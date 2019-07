Diosdado, el peor de todos

NUEVA YORK, Estados Unidos. – Entre todos los componentes de la dictadura chavista, Diosdado Cabello sobresale como la Súper Eminencia gris-roja rojita. El segundo hombre fuerte del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente “cubana”, es, con creces, el peor del montón de rufianes en el poder de Venezuela.

Cabello no disimula, porque se sabe fuerte, y despotrica en su programa “Con el mazo dando” contra todo el que quiera cambios en la nación bolivariana.

Es el más astuto del grupo, ha consolidado su dominio sobre el partido de gobierno y, gracias a los últimos cambios en el Gabinete de Maduro, ha robustecido su presencia en la Fuerza Armada Nacional y en el tren ejecutivo. Ese súper poder lo da a conocer públicamente:

Barbados

En medio de las tensas reuniones en Barbados entre el régimen y la oposición, Cabello dijo: “aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro”, y agregó que “en Venezuela las próximas elecciones serán de la Asamblea Nacional”, pues al gobernante “le quedan 5 años y medio” en el cargo.

Así, Cabello dañó de partida el proceso con afirmaciones que echan por tierra el deseo de la mayoría de los venezolanos de zafarse de Maduro tras el fraude electoral del 20 de mayo de 2018.

En su programa, transmitido por el canal del Estado, Diosdado Cabello reiteró que “el chavismo se va a sentar en donde tenga que sentarse”.

“¿Elecciones? Sí, queremos elecciones de la AN. ¿Cuándo? A más tardar el año que viene. (…) Hay gente diciendo que vamos a elecciones, que el candidato es este o aquel. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente es Nicolás Maduro”.

Más adelante, indicó que si la oposición “quiere elecciones presidenciales, serán cuando lo diga la Constitución…”

Manchando el nombre de Bolívar, Cabello concluyó uno de sus programas invocando a la figura de “El Libertador”.

“No caigamos en esos jueguitos, pongámonos el traje de la coraza que tuvo Simón Bolívar” (Este se debe estar dando vueltas en su tumba).

¿Quién es Diosdado?

Cabello es un militar y político venezolano que entra en contacto con las ideas socialistas al conocer a Hugo Chávez. Fracasado el golpe de Estado de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, los militares involucrados fueron capturados, entre ellos Cabello. Sin embargo, las pruebas contra éste eran insuficientes, motivo por el cual fue liberado.

En 1998, Cabello se une a la campaña electoral de Hugo Chávez. Allí se desempeñó como coordinador de la misma. Al ganar Chávez, su lealtad es recompensada en el año 2000 cuando es nombrado vicepresidente de la República de Venezuela. Este hecho marca el inicio de Cabello en la escena política del país.

El 5 de enero de 2012, sucede a Fernando Soto Rojas como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El siguiente año fallece Hugo Chávez. Para entonces se pensaba que Chávez elegiría a Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo. No obstante, Chávez se inclinó -aconsejado por La Habana- por Nicolás Maduro, más fácil de manipular.

Al no ser elegido como sucesor, Diosdado Cabello se une al gabinete de Maduro.

Desde 2012 hasta 2016, Cabello fue el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actualmente es el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, considerada en manos del gobierno de Cuba.

Estados Unidos

Cabello ha sido acusado en numerosas ocasiones por corrupción y malversación de fondos, también de tener nexos con operaciones de narcotráfico.

El gobierno estadounidense sancionó a Cabello en mayo de 2018 por abuso de autoridad y corrupción, estas acusaciones también recaen en su esposa Marleny Contreras, actual ministra de Obras Públicas.

Cabello y Bachelet

El régimen chavista organizó recientemente una movilización en Caracas, encabezada por Diosdado Cabello, para rechazar el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, por considerar que es un documento “sesgado” que no muestra la “realidad” del país.

“Es un informe absolutamente sesgado, un informe influenciado por la derecha y organismos internacionales aliados al imperialismo como la OEA (…) y es utilizado como una fuente para golpear”, dijo Cabello, al frente de la movilización.

El considerado número dos del chavismo reiteró la acusación de que el informe fue redactado por el enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, y condenó la “actitud hipócrita” de la alta comisionada.

El informe presentado por Bachelet insta a Nicolás Maduro a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en el país. También denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.

Se registran, entre otros graves hechos, más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Sin embargo, Cabello consideró que Bachelet no escuchó a las “víctimas de las guarimbas” cuando se reunió con ellos y que tampoco tomó en cuenta el “bloqueo” económico de Estados Unidos como “la principal causa” de la situación que hoy atraviesa Venezuela, un argumento varias veces desmentido por la oposición.

Control

Desde hace meses Cabello comenzó su ofensiva para retomar el control del partido. Es la eminencia gris en el gobierno y lo da a saber públicamente. El fortalecimiento de Cabello en el sector castrense llegó de la mano de los nombramientos que hizo Maduro el 8 de julio, cuando el mayor general Alexis Rodríguez Cabello fue designado como comandante del Ejército. El alto oficial es un hombre de confianza de Diosdado. Muchos aseguran que son primos.

Detenciones y torturas

Cabello es quien ordena los arrestos de los que estima son sus enemigos. Fue quien dio la versión del chavismo sobre la detención de los miembros del equipo de seguridad de presidente encargado, Juan Guaidó, asegurando que Erick Sánchez y Jason Parisi tenían en su poder fusiles de los que usaron el 30 de abril.

Diosdado Cabello es quien ostenta el poder en Venezuela y se mantiene fuerte debido a que sus órdenes son cumplidas desde Maduro hasta el último hombre leal al chavismo.

“Diálogo no significa capitulación (…) Ellos creen que vamos a negociar nuestra salida. Ni con golpe de Estado ni con nada. Ellos creen que nos van a tumbar ¿y qué nos vamos a dejar tumbar? No nos vamos a dejar tumbar, y no dejaremos de dialogar. Vamos al diálogo en absoluta ventaja. Somos Gobierno y estamos unidos”.

Por todo esto, el destino de Venezuela sigue hasta ahora en manos de Diosdado Cabello. Mientras él sea el que mande, nada cambiará dentro del régimen chavista.