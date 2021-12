LA HABANA, Cuba.- Los que hoy peinamos canas recordamos los juegos infantiles, muy diferentes a los actuales, ya que cada generación tiene su propia forma de niñez y adolescencia. Dentro de estos juegos había uno que acababa con la paciencia de las personas y se convertía en una tortura, todos conocían “el Cuento de la buena pipa”.

Consistía en que uno preguntaba: ¿Quieres que te haga el Cuento de la buena pipa?. El que respondía decía que sí o que no, y el interrogador contestaba raudo y veloz: “Yo no te digo que sí o que no, te digo que si quieres que te haga el Cuento de la buena pipa”. Y así seguía en esa monotonía hasta agotar el aguante infantil.

Todo parece indicar que este juego es el mismo que hacen los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para lograr acabar con la paciencia del cubano promedio, repitiendo lo mismo y lo mismo en una y otra sesión de este órgano legislativo. Se ha convertido en una cultura asumida para hacer frente a la realidad y la impotencia del pueblo.

No importa que la respuesta a lo que dicen se convierta en un trago amargo para la siguiente sesión de trabajo, ellos vuelven y dicen lo parecido, prometiendo soluciones con nuevos planes que todos saben que son los mismos viejos con un poco de colorete. Es igual que el cuento, respondas lo que respondas el juego continuará, y la dictadura haciendo historias tratará de mantener el poder, sin dudas con el alto costo del sufrimiento del pueblo.

Es por eso que la sociedad le huye a las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se empeñan en transmitir por la televisión cubana una y otra vez. Se convierte en un cuento interminable y llega hasta irritar a las personas.

A cualquiera de los diputados de la Asamblea le encanta contar historias, pero no les gusta que nadie haga un comentario desfavorable, y estas ficciones mal contadas se convierten en el cansancio de esperar lo que nunca llega.

Durante 62 años han venido jugando con la paciencia de los nacionales, porque hay que incluir también al exilio; de alguna manera es necesario poner fin a tanto aguante. Se hacen leyes y más leyes que solo sirven para reprimir al pueblo, el que la mayoría de las veces tiene la culpa de que las cosas no funcionen

Si el Cuento de la buena pipa es internacional y se hace en numerosos idiomas, en Cuba se ha institucionalizado con las intervenciones de los diputados-ministros, miembros del Poder Popular en las provincias y dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Hay que alabar la paciencia que todos tienen para engañar y repetir en cada sesión de trabajo la misma mentira. Aunque también hay que considerar la tolerancia que tiene el pueblo de Cuba que vive en este país abandonado a su suerte.

La moraleja que se le puede encontrar a este cuento es que se debe escuchar a los demás, en este caso a nuestra sociedad, que clama por mejoras y por la libertad de sus presos políticos. Es necesario poner atención a lo que los cubanos reclamamos, de la misma forma que les gusta imponer sus criterios y las malas decisiones que se toman en la economía.

Cabe preguntarse ¿qué hará el régimen para mantenerse en el poder en el año 2022? Cada cual seguro tiene una respuesta, pero se pueden concretar varias: seguir reprimiendo; continuar culpando al bloqueo; mantener la política de no hacer algo por el pueblo; llevar a prisión a los que disienten; ayudar a organizar la izquierda en América Latina. Usted puede añadir lo que entienda, pero cuando terminemos la lista en conjunto no podrá faltar: seguir engordando a sus dirigentes, porque no hay que olvidar que la dictadura es una mafia organizada en la que los que llevan la dirección más abajo quieren imitar la forma de vida de los que están arriba, es por eso que se repiten las grandes barrigas.

No obstante, Manuel Marrero, el flamante primer ministro, dijo que las prioridades que tiene por el cargo que ocupa en Cuba son la defensa de la Patria socialista; el enfrentamiento a las acciones subversivas del enemigo y la correcta implementación de la Constitución y los acuerdos del Congreso del Partido. Claro, como siempre le faltó referirse al bienestar del pueblo, al aumento del nivel de vida, que en estos momentos es un verdadero desastre. Lo que dijo fue lo que acostumbra a decir siempre, que llevado al buen cubano implica darle un tiro a la esperanza.

Que alguien me diga si oír eso no es peor que le hagan a uno el Cuento de la buena pipa.

