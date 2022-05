LAS TUNAS, Cuba. — A más de una semana de la explosión que mató a más de cuarenta personas y destruyó el hotel Saratoga, se espera aún la inspección del lugar del suceso, los peritajes criminalísticos de averías, explosiones e incendios (AVEXI), así como otras acciones de investigaciones previas, imposibles de realizar en tan corto tiempo.

Inmediatamente después del siniestro, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que el mismo se debió a un “lamentable accidente”. Pero la criminalística es una ciencia que, cuando se ejerce de forma ética, nada tiene que ver con la opinión de los políticos, por muy encumbrados que estos sean, incluso, aunque se trate de la investigación de un delito con connotación política.

Ya sea por acción o por omisión, se cometa intencionalmente o por imprudencia —aunque cada delito se investiga con técnicas y procedimientos diferentes, que permiten obtener las evidencias necesarias para, a la hora de juzgar, penar o exonerar a los presuntos culpables —, todos los hechos criminales o presuntamente ilícitos que no se esclarecen durante el primer ataque conllevan tres fases: investigaciones previas, posteriores y conclusivas.

Según teoría de las diversas escuelas (alemana, rusa, francesa…), las investigaciones previas o “primer ataque” comienzan al conocerse un hecho que debe investigarse y, aunque no quede resuelto, sí debe calificarse entre las 24 y 72 horas. Al máximo en 96 horas la investigación debe resolver qué ha sucedido, si es un hecho delictivo real, una simulación de delito, cuál es el móvil, o, si es un accidente, qué causas lo produjo y debido a qué.

En el primer ataque deberá realizarse una minuciosa inspección del lugar de los hechos para fijar o recolectar evidencias; se deberá entrevistar a las víctimas y a los testigos, que no serán sólo los que espontáneamente aparezcan, sino que se hará trabajo operativo para encontrar otros que, posiblemente, son los que mejor información tienen. En la etapa previa ha de interrogarse a personas sospechosas y, por haberse realizado una correcta inspección del lugar del suceso, se dispondrá de elementos para solicitar peritajes criminalísticos.

¿Qué es el peritaje de AVEXI?

En un suceso como el ocurrido en el hotel Saratoga, son los peritajes de AVEXI (de averías, explosiones e incendios) los que pueden esclarecer a qué se debió el siniestro. La prensa oficial reitera la palabra “accidente” para calificar la explosión ocurrida en el hotel Saratoga alrededor de las 11 de la maña del viernes 6 de mayo, pero esa calificación se dio cuando los peritos todavía no habían acometido su trabajo, por las complejidades de las labores de rescate de personas fallecidas o heridas y la peligrosidad extrema del lugar del suceso.

Para decir que la explosión en el hotel Saratoga se debió a un accidente por fuga de gas, primero deberá tenerse un peritaje técnico de avería, que dirá bajo qué condiciones surgió la rotura, el lugar por donde comenzó y las causas que provocaron el daño. Y por supuesto, esa información dirá si estamos en presencia de un delito, aunque sea por imprudencia. A su vez, el peritaje técnico del incendio debe mostrar bajo cuales condiciones surgió el fuego, las causas que lo provocaron y por qué zona o lugar específico dio inicio —que sería donde actuó como detonador de la presunta fuga de gas —. El peritaje técnico de explosiones en este caso es concomitante y dará respuesta al tipo de explosión, a su lugar de inicio y a las causas que la produjeron. Si presuntamente ocurrió por avería en la conducción del gas, la detonación debió tener origen donde hubo o una llama abierta o alguna fuente eléctrica que actuó cual detonador.

En Cuba se publicita a los policías perseguidores de cuatreros, de ladrones y hasta de coleros y la prensa oficial lleva días entrevistando en el Saratoga al jefe de los bomberos, convirtiéndolo en una figura mediática, pero ni un solo día, en ningún medio, hemos visto ni un jefe ni ningún oficial subordinado a cargo de la investigación comparecer para informar de la investigación por la explosión en el hotel Saratoga, como sí aparecieron en la televisión para detallar sus pesquisas y derribar las hipótesis del llamado Síndrome de La Habana.

Los peritos saben el origen de la explosión en el hotel Saratoga. Ellos saben que, técnicamente, el poder explosivo está relacionado con la llamada geometría del contenedor, y que, si por naturaleza los materiales químicos que tienen capacidad detonante, si ésta no es reducida el poder de la explosión sólo representa una ínfima parte de su capacidad total.

¿Cuánta “fuga de gas” había en el hotel Saratoga para producir una explosión como la que se produjo? ¿Es un accidente o un delito? Si es un delito… ¿Es intencional o por imprudencia? ¿Qué dice el peritaje de AVEXI?

Cuando hay más de cuarenta muertos por una explosión producida en circunstancias no esclarecidas, más de una semana después del siniestro, son muchas las interrogantes sin respuestas policial ni judicial, mientras la prensa oficial y el presidente de la República, apartándose de las palabras “atentado” y “bomba”, califican el suceso cual “lamentable accidente”, como si el delito de estragos, aunque no es político, no produjera los mismos resultados que un sabotaje, pero de esas diferencias y similitudes criminales estaremos hablando en el próximo artículo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

