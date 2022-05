LA HABANA, Cuba.- La memoria es una de las entidades más prodigiosas que tenemos los humanos. Bien lo reconozco yo que he tenido problemas con eso a lo que los psiquiatras llaman memoria cercana o memoria inmediata, y no es más que esa memoria que, antecediéndolo, con un brevísimo instante anterior, el último, ese que atestigua que le di de comer a mi mascota, me hace dudar si tomé la pastilla. Es complejo, pero por suerte no tengo problemas con esa otra memoria que permite esos sucesos lejanos en el tiempo, como el servicio militar y la guerra.

Ahora mismo puedo recordar, casi con exactitud, esa jornada en la que me vi frente a un grupo de militares que me hacían una pregunta tras otra, esa vez en la que ese mismo grupo de militares me ordenó que me desnudara, que caminara en una dirección y luego en la otra, que me volteara, que les diera la espalda y que volviera a caminar. Recuerdo, recuerdo bien mi nerviosismo y los ademanes que acompañaban esa nerviosidad, los mismos de siempre, solo que esta vez los exageraba voluntariamente, remarcados en cada uno de sus detalles.

Recuerdo el momento en el que me entregaron la boleta, que solo miré cuando abandoné la sala, cuando ya no tenía esos ojos que indagaban en mi gestualidad y en mi desnudez. Creo que ese fue uno de los días más felices de mi vida, ese instante glorioso en el que descubrí, dictado en la boleta, que yo era un joven “No apto FAR”. Así escribieron y yo celebré en silencio, para “no deshacer la decisión”. Yo, que antes crucé los dedos, que imploré a los dioses, lloré entonces de felicidad, pero todavía con miedo, con muchísimo miedo.

Ahora, con solo recordarlo, me asusto, ahora mismo puedo imaginarme vestido de verde olivo y recibiendo órdenes, vejaciones, y hasta me imagino en una guerra extraña, en una guerra lejana, fuera de la isla, en distantes territorios de ultramar y en las condiciones más adversas, en las más dolorosas, y enfrentado a ejércitos que no reconozco como enemigos, aunque, y al menos en mi imaginación, vuelvo a escuchar detonaciones, disparos, misiles, “actos sacrificiales” que nada tienen que ver con Jesús, y me asusto mucho, porque no me gustan las guerras, y tampoco prepararme para ellas.

Yo no fui al servicio militar obligatorio, pero no porque yo lo decidiera. No fui porque ellos no quisieron, porque ellos me creyeron débil, y también que ningún entrenamiento haría de mi un buen soldado, un guerrero viril. Y es que muchos no estamos hechos para la guerra, esas de bombas y ametralladoras, de balas y balas y balas, entrando en el pecho de cualquiera, rompiendo el pecho de cualquiera, y la vida. Y aun así tuve que hacer “Concentrados militares” en años de universidad, y hasta vivir simulacros de invasión. Y puedo verme todavía en una loma en la que se simulaba un ataque enemigo, y me recuerdo con mucha sed en aquella batalla de mentira con la cantimplora vacía. Recuerdo muy bien mi boca seca, mi necesidad de tomar agua, y mi protesta, aquel chiste tan “irreverente”…

Recuerdo mi chillido “inconveniente”. “Si no me dan agua gritaré muy alto para que los americanos sepan dónde estamos”. Así grité en un simulacro de guerra en el que el ejército del Norte era el enemigo, y yo harto, desesperado por la sed, y chillé bien más alto para que los americanos reconocieran nuestras coordenadas. Lo que vino después fue casi el infierno. La broma se hizo traición y Lucifer se apoderó del espíritu de toda la jefatura y casi me cuesta la expulsión. Bien que recuerdo yo aquella escena, y todavía me asusto, tanto que pareciera que la estoy viviendo otra vez, y con más fuerza.

Y es que ahora dicen que el servicio militar no es obligatorio, que cada cual decide si quiere enrolarse en esa preparación para la guerra de “todo el pueblo”. Y yo me pregunto cuándo y cómo reconocerán las atrocidades que se cometieron hasta hoy en nombre de “la defensa de la Patria”. Me pregunto quién pagará por los suicidios en esas unidades a las que fueron llevados los jóvenes cubanos que no querían prepararse para ninguna guerra, esos que soñaban con la paz y con la vida. Será que suponen que con esta decisión se olvidarán los muchísimos horrores.

Quisiera saber cuántos hijos de papá, cuántos descendientes de los Castro, cuántos Almeida, cuántos Valdés, García, Lazo, Díaz-Canel, se decidirán voluntariamente por el servicio militar, por un servicio militar real, no de mentirita. Y me preguntó si alguien puede levantar la mano y decir que estuvo en la misma unidad militar con algunos de ellos. ¿Cuándo el internacionalismo de Mariela dejará de ser el casamiento con un extranjero, y con otro luego? ¿Cuándo Antonio Castro irá a una misión en África y no a una playa turca? ¿Cuándo los nietos dejarán de hacer vacaciones exultantes, insultantes?

El servicio militar no debe ser obligatorio; los mambises se fueron a la manigua sin que antes estuvieran en una unidad militar preparándose para la guerra. El inexperto Martí no se entrenó para hacer batallas, tampoco Céspedes o los Maceo, ni Quintín Banderas y Calixto García. Hacer ahora que los jóvenes decidan si quieren entrenarse o no para hacer la guerra, no hará que olvidemos los horrores de esas obligadas preparaciones, ni los suicidios que provocaron, ni las muertes.

Eliminar la obligatoriedad no significa que olvidaremos, que relegaremos todas esas obviedades atroces. Deberíamos entender, como Heráclito, que creyó que por obra de la discordia todo nace y todo muere. El odio y la discordia llevan a la desunión, a la guerra y la muerte. La guerra propicia las más duraderas discordias. Cuba da la impresión de que está exánime, casi extinta, y sin dudas una de las causas es la vocación guerrerista de los Castro, y su empeño en preparar a sus menores para hacer la guerra, y enrolarlos luego en largos conflictos bélicos que le resultan extraños, que no les competen.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

