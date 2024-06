LA HABANA, Cuba. – Como parte de sus habituales programas Desde la Presidencia, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en unión de varios de sus funcionarios, trató en días pasados acerca de uno de los asuntos que más inconformidades ha generado en la sociedad cubana. Nos referimos a la bancarización, un mecanismo que vio la luz hace casi un año, en un intento por reforzar el protagonismo del sistema bancario en las operaciones de cobros y pagos por vías electrónicas. Todo ante las señales de escasez de dinero en efectivo que padecía la economía.

Con independencia de que el oficialismo no lo quiera reconocer explícitamente, resulta evidente que la bancarización, hasta este momento, ha constituido un rotundo fracaso. Si su objetivo principal era reducir la cantidad de dinero en circulación, el resultado al que se ha llegado ha sido el opuesto, tal y como se desprende de las declaraciones de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado. La funcionaria aseveró: “No se trata de la inexistencia de dinero en la economía del país, sino que hay más dinero que nunca circulando, pero se ha invertido el flujo”.

La ministra se refiere a que sale más dinero del sistema bancario que el que regresa a los bancos, lo que altera todo el ciclo del movimiento del efectivo. Aunque la funcionaria reduce el problema a supuestos “pagos al fisco que están pendientes por parte de algunos actores económicos”.

Lo cierto es que muchos establecimientos que comercializan a la población, como mipymes, cooperativas no agropecuarias y negocios de cuentapropistas, tal vez presas de un sentimiento de desconfianza, no están aceptando las tarjetas magnéticas como medios de pago, y solicitan a sus clientes el dinero en efectivo. Ello a pesar de la amenaza de las autoridades ―incluso ya materializada― de cerrar los negocios que no acepten los pagos electrónicos.

Lo anterior provoca que muchas personas acudan a los bancos a extraer dinero, donde con frecuencia deben realizar largas colas, y al final casi nunca reciben todo el dinero que solicitan, lo que genera las lógicas molestias de la población.

Por otra parte, y aunque las autoridades bancarias no ofrecen por lo general cifras al respecto, se percibe una disminución significativa de la apertura de cuentas de ahorro por parte de la ciudadanía. Obviamente, la gente prefiere guardar el dinero en sus casas. Estiman que si lo llevan al sistema bancario, es muy probable que no lo tengan cuando lo necesiten.

En medio de este revuelto panorama, aflora una contradicción en lo expresado por Díaz-Canel y lo dicho por el vicepresidente del Banco Central de Cuba en el referido programa Desde la Presidencia, y después publicado en Granma. Mientras que el heredero de los Castro afirmó que “la situación hubiera sido peor de no iniciar la bancarización”, el funcionario bancario, al referirse al proceso de bancarización, aseguró que “la aplicación práctica de algunas medidas demostró que no estaban creadas todas las condiciones para su aplicación”.

Al parecer, el punto de vista de Díaz-Canel intenta brindar una valoración política de la bancarización, pero ignora los perjuicios e incomodidades que, en la vida real, dicha política ha provocado en todos los actores de la economía, y en especial en la población.

Si un requisito debe de cumplir el sistema bancario en cualquier país es que las personas confíen en él. La gente desea que su dinero esté seguro, y accesible en cualquier momento. Y esas premisas no parecen estar presentes en el contexto de la bancarización acometida por la maquinaria del poder.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

