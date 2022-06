LA HABANA, Cuba.- En días pasados culminó el seminario de preparación con vistas al próximo curso escolar 2022-2023 en la provincia de La Habana. El evento sirvió, entre otras cosas, para chequear los recursos con que cuenta la capital para acometer el venidero período lectivo, evaluar la marcha del denominado “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”, así como comprobar el vínculo del proyecto educativo con el desarrollo local.

Sin embargo, el plato fuerte del seminario fue la intervención del primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, el cual dedicó sus palabras al esclarecimiento de la concepción del sistema de trabajo político-ideológico en los centros de enseñanza de la capital. Por supuesto, un sistema de trabajo político-ideológico basado en la doctrina marxista-leninista, y una visión histórica que legitime el régimen imperante actualmente en la isla.

El señor Torres Iríbar insistió en la responsabilidad de los maestros para la consecución de los fines perseguidos por la maquinaria del poder. Y en ese sentido llamó a los educadores a formar valores entre los niños y jóvenes, considerando sobre todo “el momento crucial que hoy vive la nación”.

Vale aclarar que esos “valores” a los que se refiere el funcionario partidista en nada se relacionan con los valores tradicionales que la escuela cubana siempre inculcó en sus estudiantes, como la honestidad, la honradez y la decencia. Torres Iríbar piensa en los emergentes “valores revolucionarios”, que muchas veces privilegian la lealtad al castrismo antes que la rectitud ética de los educandos.

El jefe de los comunistas habaneros señaló que los maestros en el próximo curso escolar tienen que ser activistas de la labor del Partido, y en consecuencia indicó la conveniencia de que los educadores pasaran a formar parte de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas o las del propio Partido.

Y no conformes con la creciente labor de adoctrinamiento que piensan desplegar en las aulas, el castrismo tiene previsto un plan de actividades para las venideras vacaciones estudiantiles. Es decir, para que los niños y jóvenes no estén ni un momento fuera del alcance del mensaje político-ideológico de las autoridades.

Aquí sobresalen las actividades que se programan para el Malecón, adonde piensan llevar las escasas ofertas gastronómicas con que cuentan. Además, trabajos productivos y conciertos de trovadores afines al gobierno.

Ah, y muy importante. El verano se utilizará también para capacitar a los dirigentes juveniles y estudiantiles que apoyarán a los profesores y al Partido en el trabajo político-ideológico sobre el resto de sus compañeros. Son algo así como la tropa de choque que siempre tienen a mano los regímenes totalitarios. En este caso para contrarrestar cualquier asomo de “desobediencia” entre la masa juvenil.

Los dirigentes castristas viven convencidos -al menos es lo que dan a entender a la población- de que la isla se halla sumergida en una perenne batalla contra el “malvado enemigo” que pretende apoderarse de la nación. Por tanto, cada medida que tomen será para ripostar o anticiparse a alguna acción del citado enemigo. Y la esfera educativa no podía ser la excepción.

En ese contexto se inscriben las siguientes declaraciones del señor Torres Iríbar: “Hay que velar por no descuidar la educación para no perder la batalla; hay que reforzarla, viendo los problemas, discutiéndolos, no se puede fallar. Sin educación no hay Revolución, no hay Socialismo; si el enemigo tiene un plan, nosotros tenemos que tener uno, la batalla debe ser en el mundo virtual y real”.

Mas, la cúpula del poder no toma en cuenta que algún día esos jóvenes y estudiantes ya estarán fuera del alcance de los adoctrinadores. Será entonces cuando se desvanezca todo el trabajo político-ideológico al que fueron sometidos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

