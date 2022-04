LA HABANA, Cuba.- Es tanto lo que la dictadura habla de Estados Unidos y de su interés de hacerse dueño de Cuba que algunas personas piensan –de manera equivocada– que los americanos son los responsables de conseguir la libertad de nuestro país y, de hecho, la democracia. Sin embargo, la realidad es otra, solo se consiguirá el camino hacia un futuro mejor cuando el pueblo de Cuba lo decida, en el momento en que le diga basta a los que mal dirigen. Ya se hizo el primer ensayo el pasado 11 de julio de 2021.

Es por eso que aunque no nos gusten las decisiones que toma el presidente Joe Biden, tenemos que pensar que no son los americanos los que tienen que poner fin al suplicio de este pueblo; pero sí nos corresponde a nosotros los cubanos ejecutar hechos que les demuestren a los que detentan el poder que no los queremos, aunque la realidad diga que ellos lo saben, de manera perfecta.

El gobierno estadounidense tiene derecho a tomar sus propias decisiones; pero sin lugar a dudas es algo que se repite. Cuando hay una administración demócrata siempre hay conversaciones con dictaduras, en particular con la cubana, y aunque esta ha demorado algún tiempo, no iba a ser diferente. A muchos les hubiera gustado que mantuvieran una línea radical, pero como dice el refranero popular: “una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero”; lo que implica que hay que acatar esta realidad y mirar para dentro de la isla, que es donde en verdad están las soluciones de todos los problemas de los cubanos.

Y es que el 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después. Es cierto que el régimen se ha esforzado en incrementar el terror en el que ya vivía la población, pero hay quienes piensan: “de la cárcel se sale, de donde no se sale es de esta pobreza y mezquindad en que vive el pueblo cubano”.

A pesar de que Fidel y Raúl Castro fueron personas despreciadas por una parte del pueblo, la medalla de oro del odio hacia un dirigente se la ha llevado el actual presidente designado Miguel Díaz Canel. Es una persona vilipendiada por las masas y muy aborrecida.

Este 20 de abril, día de su cumpleaños, se llevó a cabo una gran represión contra los activistas y pueblo en general, se detuvieron personas -que incluso- no están vinculadas con alguna organización disidente, solo por el hecho de pensar diferente. Se sitiaron viviendas y se les impidió salir a la calle hasta altas horas de la noche a sus moradores.

Si no fuera tan cruel, daría lástima, quién puede celebrar con el mejor bufet del mundo, diseñado por la “ridícula” primera dama, teniendo en la conciencia las miles de personas que fueron reprimidas ese día para que no se escuchara en las calles un grito que es más popular que un pregón: “Díaz-Canel sin “casa”, “habitáculo”, “residencia”, “domicilio”, “morada”, “vivienda”; o como dice el lenguaje más vulgar “gao”.

Si la sociedad le tiene temor a la dictadura, en estos momentos el régimen obsoleto y sin encontrar una tablita donde agarrarse para no ahogarse le tiene más miedo al pueblo y a la posibilidad de otro 11 de julio, a medida que esta fecha se acerca.

En Cuba se están tomando medidas con algunas personas a quienes citan por el primero de mayo (Día Internacional del Trabajo) para advertirles que no pueden salir a la calle, ya que la marcha tumultuaria que han preparado, a pesar de tener el control de los sindicatos en los centros de trabajo, y como es lógico de todo el aparato represivo de la dictadura, ofrece la preocupación de que cualquiera lance el primer grito contra el régimen y se le unan los miles de personas que estarán en esa actividad.

Ya la humanidad vivió momentos como estos, en 1989 el caso de Nicolae Ceausescu, en Rumanía, les deja a los dictadores un recuerdo poco agradable de algo que les puede suceder.

La situación del régimen es bien difícil, aunque ellos quieran hacer ver que es color de rosa. Tanto desde el punto de vista social como económico, recuperar los niveles de apoyo que tenía (aunque no eran suficientes) es ardua tarea con tendencia a imposible. Y en materia de política, la solidaridad con Rusia en la guerra contra Ucrania los ha dejado mal marcados en el mundo.

Para donde quiera que se viren tienen dificultades, es por eso que se reinventan un éxodo masivo, para ver qué le pueden sacar a los americanos. ¡Claro! el hecho de que hayan logrado tener una reunión a altos niveles ya se puede considerar un punto para sus oscuros propósitos desestabilizadores de la región.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

