LA HABANA, Cuba.- Burdo es el poder de Cuba que ahora, y antes también, intenta hacernos creer “lo que no es”. Grosero ese gobierno que pretende que nos rindamos ante falsas evidencias, y hasta ignorante, sobre todo cuando supone que responderemos con beneplácito a sus conveniencias, que sin dudar daremos crédito a cada una de sus nuevas patrañas y que nos vencerá el miedo, el espanto.

La última de esas tretas gubernamentales nos llegó este domingo, cuando quisieron hacernos creer en la “franqueza” de una llamada telefónica con la que un desconocido advirtiera que en el Hotel Tulipán, ese que se levanta en la barriada de Nuevo Vedado, habían puesto una bomba para que se viniera abajo sin remedio, sepultando a todo el que estuviera adentro, y a muchos de los que estuvieran cerca, a los caminantes.

Y yo, sin dudarlo, creo que son falacias, mentiras que salen de cabezas pervertidas, y a quienes poco importa que el terror asista a los huéspedes del hotel, a los vecinos del barrio, al callejero que desanda esos predios buscando la comidita del día que está por llegar, la sobrevida de sus hijos, de sus mayores, de ellos mismos.

Es indignante que se empeñen en hacernos creer lo que no es. Una falacia, la llamaría Pedro Hispano, porque sin dudas quisieron hacernos creer lo que no era, porque todo no fue más que una apariencia sin el menor trazo de verdad, sin ninguna evidencia real, en fin, una llamada, una “apariencia sin ninguna existencia”, un descaro, una falacia…

Y creo que no habrá que buscar con lupas las causas que los llevaron a esa torpe decisión, a ese desfachatado infundio. No me cabe dudas de que fue la desesperación y el temor de un gobierno al que lo espantó la posibilidad de que muchos habaneros decidieran ir al juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, que se celebra este lunes y martes. Y una bomba es algo tremendamente serio, una bomba no produce, como supone King África, un movimiento sensual, un movimiento sexy. Una bomba es un horror, y quien se pone la mano en la cabeza es porque siente miedo, quien grita es porque está aterrado, porque le asusta la posibilidad de la muerte, la realidad de la muerte.

Esa falacia tiene sin dudas un objetivo muy claro, esa mentira busca que la convirtamos en nuestro centro de atención, que no miremos a ningún otro sitio. Esa falacia nos demuestra que el poder está dispuesto a todo, incluso a mentir, a fantasear, y no porque ese poder tenga una imaginación sin freno, que creo que sí tiene un poco…; lo que sucede es que nos acompañan imágenes recientes y desastrosas desde la explosión en el Hotel Saratoga, y esas imágenes se hacen acompañar del dolor, y también de miedo. Otra explosión sería desastrosa…, y nos pondría a llorar otra vez, a hacer duelos.

Una explosión, eso nos han hecho creer y está en el imaginario de muchos, puede venir del norte, de allí de donde vienen “todos nuestros males”, y aunque la mayoría no lo crea a pie juntilla, se queda en casa, y sugiere al hijo que no vaya al trabajo, que no tiene por qué ir al cine, que hay más tiempo que vida para ir a encontrarse con el novio, y que hasta el médico puede esperar.

Ellos usan tretas para que las calles estén vacías, despejadas, para que no reverbere el fervor, para que a nadie le dé por ir a interesarse en la suerte de Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo.

La Habana debe estar desolada y temerosa. La mejor Habana es la desierta. La Habana, los habaneros, deben permanecer tranquilos y nadie debe pretender estar con Maykel y Luis Manuel. El juicio de estos dos muchachos no debe crear contratiempos al poder. Y nos queda muy claro que, si Batista no se opuso a que Marta Rojas entrara a aquella sala en la que juzgaron a Fidel y a otros de los que quedaron vivos tras el asalto al Moncada, ellos no permitirán lo mismo.

Ellos no permitirán ninguna sedición en los días que dure el juicio. Y poco les importa ser mucho más dictadores que Fulgencio. Ellos harán hasta lo peor con tal de permanecer en el poder.

Torpes, muy torpes, son los dominadores, y ya no saben qué inventar para conseguir sus tranquilidades, porque siempre quedan bajo la sombra de una nueva estulticia, de algún terror. Sus procederes están signados por la torpeza, y la última de entre todas sus torpezas sucedió este último domingo, y en la noche, y es prueba de sus impericias, es prueba de sus ineptitudes.

Ahora, muy poco después de los sucesos del Saratoga, se aparecen con el cuento, con la estrafalaria noticia de que en el Hotel Tulipán de Nuevo Vedado pusieron una bomba, y que los malhechores hicieron la advertencia, para que los turistas pudieran escapar de la hecatombe sin sufrir daños, sin que consiguieran la muerte, como sí ocurrió a los trabajadores del Saratoga.

De nuevo un hotel en el tintero, y me pregunto si esa evidente desesperación que asiste a los comunistas los volvió más fantasiosos, si en la realidad, y ahora, los asiste esa fantasía a la que Kant llamaba “la loca de la casa”. ¿Y por qué la llamaba la loca de la casa? El mismo Kant decía que la fantasía juega también con nosotros, y a veces mal, porque la fantasía es una imaginación sin regla y sin freno…

Sin dudas ese exceso de fantasía de los comunistas cubanos podría llevarlos a mal fin, y es que quizá el futuro puede estar ya determinado, y por la acción de los otros, es decir, de nosotros los cubanos, de esos que somos pueblo, de quienes nada ganamos con hoteles en pie, ni destruidos, pero sí queremos la libertad de Osorbo y Luis Manuel, de Cuba toda.

Los comunistas quieren hacernos ver como ponedores de bombas, lo que hicieron ellos, y sin recato, para tumbar a Batista. Luis Manuel y Maykel merecen la libertad, y que Cuba toda la reclame, como cuando tantos exigían la libertad de Ángela Davis, cuando se cantaba: “Angela Davis, grito, cumbre, pilar, Cuba reclama, hermana, tu libertad”, y ellos importan más, pero no cantamos fuerte.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

