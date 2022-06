LA HABANA, Cuba. — Este lunes 6, los escribidores del castrismo parieron una nueva “Declaración del Gobierno Revolucionario”. Se trata de un documento de título truculento: Cumbre de las Américas: dominación imperialista y exclusión. Como es evidente, ese papel está consagrado al evento previsto para comenzar en esa misma fecha en la ciudad californiana de Los Ángeles.

El prólogo para este reciente mamotreto castrista fue la declaración del Primer Secretario del único partido, formulada en una sesión del Consejo de Ministro celebrada el 25 de mayo. En medio de otras arremetidas contra la conferencia cumbre organizada por Estados Unidos, el señor Díaz-Canel expresó: “Puedo asegurar que yo no asistiré, en ningún caso, a la Cumbre de las Américas”.

Sucedió —pues— que, al menos por un momento, el también Presidente de la República (escogido por un solo compatriota y votado —sin contrincantes— por otros 604) optó por imitar al zorro de la fábula. Este (como se sabe), tras no poder alcanzar las jugosas uvas maduras que tanto apetecía, proclamó de modo enfático (y con aire ofendido) que estaban verdes…

El papelón perpetrado en el MINREX (Ministerio de Relaciones Exteriores) pretende quedar bien con tirios y troyanos. Por una parte, refiriéndose a los jefes de Estado que han anunciado que no asistirán al cónclave, elogia “la admirable y vertical ausencia de líderes fundamentales que tienen enorme autoridad política, moral y reconocimiento de sus pueblos y del mundo”.

Pero, sin sonrojarse por ello, también entona loas a los gobernantes latinoamericanos y caribeños que sí concurrirán: “Tenemos plena confianza también en que los líderes de la región que decidan ir, sabrán fundamentar dignamente que los Estados Unidos no pueden tratar a nuestros pueblos de la manera en que lo hizo en el siglo XX”.

Los castristas parecen no haberse dado cuenta de la flagrante contradicción en la que han caído. Por un lado, no escatiman elogios a las posturas independientes que asume la generalidad de los países de la región. Pero, por otra parte, ha rechazado la posibilidad de reingresar en la OEA, invocando su supuesta condición de “Ministerio de Colonias Yanqui”.

Con esta postura contradictoria, el castrismo pone de manifiesto que, en realidad, su rechazo a dicha Organización de Estados Americanos no se deriva de su hipotético sometimiento unánime a los designios de Washington (el cual, si alguna vez existió en la forma en que ellos lo describen, hace tiempo que desapareció).

No, el rechazo visceral que los hermanos Castro y sus actuales “continuadores” manifiestan por la OEA se nutre de otras fuentes bien distintas. Me refiero al decidido posicionamiento que esa agrupación hemisférica ha tenido en pro del sistema democrático y del respeto a los derechos humanos. Y conste que me refiero de manera particular a la fructífera actividad de su Corte y su Comisión dedicadas a esta última especialidad, así como a la Carta Democrática Interamericana.

Conviene que recordemos de modo especial el admirable documento recién mencionado, que desde su artículo 1 hace una proclamación ejemplar: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Ese principio general aparece precisado en su artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

No he podido cohibirme de reproducir ese precepto porque, al leerlo, se entiende a la perfección por qué las autoridades castristas rechazan que, por la vía de su reincorporación a la OEA, tengan que verse obligadas a reconocer (¡y muchos menos aplicar!) tales principios. ¡Si es que ese artículo 3 parece un inventario compendiado, pero completo, de todo lo que, en materia de democracia, el castrismo rechaza y aun condena!

Y aquí conviene regresar por un momento a la flamante “Declaración del Gobierno Revolucionario” de este lunes. Su segundo párrafo contiene una afirmación terminante, pero mentirosa: “No existe una sola razón que justifique la antidemocrática y arbitraria exclusión de país alguno del hemisferio de esa cita continental”.

El carácter mendaz de ese aserto se deriva de lo preceptuado en el artículo 19 de la misma Carta Democrática Interamericana: “La ruptura del orden democrático (…) en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General” o en otras reuniones de la OEA.

Y resulta evidente que todo el mangoneo mantenido durante lustros por el chavismo contra la voluntad del pueblo venezolano y la brutal farsa orquestada por el dictador nicaragüense Ortega al celebrar unas elecciones con todos los candidatos opositores presos, implican esa “ruptura del orden democrático”. En puridad, en nuestra Cuba no: Como la Constitución vigente no contempla instituciones como las aceptadas internacionalmente, correspondería hablar, en todo caso, de un “orden antidemocrático”.

Entonces, todas las protestas esgrimidas por una serie de líderes regionales (en especial, de izquierdas) no son más que burdos pretextos; meras artimañanas para tratar de eludir el acatamiento de un precepto de la referida Carta que cada uno de esos países aceptó en su momento. No es, claro, el caso de Cuba, cuyo gobierno, aunque se autocalifique de democrático, no acepta ni uno solo de los principios allí proclamados.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

