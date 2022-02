MIAMI, Estados Unidos.- El Festival de Cine de Miami celebra su cumpleaños 39 del 4 al 13 de marzo del año en curso. El evento ha sido, desde su creación, la sede alternativa para películas con temática cubana que el castrismo ha obliterado a su antojo.

Directores como Carlos Lechuga o Juan Carlos Cremata contaron con estrenos públicos y concurridos de algunas de sus obras mayores, como Santa y Andrés y Chamaco, respectivamente.

En el año 2015 el Festival presentó un tributo al cine independiente de la isla, producción que últimamente ha sido atribulada por dos pandemias, la de la COVID-19 y la de la dictadura, que no cesa de entorpecer con sus groseras intromisiones lo que sería el curso normal de la cultura nacional.

Este año regresa lo cubano a la palestra del Festival en géneros y exploraciones diversas de la realidad e historia de la isla. Tres documentales trazan coordenadas que se entrecruzan y distancian a la hora de abordar lo nacional.

Veritas, del director Eliécer Jiménez Almeida, comentado con anterioridad en este sitio, disfrutará su estreno mundial durante el evento.

Entre las interpretaciones que el cine ha presentado de la gloriosa Brigada 2506, en su intento por recuperar la libertad de la patria, este es el acercamiento más novedoso y certero de aquel acontecimiento histórico en las voces maduras y convencidas de sus protagonistas.

El documental desmiente años de infructuosa propaganda del régimen tratando de desacreditar a los jóvenes que fueron a la guerra convencidos de la validez y necesidad de recuperar el país, abocado a la maraña comunista.

Luego de 63 años de implacable dictadura, sin solución a la vista, resulta saludable para el ego nacional contar con un capítulo de tanta dignidad, como lo presenta el documental de Jiménez Almeida.

Otro acontecimiento histórico también recibe nueva redención cinematográfica, el éxodo de 14 000 niños durante la Operación Pedro Pan, el más grande de su tipo ocurrido en el hemisferio occidental entre 1960 y 1962.

Es un capítulo que también el régimen ha querido desvirtuar con sus propios audiovisuales, reducidos a estereotipos de la “guerra fría”.

Operación Pedro Pan: The Cuban Children’s Exodus, dirigido por Carlos V. Gutiérrez, nos vuelve a colocar ante la dolorosa disyuntiva de padres que debieron elegir entre educar a sus hijos en un sistema que antagonizaba sus conceptos de familia, credo y libertad o separarse para que tuvieran la oportunidad que ellos mismos habían disfrutado.

Aquellos niños valientes hoy se expresan como emotivos adultos ante la cámara, desde posiciones de éxito personal y profesional. Esbozan, mediante estremecedores testimonios donde abundan anécdotas y reflexiones, el camino de incertidumbre, pero nunca de desamparo, que debieron recorrer en pos de la emancipación prefigurada por sus padres, desde el dolor y lo insospechado de la separación.

Esta ventana a la libertad se abrió durante dos años y sólo se puede especular cuántos miles de familias cubanas después fueron fragmentadas en circunstancias extremas, sin contar con soluciones que no fueran la muerte en una balsa.

El documental agrega las opiniones de un historiador, que abunda en la legitimidad del éxodo y la de una madre, ya anciana, que va desmenuzando su historia de sufrimiento y entereza.

Los Pedro Panes han retribuido a la sociedad americana muchas de las virtudes sociales que el castrismo desintegró. Les pertenece toda la civilidad y decencia que ha ido diezmando el régimen, tal como lo presenta otro de los documentales incluidos en el programa del Festival, Queens of the Revolution, de la directora Rebecca Heidenberg.

De nuevo el ámbito performático travestista cubano es puesto bajo la lupa del cine como un espacio de tolerancia legítima e insólitamente adquirido. Las fronteras se circunscriben a Santa Clara en una suerte de centro cultural algo borrascoso, conocido como El Mejunje.

Allí coinciden travestis de diversa generación, deleitando al público presente de todas las denominaciones sociales. La perseverancia de estos artistas de la simulación es digna de encomio, las historias de represiones y hasta de cierta empatía con los torturadores causa tristeza y rechazo.

Hay algunos, tal vez los más veteranos, que no ceden ante la tesis idealista y hasta ingenua del documental sobre una Cuba presente donde los derechos y la dignidad son finalmente respetados.

Otros denostan de quienes abandonaron el país y nos quieren convencer de que se sienten tristes y frustrados en tierra ajena.

Está la consabida conga, a la usanza de la que ocurre en La Habana impelida por Mariela Castro donde las víctimas gritan: “Socialismo sí, homofobia no”, o elogian al dictador y a su compinche, el guerrillero argentino, quienes institucionalizaron la persecución de la población gay en la isla.

Hay un distanciamiento apabullante entre los cubanos de los documentales Veritas y el de la Operación Pedro Pan, que desarrollaron el resto de sus vidas en democracia, y estos otros, “zombificados” por una tiranía, que sobreviven en la indigencia de un país quebrado, sin esperanzas.

Vale la pena experimentar estas islas posibles en un evento de cine, con el anhelo de que se imponga, en el resumen, la de la cordura y la libertad para todos.

Nota del autor:

* Veritas se exhibe el 12 de marzo a las 4:00 p.m. en el Teatro Tower y el 13 a las 7:00 p.m. en Silverspot Cinema 13. Exhibición virtual del 11 al 14 de marzo

* Operación Pedro Pan: The Cuban Children’s Exodus se exhibe el 12 de marzo a la 1:00 p.m. en el Teatro Tower. Exhibición virtual del 13 al 15 de marzo

* Queens of The Revolution se exhibe el 13 de marzo a la 1:15 p.m. en Silverspot Cinema 16. Exhibición virtual del 14 al 16 de marzo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

