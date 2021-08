LA HABANA, Cuba. — El régimen de Gerardo Machado se desplomó el 12 de agosto de 1933, cuando el general presidente, con sus adversarios pisándole los talones, abordó un avión que lo conduciría a Nassau, en Bahamas.

A Machado, enfrentado a una huelga general, presionado por el mediador norteamericano Sumner Welles, y con el ejército conspirando en contra suya, no le quedó otra salida que huir.

Cinco días antes, el 7 de agosto, cuando se corrió el falso rumor de que Machado se había ido, la policía masacró a los que se lanzaron a la calle a celebrar. Pero cuando el día 12 se supo que era cierta la huída del dictador, decenas de machadistas, principalmente chivatos y porristas de la Liga Patriótica, fueron linchados.

Gerardo Machado, exgeneral mambí, como candidato del Partido Liberal, ganó por amplio margen las elecciones presidenciales de 1924. En sus primeros cuatro años, por su exitoso desempeño, contó con el apoyo de gran parte de la población, pero terminaría convirtiendo su gobierno en una dictadura que generó mucho odio y derramamiento de sangre.

Machado, que según los estándares de hoy clasificaría como un populista de derecha, cumplió el lema “agua, caminos y escuelas” de su campaña electoral. Durante su gobierno, se llevó a cabo un ambicioso plan de obras públicas, que incluyó la construcción de la Carretera Central (1926) y el Capitolio (1928). Su gestión administrativa, si no obtuvo mejores resultados, fue porque sobrevino la crisis económica mundial de 1929.

A diferencia de los gobiernos que le precedieron (los de José Miguel Gómez, Mario García Menocal y Alfredo Zayas), el de Gerardo Machado no se caracterizó por la corrupción. Pero Machado no pasaría a la historia por su honradez, sino por su desmedida ambición de poder.

Machado perdió el favor popular cuando, aconsejado por sus aduladores y tentado por la experiencia de Mussolini en Italia, se creyó insustituible para la buena gobernanza del país, y mediante la llamada “Prórroga de Poderes” y el Cooperativismo, modificó la Constitución para reelegirse y poder ocupar la presidencia por seis años más, los que necesitaba para “completar su obra de gobierno”, según decía.

Ante la resistencia que encontró, Machado no vaciló en recurrir a la más cruda represión e incluso a la tortura y los asesinatos de opositores, líderes obreros y estudiantiles.

Los grupos que combatían a Machado, tanto de ultraderecha (el ABC) como de la izquierda radical, no dudaron en recurrir a métodos francamente terroristas. Un ejemplo de ello fue cuando en 1932, los revolucionarios asesinaron en un atentado al senador Clemente Vázquez Bello para volar el previamente dinamitado Cementerio de Colón cuando Machado asistiera al sepelio. Si el plan no tuvo éxito fue porque a última hora la familia de Vázquez Bello decidió sepultarlo en Santa Clara, de donde era oriundo, y no en La Habana.

Siempre me ha llamado la atención la paciencia que mostró Machado –y que ojalá tuvieran siquiera por un día los actuales mandamases– cuando se reunió con Rubén Martínez Villena y soportó las groserías y el calificativo de “asno con garras” que le endilgó aquel afiebrado poeta comunista, enamorado de la Rusia bolchevique, que clamaba por “una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones” y que alguna vez tuvo en sus planes un ataque aéreo contra el Palacio Presidencial, que, de haberse efectuado, lo hubiese convertido en un precursor caribeño de Osama Bin Laden.

A propósito de Martínez Villena, los comunistas, liderados por él, luego de haberse opuesto durante años a la dictadura machadista, unos días antes de la caída de esta, en una jugada que resultaría totalmente errada, pactaron secretamente y retiraron su apoyo a la huelga general, a cambio de ser legalizados y reconocidos como partido político.

Aseguran los santeros que Machado “le echó a Cuba un daño”, una brujería que está enterrada desde 1928 en el corazón de La Habana, sembrada bajo una ceiba en el Parque de La Fraternidad. Contiene huesos de difuntos, tierra de 21 países y del cementerio y piedra de rayo, y la “curralaron” (prepararon) un martes, día del diablo, los más sonados mayomberos y ganguleros que encontraron los secuaces del dictador.

Cuentan que Machado, que murió en 1939, a los 67 años, en Miami, cuando escapó de Cuba, exclamó: “Después de mí, el caos”. Otros afirman que lo que auguró el General Presidente fue “el diluvio”. No se sabe si de sangre o de mierda, porque de ambas cosas hemos tenido con creces en los 88 años transcurridos desde aquel caótico 1933.

El machadato nos legó a los porristas, chivatos y apapipios que sirvieron de inspiración para las brigadas de respuesta rápida. Al antimachadismo le debemos el mesianismo revolucionario, el antiamericanismo, el desencanto democrático, la intolerancia, el culto a la violencia. Todo ello condujo a la revolución de Fidel Castro, que brotó, cual genio maléfico, de la botella de las frustraciones republicanas.

