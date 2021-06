LAS TUNAS, Cuba. ─ La tarde del pasado lunes 31 de mayo, vía WhatsApp el periodista de Radio Televisión Martí Tomás Cardoso me dijo: “Albert, está mal Gómez Manzano, interno con covid y con demencia”.

“¡Ay, Cristo Jesús! ¿Cómo con demencia si hasta la semana pasada estaba publicando bien, coherente, yendo a donde de verdad se necesita, diciendo lo que hay que decir y no escribiendo por escribir? No entiendo esa demencia, Tommy”, respondí.

Y realmente, amigos míos, no puedo entender esa súbita “demencia” de René Gómez Manzano. Y para que puedan comprender lo que quise decir con eso de súbita “demencia”, comparto con los lectores el mensaje de WhatsApp que Tomás Cardoso me envió la noche del 2 de junio, que dice: “Llamé para saber de él (de Gómez Manzano). Y contestó el mismo. Está perdido”.

Terminando de leer el mensaje llamé a Tomás, quien, alarmado, me dijo: “Albert… ¡No me recuerda! Cuando le dije, mire, es Tomás Cardoso, de Radio Martí, me dijo, `no sé quién es usted´ y cuando le hable de ti, mire, que Méndez Castelló quiere saber cómo está usted de salud, me dijo, `no, no sé de quién usted me está hablando´; Albert… ¡está perdido!”.

La alarma no es infundada, porque cabe preguntarse: ¿De dónde salió la “demencia” súbita de Gómez Manzano? Sí, súbita, inesperada, una “demencia” de sopetón. Lo digo porque entre el 3 y el 20 de mayo, René de Jesús Gómez Manzano, graduado en Derecho, que fuera abogado de oficio del Tribunal Supremo por 10 años, óiganme… Del 3 al 20 del pasado mayo, este intelectual que por estos días olvidó quién es él y quiénes son sus amigos, ni más ni menos, escribió y publicó en CubaNet ¡siete artículos periodísticos!, de temas jurídicos y de política internacional, que pueden buscarlos, estos son los títulos:

¿Quién ganó el primer debate presidencial en Perú?, fechado el 3 de mayo; Luis Manuel Otero vs la propaganda castrista, publicado el 6 de mayo; La trascendencia de las elecciones en Madrid, también del 6 de mayo; Los “bretes” de “Humbertico”, que fuera muy leído en CubaNet a partir del 10 de mayo; ¡Se hizo justicia con Roberto Quiñones!, publicado desde el pasado 10 de mayo, y, lo último que leímos de Gómez Manzano, publicado por CubaNet el día 20 del mes pasado, Cuba: a la espera de un nuevo procedimiento penal, que no pudo escribirlo un “demente”, y que no basta ser una persona cuerda para escribir ese artículo de opinión, sino que para redactarlo también es preciso ser abogado, pero no sólo de título, sino ser un jurista con oficio, como lo es René Gómez Manzano.

Dos días antes de CubaNet publicar el 20 de mayo el último artículo que René escribiera, las autoridades sanitarias en La Habana lo ingresan por ser “sospechoso” de COVID-19, sospechas infundadas, porque dio negativo al PCR y lo regresan a su casa en estado de “demencia”, el día 27, luego de aplicarle tratamiento con interferón. Al respecto, entrevistado por CubaNet, (ver René Gómez Manzano sufrió una aguda deshidratación afirman familiares), un familiar dijo: “Estuvo muy mal hace unos días atrás, parece haber sido un cuadro de deshidratación, porque donde estaban los tenían tirados en una cama, les ponían inyecciones cuando les tocaban, pero nada más”, aseguró el entrevistado.

Y otra vez es útil preguntar: ¿De dónde salió la “demencia” súbita de Gómez Manzano? ¿Qué tratamiento para COVID-19 le aplicaron al punto de borrar su memoria?

Pedro Fuentes Cid, abogado cubano residente en Estados Unidos, dijo a Radio Televisión Martí que esta semana había hablado con Gómez Manzano ─todavía con dificultades, pero en recuperación─, quien le dijo que había habido algo “turbio” en su caso, pues, en el centro de aislamiento, había sido separado de su familia y llevado a un hospital. Allí había quedado en blanco luego que le pusieron una inyección que no le dijeron qué era.

Vamos a ver: al momento del periodista Tomás Cardoso llamar a la casa de René Gómez Manzano, vaya usted a saber cómo, se le adelantó a algún familiar y él mismo levantó el teléfono, esto quiere decir que la memoria semántica, esa que está ahí para recordarnos cómo funcionan las cosas, en este caso la función del teléfono, funcionó; pero no se activó la memoria episódica, no recordó a personas ni a sucesos. Esto quiere decir, jurídicamente hablando, que René de Jesús Gómez Manzano salió del centro de aislamiento a donde fue recluido por ser sospechoso de COVID-19 con trastornos de enajenación mental; ¿ese estado será trastorno mental transitorio? Ojalá.

En la práctica médico-forense, para atestar la sanidad cognitiva de una persona y así autenticar su capacidad legal, esto es, definir su facultad de discernimiento, entre otros factores, durante la instrucción penal o la sustanciación de los procesos civiles, se requerirá que el médico legista determine la capacidad del individuo de procesar recuerdos, a largo y corto plazo y cada una de las peculiaridades de la memoria, y entre ellas, el proceso del olvido, signado por tres factores en el caso del olvido natural, y tan sólo por una incidencia en el caso de que el olvido proceda de una acción u omisión negligente o criminal.

El olvido traumático o también llamado amnesia, que puede ser causado por golpes o traumatismos en la cabeza.

El olvido psicológico, que es causado por alteraciones en el funcionamiento psíquico, como suele ocurrir cuando se produce una enfermedad.

El olvido fisiológico, que es causado por problemas en el desarrollo de alguna parte del cerebro o del sistema nervioso, siendo este el caso típico de las personas sin recuerdos bien definidos de la niñez.

Ahora bien, existe un cuarto tipo de olvido que tiene interés en la investigación criminal, porque esta amnesia no es natural, no ocurre por traumatismos, ni por enfermedades, ni por insuficiente desarrollo del cerebro o el sistema nervioso, sino por el empleo de sustancias psicotrópicas, esto es, agentes de tipo químico que al actuar sobre el sistema nervioso central, como consecuencias, trae cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de conciencia, y, en definitiva, en el comportamiento de la persona.

Definidos como psicofármacos, los psicotrópicos tienen empleo médico estrictamente controlados por las autoridades de salud y policiales. Otros medicamentos también pueden producir reacciones psicoactivas, pero sólo con efectos secundarios, como pueden ser los antihistamínicos u otras medicinas empleadas en afecciones del corazón y distintas dolencias.

Si Gómez Manzano fue recluido por sospechas de COVID-19 y no por ninguna enfermedad… ¿Qué psicotrópicos o psicofármacos le dieron a tomar o le inyectaron al punto que salió de la reclusión con un déficit cognitivo que implica la pérdida de la memoria?

Las autoridades tienen la palabra, ahora, cuando una persona en pleno bienestar de salud mental, permaneció al cuidado de médicos y paramédicos por presunta seguridad sanitaria, egresando de esa medida cautelar con la capacidad cognitiva dañada, lo que recuerdan un delito contra la vida y la integridad corporal de las personas, aun cuando no exista intención criminal y sí negligencia médica, y alguien debía responder por ese daño, si, según dicen, Cuba es un Estado de derecho.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.