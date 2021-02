En peligro la cuota de azúcar

LA HABANA, Cuba. – El grupo Azcuba logró asegurar el azúcar para abastecer la canasta familiar normada en enero y febrero de este año, a solo dos meses de comenzar la zafra 2020-2021, informó el periódico Granma el 9 de febrero. La noticia sugiere que el Gobierno no cuenta con ninguna reserva para cubrir la cuota mensual ―una libra de azúcar crudo y tres libras de azúcar refino por cada consumidor― a partir de marzo, lo que podría agravar la situación alimentaria de los cubanos aún más.

Los datos sobre el desarrollo y los resultados de las zafras son guardados celosamente durante varios años, por lo que la temprana información de Azcuba parece destinada a preparar a la población para la escasez por venir, que tampoco podrá ser compensada con el llamado comercio liberado, suspendido hace meses.

Desde el inicio de la zafra en noviembre pasado, la industria ha enfrentado situaciones muy complejas, dijo a Granma Dionis Pérez, director de Informática y Comunicaciones de Azcuba. Las justificaciones se repiten año tras año y señalan al embargo de Estados Unidos como el principal obstáculo para la compra de productos agrícolas y piezas de repuesto. Además, también aluden a las lluvias en octubre y noviembre.

Sin embargo, la responsabilidad del desastre ocasionado en la otrora primera actividad productiva y económica de la Isla por la desactivación de la agroindustria y la incapacidad de reactivarla durante casi una década, no se pueden esconder.

Pérez mencionó que 14 de los 38 centrales previstos para comenzar la zafra no se incorporaron a tiempo: 11 por la humedad en los campos, que impedía los cortes de caña; y tres por no haber finalizado las reparaciones. Además, las roturas de los equipos obligan a detener la producción eventualmente.

“Otras indisciplinas” se focalizan en el corte de caña, sobre todo en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Sancti Spíritus, Camagüey y Granma. El mayor tiempo perdido corresponde a la cosecha, pero existen retrasos por roturas de los centrales o interrupciones operativas. No obstante, 15 ingenios han logrado producir más azúcar en comparación con su rendimiento de la zafra anterior (que fue desastrosa). Las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus se destacan por la buena zafra, mientras Matanzas y Villa Clara despiertan, añadió el funcionario. Debe tenerse en cuenta que la mayor producción de azúcar siempre se ha localizado en esa zona.

El director de la Empresa Azucarera de Villa Clara, Andrés Durán, en un reportaje transmitido en la televisión nacional el 13 de enero, dijo que la provincia tenía un atraso de 11.000 toneladas, por demora en la puesta en marcha de los centrales. Y añadió que se había logrado un nivel de estabilidad, así como una mejoría sustancial de la calidad de la caña, del índice de maduración y también del rendimiento industrial.

Actualmente muelen seis de los diez ingenios de esa provincia, pero no se podrá concluir la zafra a mediados de abril como estaba previsto. No obstante, el compromiso de azúcar crudo antes del 1 de mayo se cumplirá, de mantenerse la actual tendencia. Las tres fábricas que producen azúcar refino y ecológico marchan bien y dos no consumen petróleo.

Finalmente, el artículo de Granma indica que la industria azucarera podría alcanzar un mejor encadenamiento productivo con la industria nacional debido a la participación de 54 empresas, el desarrollo de proyectos en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar, diferentes universidades y el Grupo BioCubaFarma. Pero no especifica los fines de tales proyectos. Tal parece que repiten uno de los eslóganes de moda: el encadenamiento productivo. Solo faltó mencionar la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, porque son imposibles en las actuales condiciones.

En años recientes, se compró azúcar para el consumo nacional a Brasil y Colombia, fundamentalmente, lo que parece muy improbable hoy día por la carencia de liquidez y la imposibilidad de acceder a créditos. Hasta el presente el Gobierno ha cumplido el compromiso de venta a China, y cabe esperar que este año lo mantenga, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte caída del intercambio comercial y los atrasos en el pago de la deuda.

