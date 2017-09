El oscuro arte de cambiar la historia

LA HABANA, Cuba.- Los gobernantes cubanos son maestros, según su conveniencia, en el arte de minimizar el significado de determinadas fechas históricas, y al propio tiempo enaltecer otras. Para ello una de las vías es buscar y celebrar cualquier acontecimiento, aun de menor relieve, que haya sucedido en una fecha cercana al suceso que los castristas desean colocar en el olvido.

Un ejemplo de lo anterior lo constatamos cuando comenzaron a entregar pequeños juguetes a los niños en algunas escuelas el 8 de enero. Cuando los padres les preguntaban a sus hijos si el obsequio era por el día de los reyes magos, la respuesta los dejaba paralizados: “No, papá. Es por la entrada de Fidel en La Habana”.

Otras veces hacen coincidir sus shows propagandísticos con jornadas sagradas de la historia patria. Ese fue el caso de la denominada “Operación Tributo”, por medio de la cual fueron regresados a la isla, en la misma fecha en que los cubanos conmemoramos la caída en combate de Antonio Maceo, los restos de miles de jóvenes que murieron inútilmente en tierras africanas.

Ahora la maniobra se relaciona con los primeros días de septiembre. El oficialismo ni menciona siquiera la fecha del 4 de septiembre. Ese día de 1933 un grupo de oficiales de baja graduación depuso al presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes, e instauró la Agrupación Revolucionaria de Cuba. De inmediato surgió un gobierno de cinco personalidades, conocido como la Pentarquía. Esta, a su vez, dio lugar muy pronto al “Gobierno de los cien días” presidido por Ramón Grau San Martín, y contando con Antonio Guiteras como secretario de Gobernación.

Sin dudas este gobierno Grau-Guiteras fue la etapa de mayores beneficios populares en la revolución de los años 30. Se dispuso que, al menos, el 50% de los trabajadores de cualquier entidad debían ser cubanos; se estableció la autonomía universitaria; fue nacionalizada la Compañía Cubana de Electricidad; y en la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo los delegados cubanos exigieron la eliminación de la Enmienda Platt.

La historiografía castrista encumbra la labor de Guiteras, pero no dice que ella no hubiese sido posible sin la acción del 4 de septiembre. Pensamos que la actuación posterior de Fulgencio Batista, que con el grado de sargento lideró la mencionada revuelta militar, no debía justificar la execración total de esa efeméride.

¿Y qué hacer para que las nuevas generaciones ni se enteren de lo acontecido aquel 4 de septiembre? Pues nada mejor que exaltar lo que sucedió en Cienfuegos un 5 de septiembre, lo más pegado posible a la fecha que se pretende enviar al ostracismo.

El 5 de septiembre de 1957 militantes del Movimiento 26 de Julio y miembros retirados y activos de la Marina de Guerra gubernamental se apoderaron de la sede del Distrito Naval del Sur, y entregaron armas a la población cienfueguera, la cual asumió el control de la ciudad por varias horas. No obstante, el Gobierno logró controlar la situación causándoles, entre muertos y heridos, cuantiosas bajas a los sublevados.

Hasta ahora cada vez que se mencionaba el levantamiento cienfueguero, incluso por la propia historiografía oficial, se hablaba de una acción fallida. Sin embargo, y quizás con el ánimo de engrandecer la efeméride, se aparece por estos días el señor Julio Camacho Aguilera, participante en aquellas acciones, declarando que “se ha escrito que el alzamiento de 1957 no tuvo éxito; aunque yo —por el contrario— considero que tanto este como todos los acontecimientos registrados a lo largo de ese periodo fueron exitosos y redundaron en la creación de una conciencia de lucha revolucionaria en nuestro pueblo”.

Así las cosas, los tanques pensantes del castrismo deben estar devanándose los sesos buscando acontecimientos que logren desterrar del calendario dos fechas que les quitan el sueño: el 13 de julio, cuando hundieron el remolcador 13 de Marzo, y el 5 de agosto, cuando el pueblo habanero se lanzó espontáneamente a las calles a protestar contra el régimen.