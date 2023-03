LA HABANA, Cuba. – Yo desafío, tú desafías, el desafía, nosotros desafiamos… Sin dudas no es nada difícil conjugar el verbo desafiar, pero desafiar en serio es otra cosa. Desafiar más allá del mero ejercicio de conjugar resulta muchísimo más complicado, incluso riesgoso, y sobre todo si el desafiado es un poder totalitario, si el enfrentado es un hombre que detenta con furia, con irresponsable nepotismo, el poder, todo el poder.

No existe nada más riesgoso que desafiar a un dictador, y mucho más si ese dictador desafiado fue Fidel Castro. Desafiar a Castro Ruz, incluso después de muerto, sigue siendo tremendamente peligroso (peor si en vida a Fidel le constaba el desafío; entonces la cosa se ponía mala, y también peor). Fidel Castro nunca reconoció el perdón como posibilidad, su lema, en medio del silencio, debió ser: “El que me la hace la paga”.

Fidel Castro se quitaba de encima, de abajo, de cualquier parte, a quien se atreviera a desafiarlo. Y aun sabiendo eso Jorge Edwards se atrevió a enfrentarlo. Jorge Edwards corrió los riesgos y llegó hasta el punto final, con Persona non grata, olvidando que la mano del barbudo era larga, y que en Chile, en cualquier sitio, podría simularse un accidente, una enfermedad muy grave, para concretar luego una muerte real, una de esas que van más allá del simulacro.

Jorge Edwards había llegado a La Habana en 1970, unos años después de aquella sonada hecatombe que condenó al ostracismo a Heberto Padilla y a Antón Arrufat tras la publicación de sus libros Fuera de juego y Los siete contra Tebas, respectivamente. Y Edwards pudo quedarse quieto, él pudo ser un diplomático tierno y complaciente con el poder que lo acogía y que tenía una “buena vibra”, al menos en apariencia, con el gobierno socialista de Salvador Allende.

Edwards pudo ser suave y amistoso con el dictador y con su claque, pero él no era un escritor complaciente, y creyó que lo más justo sería ponerse al lado de los censurados, y lo dejó claro. Fidel Castro, en medio de sus acostumbrados “ataques de nervios”, y sin la gracia de Almodóvar, dejó entonces muy en claro que el chileno era una “persona non grata”, y Jorge tuvo que hacer las maletas y tomar un avión que lo llevara al sur del continente, de allende los mares y Salvador Allende.

Ahora nos enteramos de que Jorge Edwards ha muerto, que la “persona non grata” no volverá a escribir, que no pronunciará el nombre de Fidel Castro, ni siquiera el de ese Allende que también decidió excluirlo. Jorge Edwards está muerto definitivamente, aunque antes las izquierdas ya habían decidido su mudez y el silencio de sus páginas.

Edwards había muerto para las izquierdas, de la misma manera en la que antes murieran Virgilio Piñera, y José Lezama Lima, y Guillermo Cabrera Infante. Jorge Edwards está muerto y seguirá siendo una “persona non grata” para esas izquierdas que distinguen un orden moral a su conveniencia, y donde se transfiguran los valores más tradicionales, donde se pretende estar más allá del bien y el mal, que no es más que esa nebulosa en la que solo prevalece el mal, el más enrarecido de los males, ese que hace desaparecer, definitivamente, al bien.

Ha muerto Jorge Edwards, pero desgraciadamente no murió aun el inmoralismo de algunas izquierdas que deben estar celebrando esa muerte. Ha muerto Jorge Edwards y se extrañaran sus columnas en La Nación (Argentina), en El País (España) y Le Monde (Francia), mientras los italianos notaran el destierro de las columnas que aparecieran habitualmente en el Corriere della Sera.

Y nada dijo sobre la muerte del gran periodista chileno, al menos hasta este instante, la prensa cubana. Los medios oficiales se muerden sus lenguas y se tragan la sangre. La prensa cubana prefiere atar sus manos a correr el riesgo de hacer alguna alusión al chileno. Y no dudo que esa prensa izquierdosa se atreva a celebrar “bajito”, con breves susurros, la muerte de Jorge, a fin de cuentas ellos responden a un gobierno totalitario que decide cuál persona es grata, y cuál no lo es. Y así es que asumen, tranquilamente, sus deshonestidades.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.