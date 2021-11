HARRISONBURG, Estados Unidos. — Varias veces he tenido la sensación de que la realidad de nuestro país sobrepasa con creces las más extraordinarias fabulaciones surrealistas. Las condiciones de miseria en que vive el pueblo y las medidas absurdas impuestas por la dictadura han sido el presupuesto para situaciones dolorosas y hasta delirantes que han alcanzado reflejo en el cine y la literatura.

Lo que para cualquier otro habitante de un país normal puede parecer incierto para los cubanos es realidad monda y lironda. Y es triste comprobar cómo muchísimas personas humildes —y hasta intelectuales de la presuntamente infalible izquierda— tildan de propaganda imperialista lo que nos ha tocado sufrir por más de seis décadas.

Hace unos años visité Jamaica para encontrarme con mi hijo menor, a quien no veía desde hacía cuatro años y no le permitían —ni le permiten— visitar Cuba. Haciendo uso de mi poco conocimiento del idioma Inglés y contando con su ayuda y la de su entonces novia establecí comunicación con un nativo, dueño de una pequeña tienda de productos alimenticios e industriales, quien no perdía oportunidad para exaltar la presunta calidad de la educación y la salud gratuitas cubanas. Se quejaba el pequeño empresario de que en Jamaica tenía que pagar por la educación de sus hijos, por la salud, por su casa y por su auto y no paraba de elogiar una Cuba que solo existía en su imaginación.

Aquella conversación se tornó molesta porque las siempre rígidas normas de educación, unidas al hecho de que el susodicho era alguien cercano a la novia de mi hijo, me impedían contradecirlo directamente. Pero, como se afirma, las reglas también existen para romperlas y le espeté un montón de verdades. El momento clímax de la discrepancia llegó al observar que en ese momento algunos de sus familiares estaban descuartizando una vaca y aproveché para decirle por intermedio de mi hijo que en Cuba los campesinos no podían comerse las vacas de su propiedad y que él tenía un Toyota del año que poquísimos profesionales podían tener en Cuba. Atónito, el jamaicano me increpó diciéndome: “You are a liar”, a lo que respondí con mi torpe Inglés: “No, I am not a liar, I am a lawyer and I defend the true”.

De nada sirvieron las posteriores aclaraciones de mi esposa e hijo para tratar de que nuestro interlocutor aceptara lo que le contábamos, que por muy inadmisible que le pareciera era nuestra realidad. El ejemplo de marras sirve para demostrar cuánto ha calado la propaganda castrista en gran parte del mundo.

Sorprende más que en nuestra patria haya intelectuales que ahora mismo están descubriendo algo que siempre ha estado ante nuestros ojos. Con más de treinta años de edad sobre sus costillas, una persona tan inteligente como Yunior García Aguilera ha afirmado por estos días en España, como si hubiera descubierto el agua tibia, que en Cuba hay una dictadura. Al parecer, el dramaturgo necesitó sufrir en carne propia los ataques mediáticos durante casi dos meses y un acto de repudio por casi veinticuatro horas para llegar a esa conclusión.

Más allá de ese detalle y de su confusa explicación acerca de cómo logró huir de su vivienda, la posición del joven intelectual demuestra, cuando menos, una gran ingenuidad y sabemos lo nefasta que esta resulta cuando nos metemos en política.

No sé cómo explicar tanta ceguera, tanta dificultad para ver lo que ha estado tan claro para muchísimos cubanos desde hace varias décadas; tanta obediencia a disposiciones injustas y discriminatorias, aunque coincido con el refrán en que es mejor tarde que nunca.

Quien haga un recuento de lo ocurrido en Cuba desde las discusiones del Proyecto de la Constitución espuria promulgada en 2019 hasta hoy, seguramente coincidirá conmigo en que hemos sufrido, como pocas veces antes, una concentración extraordinaria de mentiras, manipulaciones, injusticias y crueldades. Si Díaz-Canel fue una esperanza para muchos cuando asumió el poder, ya no lo es.

No podemos vaticinar cuánto le queda de vida a la dictadura, pero lo que sí se puede asegurar es que ya está derrotada por la historia. Lo que antes resultó ser un presunto referente de libertad hoy no es más que un bochornoso espectáculo ineficiente, corrupto y represivo que provoca náuseas hasta en conmilitones de la izquierda internacional.

Por suerte, todo parece indicar que los días del perfecto maridaje entre la intelectualidad cubana y la dictadura han llegado a su fin. Si antes los delincuentes que dirigen Cuba se jactaban de contar con el apoyo mayoritario del pueblo y de su “vanguardia intelectual”, ya no es así. Relevantes figuras de nuestra cultura han expresado su inequívoco rechazo a las innecesarias demostraciones de fuerza y represión ejecutados por el régimen desde el pasado 11 de julio hasta la fecha y se han pronunciado por el respeto al derecho a la libertad de expresión y por la igualdad de oportunidades y derechos para todos los cubanos.

Personas de la talla de Chucho Valdés, Leo Brower, Carlos Celdrán, Jorge Perugorría, Pablo y su hija Haydée Milanés, Cucurucho Valdés, la familia López-Nussa, Carlos Lechuga, X Alfonso, Alfredo Ureta, Lizt Alfonso y muchos otros han dado un digno paso adelante y han dejado bien claro que están al lado del pueblo y que no es el camino de la represión el adecuado para resolver los problemas de nuestro país.

Y como no soy Dios y cada día me convenzo más de que no tengo el derecho de juzgar a nadie —aunque a veces la tentación resulte inevitable— no voy a detenerme en lo que algunos de esos artistas e intelectuales que hoy levantan sus voces contra la injusticia hicieron en el pasado.

En un día como hoy, cuando se cumplen 130 años del discurso de José Martí conocido como Con todos y para el bien de todos, ofrezco mi beneplácito a los que se unen a la cada vez más creciente masa de cubanos que se opone decididamente a la dictadura.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.