General Rodiles Planas, ¿a usted no lo respetan en Las Tunas?

LAS TUNAS, Cuba.- Un octogenario con título de Héroe de la República de Cuba, el general de división retirado Samuel Rodiles Planas, es el presidente del Instituto Nacional de Planificación Física.

Rodiles Planas fue el último general y el último militar cubano en tomar el avión cuando las tropas cubanas se retiraron de Angola. Cuenta uno de sus hijos que al entrar sin la debida presentación en el despacho de su padre en aquel país en guerra, el general lo echó de su oficina obligándole a presentarse según el reglamento.

Para el desempeño de las funciones del Instituto Nacional de Planificación, el 26 de agosto de 2014, el general Rodiles emitió la Resolución No. 54/14 que norma cómo, cuándo, quiénes y en qué tiempo, los funcionarios de Planificación Física están facultados para solucionar asuntos de licencias y autorizaciones de construcción, certificación de viviendas habitables, asignación de terrenos estatales, dictámenes técnicos para describir y tasar viviendas, certificar medidas y linderos, traspaso de solares yermos y azoteas, solucionar conflictos que se presenten por esos conceptos, y el derecho de tanteo, que en Cuba, es la primacía que tiene el Estado sobre los particulares para adquirir la propiedad, en este caso, de un terreno.

En honor a la verdad, la citada resolución del general Rodiles, obviando que conculca derechos universales aceptados por cualquier nación civilizada, tocante a las leyes cubanas es ajustada a Derecho y si se cumpliera lo firmado por el viejo general, los cubanos sufrirían menos a la hora de construir o reparar sus viviendas.

Según informó el periódico Juventud Rebelde (JR) el pasado 4 de abril, el general Rodiles y su equipo de trabajo se encontraban en Villa Clara. Allí resumieron no sólo el trabajo de Planificación Física en esa provincia, sino también el de las provincias Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Cienfuegos.

“Los directivos de Planificación Física de las provincias mencionadas aseguraron que en la actualidad les garantizan a la población los trámites relacionados con las viviendas en los términos acordados”, reportó el corresponsal de JR en Villa Clara.

“¡Oiga, vamos a tener que mudarnos para el centro de Cuba!”, dijo un damnificado por el huracán Ike en septiembre de 2008 que aún no consigue solucionar su situación de homeless.

Según cifras oficiales en la provincia Las Tunas hay 5260 viviendas estatales en construcción paralizadas. Es la cifra más alta de Cuba. Sólo en el municipio Puerto Padre hay 2207 derrumbes totales.

En la segunda quincena del pasado marzo, aunque el general Rodiles no hizo acto de presencia, como lo hizo en las provincias centrales del país, también el Instituto Nacional de Planificación Física realizó una inspección en Las Tunas.

Varios fueron los municipios de Las Tunas y la propia Dirección provincial supervisados por funcionarios nacionales, pero ni los medios locales ni nacionales informaron el resultado de la visita del Instituto de Planificación Física a Las Tunas.

El silencio de la prensa tras la revisión de la entidad nacional al trabajo de Planificación Física en Las Tunas, plagado de faltas administrativas y legales, provocó números comentarios en la población donde se reiteró:

“Fue una inspección avisada para tapar lo mal hecho”.

Traído ese malestar popular al programa radial y televisado Latir del pueblo, donde los funcionarios administrativos responden o intentan responder las quejas de la población, salió a relucir según reseñó el semanario 26:

“Entre las principales afectaciones referidas por la población se encuentran: demora en los trámites legales, erratas y perdida de documentación, falta de comunicación, maltrato al público e incorrecto procedimiento de las direcciones de Planificación Física y la Vivienda.”

De la anterior reseña sirvan estos dos testimonios recibidos en la emisora Radio Libertad (Puerto Padre) este sábado 15 de abril:

Luis Silva, vecino de Calle 37 No. 1 dijo: “Hace seis meses que hice una solicitud para ampliación arriba de mi casa y todo ha sido dinero por donde quiera y hasta el momento no he resuelto nada, que si fue error del papel y hay que pagar 200 pesos más. Alguien debe estar cogiendo el dinero ese, porque eso no lo entiende nadie.”

Luis Ávila González, vecino de Merchant, (terruño del comandante Francisco Cabrera Pupo, primer jefe de escolta de Fidel Castro fallecido por accidente en Venezuela en 1959). Denunció Luis: “Hace dos años hice una solicitud para subsidio de mis ancianos padres, ciegos y con ataques epilépticos, damnificados por el ciclón y no hemos tenido ayuda. Solicité un técnico para que midiera el solar porque no tenían propiedad del terreno, de esto hace dos años, y ya no sé dónde quejarme, yo creo que para las necesidades no hay ayuda y para las amistades sí.”

Al respecto apuntó el reportero de Radio Libertad Gabriel Peña González: “cuando usted camina las calles de Puerto Padre, no sé si es casualidad, si es… no sé lo que es, pero las familias que tienen menos preparación, menos nivel en los recursos, menos amistades, demoran más en obtener el trámite, en construir, en lograr la ampliación, la rehabilitación que quieren; coincidentemente hay otro grupo de personas que tienen la posibilidad de cumplir misión internacionalista, en el caso de los médicos, los deportistas, otros sectores de la sociedad que tienen un poco más de recursos, y digamos que sus construcciones avanzan rápidamente; entonces hay que pensar que los trámites dependen de la cantidad de recursos y amistad que tengan las personas… O es que es una política para todo el mundo. Porque unos se van de término más de 90 días para dar una respuesta y otros en menos de nada ya tienen una solución (…).”

Ante los medios provinciales Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido Comunista y primer secretario en Las Tunas admitió: “Es necesario fortalecer la información a la población, dar seguimiento a los casos, evaluarlos, porque es evidente que muchos perduran en el tiempo y las respuestas son banales, hay otros a los que se engañan.”

Según JR buen trabajo de Planificación Física en el centro de Cuba (foto del autor)

Planificación Física en Las Tunas: “Respuestas banales y a otros a los que se engaña” (foto del autor)





La Resolución No. 54 del general Rodiles Planas que norma el trabajo de Planificación Física, es clara en cuanto a la responsabilidad y el tiempo en que deben cumplirse los trámites por parte de esa entidad. Y ya lo admitió la máxima autoridad política en la provincia: hay respuestas “banales” y a personas a las que se “engañan”. Luego está probado el irrespeto por lo dispuesto por el Presidente del Instituto de Planificación Física por parte de los funcionarios de esa institución en Las Tunas.

Luego, si cuando la guerra en Angola el general Rodiles Planas hizo salir de su despacho a su propio hijo por irrespetar el reglamento, ahora en el cuerpo de ejército que manda el general, el de Planificación Física, en el “regimiento” de Las Tunas hay gente que hace lo que mejor le viene en ganas y por sus conveniencias, por lo que cabe preguntarse: General Rodiles, ¿a usted no lo respetan en Las Tunas?