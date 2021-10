LA HABANA, Cuba. — El abandono de 12 jóvenes peloteros cubanos durante la Copa del Mundo de Béisbol (categoría sub-23) recientemente disputada en México volvió a poner en la palestra pública el nocivo brebaje que resulta mezclar el deporte con la política. Echarle la culpa a Donald Trump de la fuga masiva no es más que un acto de patrioterismo histérico y una manipulación histórica de las causas reales por las cuales los deportistas de la Isla escapan de sus delegaciones cuando viajan fuera del país.

Las razones para las llamadas “deserciones” son internas y poco tienen que ver con la cancelación —durante el mandato de Trump— del acuerdo que permitiría a determinados beisbolistas residentes en Cuba jugar como profesionales en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). Esto no es más que otro capítulo en el enfrentamiento político que se fue a extra innings cuando Fidel Castro decretó “El triunfo de la pelota libre (amateur) sobre la pelota esclava (profesional)” en 1962.

Desde esa fecha la pelota cubana comenzó a moverse más en el terreno político que en el deportivo y los peloteros pasaron a ser “profesionales de Estado” —jugar todo el tiempo por un mísero salario— algo así como un medio básico de propiedad estatal. Obligados a esta humillante condición debían (y deben) reunir más méritos políticos que talento deportivo para integrar una selección nacional.

La sanción de tres años impuesta en 1984 a Pedro José “Cheíto” Rodríguez, “El señor Jonrón”, por tener unos dólares que le regaló un amigo que vivía fuera de Cuba no sólo puso fin a la exitosa carrera deportiva del estelar slugger, sino que también abrió de par en par las entornadas puertas de la desilusión en la familia cubana del béisbol. Unos años después, en 1991, el lanzador René Arocha se convertiría en el primer pelotero que abandonaba un equipo fuera del país.

Pese a la inequívoca señal de descontento con los métodos aplicados en el pasatiempo nacional y al creciente desmejoramiento de las condiciones políticas y estructurales para la práctica del béisbol, continuaron las sanciones extradeportivas en la pelota cubana. La separación de Pedro Jova de sus funciones como director —campeón con Villa Clara (1993-1995) — por conversar por teléfono con Rolando Arrojo —otro “desertor” del béisbol — fue una abominación.

El retiro forzoso de 85 peloteros en plenitud de facultades para enviarlos a jugar en ligas extranjeras de pelota profesional con el mercantilista fin de recaudar fondos para la Federación Cubana de Béisbol (FCB) desveló la falsa pureza del deporte “revolucionario” y dejó a los peloteros como piezas de cambio en el terreno político y financiero diseñado por los estrategas castristas.

Por esa misma época —segunda mitad de los años 90— se produjo la separación definitiva del béisbol del estelar lanzador Orlando “El Duque” Hernández por salida ilegal del país. La salida de “El Duque” fue como un Ábrete Sésamo en las filas del béisbol nacional. Entonces, el que no pudo huir decidió esperar su oportunidad. En un escenario viciado por las imposiciones políticas y las migajas económicas sólo quedaba escapar.

De ahí que si a un mediocre y sumiso comentarista deportivo como Pável Otero no le bastan con estas y otras razones para que un pelotero decida “desertar” y prefiere seguir culpando a Trump en las emisiones del Noticiero de la Televisión Cubana es porque pretende continuar cazando pacotilla en sus viajecitos por el exterior a costa del deporte nacional y perpetuar su pose de obcecado figurín. Lo demás es cobardía y cinismo del mejor.

¿O es que acaso no sabe el camarada Pável que en la pasada Serie Nacional (60) Edilse Silva, el cuarto bate de las avispas de Santiago de Cuba, fue suspendido un juego en la etapa de play off por mostrar en redes sociales una “cajita” con el escaso e insustancial alimento que se les dio a los peloteros enfrascados en un choque crucial por el banderín de campeón nacional?

¿Desconoce el perverso Otero que Rangel Ramos Pozo —uno de “los 12 héroes” que decidió regresar a Cuba— recibió como recompensa por su vuelta un módulo de alimentos con yucas, dos paquetes de salchichas, un cartón de huevos, dos botellas de aceite, detergente, calabaza y plátanos macho de parte de las autoridades deportivas de su natal San Nicolás de Bari, en Artemisa? ¡Cuánta miseria! ¡Qué ridículo papelón!

Además, si usted no está al corriente de que dos jóvenes prospectos del pitcheo cubano como el camagüeyano Yusimar Cousín —que ya ha integrado el equipo grande de béisbol— y el santiaguero Yunior Tur —el mejor relevista de la pasada Serie Nacional— no hicieron el equipo a México y no irán al Panamericano juvenil a celebrarse en Cali por “falta de patriotismo”… ¿por qué insiste en culpar a Trump, los cantos de sirena y a los inescrupulosos mercaderes del béisbol?

De seguir tan pusilánime y errático en su opinión, le sugiero alejarse de las cámaras, colgar el micrófono y ponerse a preparar módulos de alimentos —si aún quedan en el país o se reciben por ayuda humanitaria desde Barbuda o Haití— para repartir a los deportistas que regresarán de Cali el venidero noviembre. Seguro que será de mucha ayuda para los dirigentes deportivos del país.

Los tiempos son otros Pavel, y yo me quedo con lo expresado por el lanzador Rolando Arrojo cuando decidió desertar en 1996: “Cambié mi medalla olímpica por el futuro de mis hijos”. ¿No lo haría usted? Cuba no es Esparta, Otero, y los deportistas cubanos no tienen que volver “con el escudo o sobre el escudo” como les exigen quienes lucran con sus éxitos y sacrificios en el béisbol.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

