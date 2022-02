LA HABANA, Cuba. — Durante estas últimas semanas he venido recibiendo infinidad de llamadas de personas interesadas por el estado actual de la quebrantada salud de Basilio Guzmán, ex prisionero político plantado que cumplió 22 años de encierro en las cárceles de la tiranía comunista de Cuba, la mayor parte del tiempo desnudo o vistiendo sólo un harapiento calzoncillo en los calabozos de tortura de la tristemente célebre prisión de Boniato. Muchos de los que se preocupan y preguntan él tuvieron similar experiencia a la de Basilio. Son también ex prisioneros políticos plantados con largos años de agonías sufridas en las infernales ergástulas castristas. A ese grupo de heroicos luchadores no tengo que ofrecerles detalles sobre el valor histórico que representa el aporte de Guzmán a la lucha por la libertad de Cuba. Ellos, al igual que yo, conocen muchas de las interioridades de su vida, matizada de humildad y perseverancia desde los albores de su infancia. De honradez y disposición al amor de quienes conforman su círculo de amistades y al conjunto de sus seres queridos. Sin embargo, la admirable fortaleza de espíritu de este hombre, que se muere a pedazos desafiando a la muerte con valor, probablemente ya en la etapa final de su auspicio, me mueve hoy a escribir unas líneas.

Y no sólo sus compañeros de cárcel son los que constantemente se preocupan por él. Infinidad de amistades que Basilio ha ido estableciendo a partir de su excarcelación en 1984 y comparten con este hombre afectuoso un cariño espontáneo, se mantienen al tanto de su situación. Otros de los muchos que a diario se interesan por conocer sobre las condiciones actuales de salud de Basilio Guzmán son sus compañeros de lucha de Alpha 66, la organización que desde hace ya varios años él ha tenido la responsabilidad de representar en la importante ciudad de Washington DC. Conocen las actividades que a pesar de los días difíciles ha venido desarrollando él a fin de mantener encendida la llama que, simbólicamente, arde al pie del monumento, simbólico también hasta el momento cuando Cuba sea libre. Para nosotros es la forma impostergable de demostrar nuestra admiración y gratitud a ese numeroso grupo de mártires de nuestra organización caídos en combate en distintos escenarios de lucha en la Isla cautiva, como Vicente Méndez, José Rodríguez Pérez, Luis Aurelio (Yeyito) Nazario Pérez, entre otros que en símbolo de dignidad fueron allí a regar con su sangre generosa la semilla de la libertad, en aras de la felicidad y la paz de la familia cubana. O murieron aquí, como los legendarios dirigentes de Alpha 66, defendiendo las trincheras de la intransigencia fértil de este histórico exilio, como el incansable Andrés Nazario Sargén y el venturoso Dr. Diego Medina, símbolo en su condición de médico de sensibilidad humana y de ternura.

Es triste haber perdido a este conjunto de hombres valerosos sin que hayan tenido la dicha de haber visto a Cuba libre de las cadenas con que durante más de seis décadas ha venido asfixiando a su desdichado pueblo la tiranía comunista. Y triste es contemplar el deterioro progresivo de Basilio Guzmán. Por eso, para que recen por él junto a nosotros, aquellos que sin conocer su historia tengan la oportunidad de leer estas palabras que escribo con el corazón, para ustedes también, en honor a este ejemplo de amistad que desde los días de confinamiento en las cárceles de la tiranía nos ha hermanado a Basilio y a mí. Tengo en mis manos su libro Después de la noche, y su reseña me conmueve. Por eso los invito a que, al igual que yo, se impregnen de esta historia, conmovedora y sublime:

“Basilio Guzmán nació en una zona campestre, no lejos del poblado de Campo Florido, provincia de La Habana, donde se desarrolló su infancia y los primeros años de su juventud. Proveniente de una familia humilde, dedicada a labores agrícolas, tuvo una época de su niñez sumamente difícil. Por entonces vivía en un mundo de mágicas ensoñaciones, y esas maravillosas fantasías, nos confiesa, borraban sus tristezas y desolaciones”.

“Como hombre de principios y de ideales muy bien definidos, desde su temprana juventud tuvo Basilio conciencia de su responsabilidad histórica, lo que lo llevó a convertirse en un ferviente defensor de la libertad y la decencia gubernamental. Por esas razones, en su temprana adolescencia se incorporó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, lo que lo llevó a sufrir acoso y persecución por parte de las fuerzas represivas. Años más tarde, tras el ascenso de Fidel Castro al poder y sus imposiciones arbitrarias e insaciable autoritarismo, Basilio Guzmán retomó nuevamente la lucha en defensa de un adecuado orden de respeto y estabilidad nacional. Por su desafiante oposición en su afán de impedir el establecimiento de un sistema de gobierno comunista, fue una vez más acosado y perseguido. Más de 22 años de inmerecida prisión, sujeto a todo tipo de humillaciones, torturas psicológicas e inhumana violencia carcelaria, fue el precio a pagar, excesivamente alto, por su amor a Cuba y a las instituciones democráticas. Una suma abismal en sufrimientos y la espantosa crueldad de sus carceleros, a pesar de su fortaleza de espíritu, han marcado la vida de este ex prisionero político cubano que, al igual que muchos otros de sus compañeros de infortunios, gigantes como él en dignidad y en sacrificios, se han convertido en legendarios héroes de la patria”.

“Después de la noche, esta amena obra literaria donde su autor simbólicamente nos toma de la mano, para que juntos a él transitemos por los escabrosos, pero fértiles caminos de su vida, puede significar para nosotros un aporte importante y aleccionador, que nos ayudará a un mejor entendimiento de esa oculta realidad, preñada de sinsabores y miserias, impuesta con espantosa crueldad al pueblo infeliz, por la inhumana tiranía comunista de Cuba”.

En realidad es mucho lo que hoy pudiera decirles sobre la personalidad histórica y humana de este formidable amigo. De su lucha. De su nobleza de alma. Del conjunto de valores que lo hacen grande e inolvidable en el cumplimiento de un destino que con fortaleza de espíritu y admirable valor él ha sabido satisfacer a cabalidad. Dios lo bendiga.

