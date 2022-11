LA HABANA, Cuba. — La televisión cubana va a transmitir todos los partidos del Mundial de Fútbol de Qatar, pero no transmitió ni un inning de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

En los últimos años, el auge del fútbol en Cuba ha sido tal que ya le disputa al béisbol la condición de deporte más popular en la Isla. Sin embargo, este sitial que ocupa el más universal de los deportes entre los cubanos se circunscribe al fútbol internacional, ya que los campeonatos nacionales de ese deporte transcurren sin penas ni glorias y con poca atención de los aficionados. Una realidad que confirma el papel de los medios cubanos, en especial la televisión, en la divulgación de la actividad futbolística en las principales ligas internacionales.

El pasado martes 8 de noviembre la Mesa Redonda de la Televisión Cubana se dedicó a recordar el primer aniversario de la declaración del béisbol como Patrimonio de la Nación Cubana. Los panelistas de ese espacio —por supuesto, todos muy vinculados con la maquinaria del poder— insistieron en la cubanía del béisbol, en que representa lo más genuino de nuestras tradiciones y que las autoridades deportivas debían de hacer todo lo posible por seguir reafirmándolo como el deporte nacional de Cuba. También se abogó por que se acabe de constituir el Salón de la Fama del Béisbol Cubano, un proyecto postergado en más de una oportunidad.

Mas, una cosa es el discurso de las autoridades castristas y sus incondicionales en los medios de difusión, y otra bien distinta son las consecuencias que se derivan de sus acciones.

Hace poco se anunció que la televisión cubana va a transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol que comenzará próximamente en Qatar, una amplia cobertura que probablemente no vayan a ofrecer ni algunos de los países que participen en esa justa mundialista. En cambio, esa misma televisión no transmitió ni un solo inning de la Serie Mundial de la MLB que acaba de concluir en Estados Unidos, una Serie en la que, por demás, hubo participación de tres peloteros cubanos vistiendo la franela de los Astros de Houston, equipo que a la postre se alzó con el triunfo: Yuli Gurriel, Aledmis Díaz y Yordan Álvarez. Este último, por cierto, autor de un jonrón que prácticamente decidió el campeonato. Claro, el castrismo no les perdona a esos peloteros que hayan decidido romper con el régimen e ir a probar sus habilidades en otras ligas.

El país que de palabra proclama al béisbol como su deporte nacional, condena a sus ciudadanos a no presenciar el mejor béisbol que se juega en el mundo, al tiempo que trata de entretenerlos con otro deporte que no representa nuestras verdaderas tradiciones.

Si a semejante contrasentido le añadimos el hecho de lo deslucida que resulta la actual Liga Élite del Béisbol Cubano, que se juega a estadios vacíos, con poco interés por parte de los aficionados, desmotivados por el creciente éxodo de muchas de las figuras cimeras de este deporte en el país, entonces es lógico que nuestros niños y jóvenes quieran parecerse a los mejores futbolistas de las ligas españolas, italianas o francesas, y en cambio apenas mencionen los nombres de los mejores peloteros cubanos.

Hay que reconocer la dura batalla que ha de librar el béisbol con tal de mantenerse en el gusto de los cubanos. No se trata de una pugna fraternal entre esos dos deportes. Estamos en presencia de una batalla que se torna desleal debido al apoyo que, en el fondo y más allá de los discursos, los gobernantes le ofrecen al fútbol.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.