LA HABANA, Cuba. — Hoy se cumplen 41 años del asesinato de John Lennon (8 de diciembre de 1980) en la puerta del edificio Dakota, en New York, donde residía.

Lennon, de no ser un beatle —quizás el más famoso de ellos—, no sería muy bien considerado en este mundo de hoy donde la corrección política y la cultura de la cancelación alcanzan niveles absurdos.

Hasta que Yoko Ono consiguió meterlo en cintura, John Lennon fue un maltratador de mujeres. Las féminas lo ponían violento. Y no lo ocultaba. Basta oírlo en canciones como Run for your life y Getting better. Por menos que eso, los puritanos de lo políticamente correcto le cancelan su obra a cualquiera en la actualidad. Pero a un beatle todo se le disculpa, especialmente si es Lennon.

Todavía hay quienes insisten en que fue Lennon, y no McCartney, el verdadero genio musical de los Beatles, cuando todo evidencia lo contrario.

En lo que sí Lennon superaba a los demás Beatles era en la extravagancia y los escándalos. Era el que más se hacía notar de los cuatro. Tal vez por eso en la época en que los mandamases castristas tenían prohibida la música de los Beatles en Cuba por considerarla “diversionismo ideológico”, era a John Lennon al que más atacaban. Lo acusaban de extravagante, decadente, drogadicto, exhibicionista, etc. Y no le perdonaban el “you know you count me out” con el que, en la segunda versión de Revolution, dio marcha atrás y se distanció de aquellos que, para cambiar el mundo, llevaban pancartas de Mao y hablaban de destrucción y violencia.

Pero el castrismo decidió apropiarse de Lennon y utilizarlo para su causa. El 8 de diciembre de 2000, cuando se cumplían 20 años de su muerte, el mismísimo Fidel Castro, acompañado por el entonces ministro de Cultura, Abel Prieto, develó una estatua de bronce de Lennon sentado en un banco de un parque del Vedado que bautizaron con su nombre. Un gesto demasiado tardío, oportunista e hipócrita que a los fanáticos cubanos de los Beatles nos ofendió, nos pareció una burla.

Desde entonces, el castrismo utiliza para sus tribunas Imagine, que Lennon compuso en 1971 y que es un canto a la utopía. Y qué bueno que no les ha dado por apoderarse también de Power to the people ahora que les ha dado a los mandamases de la continuidad fidelista por revitalizar esa farsa que llaman Poder Popular.

A Lennon, por el activismo que tuvo contra la guerra de Vietnam a inicios de los 70, lo presentan como un revolucionario ultraizquierdista, uno de los suyos, un camarada más.

Apoyándose en el documental U.S vs John Lennon no cesan de recordar que, por su vinculación con grupos radicales, el exbeatle fue vigilado por el FBI y costó mucho que le dieran a él y a su esposa Yoko Ono el permiso de residencia en Estados Unidos.

Llegaron a extremos delirantes hace unos días en el programa La pupila asombrada, que es la versión televisada del blog del comisario cultural Iroel Sánchez, cuando llegaron a sugerir que detrás del asesinato de Lennon estuvieron la CIA y el FBI.

Iroel Sánchez, Omar Valiño y los periodistas Karen Brito y Fidel Díaz se dieron gusto hablando boberías. Compararon el asesinato de Lennon con el del presidente John F. Kennedy y dudaron de la tesis del asesino solitario y mentalmente perturbado. Para ellos, tanto Lee Harvey Oswald, en el caso de Kennedy, como Mark David Chapman, en el de Lennon, fueron peones de una oscura conspiración urdida en las más altas esferas del poder en Washington.

Para colmo, llegaron a insinuar la vinculación del exilio anticastrista con el asesinato de Lennon. Todo porque la noche del crimen, uno de los vigilantes del edificio Dakota era un cubano que fue de la Brigada 2506 en 1961.

Siendo como era Lennon, no creo que le hiciera gracia ser utilizado por una dictadura, por mucho que se haga llamar revolución y se quiera pintar de humanista. Imagino a John revolviéndose en su tumba. Me parece ver el disgusto en sus ojos, tras las gafas, en el banco del parque del Vedado.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

