “Batanga Taína”, Jau Jau y El perfumista, los ponga en contexto y los nombre Fritanga santiaguera,

“A comer perros” y “Falta de aseo”, y me complazca e invite a los Orishas a interpretar su Ojalá.