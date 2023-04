LA HABANA, Cuba. – El dólar se impuso nuevamente al peso cubano. Sorprendentemente, se anunció la restitución de la bancarización de dólares USD mediante la Resolución 63/2023 del Banco Central de Cuba (BCC), que deroga la Resolución 176, del 10 de junio de 2021, por la cual los bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas dejaron de aceptar dólares estadounidenses, en efectivo, de personas naturales y jurídicas.

La argumentación para ese viraje es que el escenario económico actual del país ―superada la pandemia de COVID-19 y dándose la reanimación del turismo y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de servicios― ha permitido atenuar la situación que motivó la emisión de la Resolución 176, aunque permanecen las medidas del embargo de Estados Unidos, en particular las que entorpecen los flujos financieros externos y los depósitos en el exterior de dólares estadounidenses en efectivo.

Sin embargo, el turismo poco avanza, los visitantes extranjeros son escasos, la producción y los servicios no disponen de materias primas, fuerza de trabajo, calidad ni eficiencia.

La carencia extrema de liquidez para asumir la alimentación, el mantenimiento del sistema eléctrico, el abastecimiento de combustibles y otras necesidades básicas del país, las bajas producciones industrial y agrícola, la galopante inflación sin solución a corto plazo, las demandas y críticas de la población durante las reuniones de los candidatos a diputados, las conversaciones en el marco de la Cumbre contra la Inflación organizada por Andrés Manuel López Obrador, el 5 de abril, y la imperiosa necesidad de atraer inversionistas extranjeros, podrían estar influyendo para la reivindicación del dólar y otras medidas posteriores.

Probablemente, las conversaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros mandatarios en su periplo de noviembre pasado, así como las limitadas posibilidades de asistencia de Rusia por su invasión a Ucrania aconsejaron la apertura.

El viceprimer ministro Alejandro Gil valoró la medida “en la dirección correcta” para la recuperación gradual de la economía. Sobresale que el también titular de Economía y Planificación elogió el viraje, como si el BCC pudiera tomar decisiones autónomas de los niveles de gobiernos que dictan su ejecutoria. El canciller Bruno Rodríguez escribió en Twitter que la bancarización del USD beneficiará la actividad económica nacional y a la población.

Para el economista Omar Everleny Pérez, las autoridades están enmendando una mala decisión porque “los dólares seguían circulando en el mercado negro y no entraban en el circuito del Gobierno”. En declaraciones a Radio y Televisión Martí, el académico también opinó que el Estado cubano no debió prohibir el uso del dólar en algunas de las transacciones oficiales.

Esa hubiera sido una decisión pragmática y muy sabia, porque quiéranlo o no las autoridades, en la economía cubana han seguido circulando dólares que no llegaban al Estado cubano. Y ahora el Estado vuelve a darse cuenta de que hay un circuito en dólares y él no participa en eso.

Para el profesor Pedro Monreal, se trata de una “decisión de ‘blanquear’ el mercado negro cambiario de dólares y de favorecer la dolarización parcial resultante de un creciente uso del dólar en transacciones privadas”. El economista Elías Amor opinó en su blog: “La economía no es una cuestión de confianza, sino de respeto a las leyes y de no interferir en las mismas. Los dirigentes comunistas cubanos no son conscientes del daño que provocan en el comportamiento de los actores económicos con estas idas y venidas, que acaban generando daños muy superiores a los que se pretenden resolver. Inundar la economía cubana de dólares es una mala decisión para la política de estabilización que anuncia el régimen. La Tarea Ordenamiento ha vuelto a ser cuestionada y todo el mundo se queda tan tranquilo. Los daños anunciados los veremos pronto. Vigilen el tipo de cambio informal. Ya verán”.

Probablemente, se trata de una decisión en el marco del Programa de Estabilización Macroeconómica, con prioridad para la restitución del valor del peso. Las verdaderas intenciones de las autoridades constituyen grandes incógnitas.

Solo está claro que los cubanos han recibido la noticia con incredulidad en las alegaciones sin avizorar beneficios, y rechazo a volver a confiar en los bancos para depositar sus dólares, convencidos de que la economía ha continuado en descenso por las erráticas medidas aplicadas con la Tarea Ordenamiento, resultante en mayores penurias, hambre, improductividad industrial y agrícola, inflación galopante y éxodo masivo hacia Estados Unidos.

Los cambios callejeros en el mercado informal y el trasiego ilegal de dólares procedentes de Estados Unidos continuarán floreciendo, a pesar de la apertura de oficinas de Western Union, que no entregarán dólares, sino Moneda Libremente Convertible (MLC), la nueva versión de los CUC.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.