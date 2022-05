LA HABANA, Cuba.- Este texto sobre la oposición en Cuba pudiera parecer escrito desde el pesimismo o el derrotismo pero es todo lo contrario, está redactado desde un criterio autocrítico pues parte de las soluciones a los problemas provienen del reconocimiento de los mismos, de tener como punto de partida la realidad, por cruda que parezca, y no el triunfalismo.

Desde hace varios meses presenciamos en Cuba una estocada del régimen a la oposición, a la sociedad civil. Más de una treintena de activistas y periodistas independientes, de los más rebeldes, se han exiliado o han sido desterrados por la dictadura. Uno por uno, los grupos opositores y activistas han sido allanados por el sistema, dispersados, silenciados, encarcelados; y los sobrevivientes persisten bajo el asedio constante de los órganos represivos.

La embestida

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel (Osorbo) Castillo, quienes protagonizaran junto al Movimiento San Isidro (MSI) y la plataforma 27N algunas históricas protestas entre 2020 y 2021, fundamentalmente, permanecen en prisión. El primero, desde el 11 de julio (11J) de 2021, y a quien le piden siete años de privación de libertad; el segundo, desde el 18 de mayo del pasado año, su petición fiscal es de 10 años de prisión.

El MSI y el 27N, dos de los grupos que tomaron los espacios públicos en el último año y medio y de los más reprimidos, apenas existen en redes sociales ─si es que todavía lo hacen─. Lo mismo sucede con el grupo Archipiélago, ese que pretendiera apelar al entendimiento y al respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos para convocar y desarrollar una marcha pacífica el 15 de noviembre de 2021 por la libertad de los presos políticos, el cese de la violencia policial y por la resolución pacífica de los conflictos entre los cubanos. Si algo han dejado demostrado las tres plataformas es que el régimen ni quiere ni va a dialogar con sectores adversos a sus intereses, que no entiende de otro lenguaje que no sea la fuerza, y que una dictadura no se derrota solo con buenas intenciones.

José Daniel Ferrer Castillo, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, fue arrestado el 11J en Santiago de Cuba y un mes más tarde fue condenado a cuatro años y 14 días ─que le restaban de una sanción anterior─ en prisión. Según las denuncias de Prisoners Defenders, Ferrer está siendo sometido a varias formas de tortura y a un asesinato lento.

También en julio de 2021 fue detenido, en Matanzas, el Presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. El también integrante del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de Cuba fue sentenciado a nueve años de prisión. Su hija, la Dama de Blanco Sayli Navarro, fue igualmente procesada y condenada a ocho años de privación de libertad.

Las también Damas de Blanco Aymara Nieto y Sissi Abascal están en prisión, la primera desde 2018 ─recientemente le fue extendida la condena a cuatro años más─, y la segunda, condenada en diciembre de 2021 a seis años de cárcel por su participación en las protestas del 11J. Además de los encarcelamientos, las Damas de Blanco enfrentan continuos arrestos cada domingo, con el objetivo de impedirles protestar pacíficamente por la libertad de los presos políticos; los órganos represivos apenas les permiten salir de sus casas.

La cifra de más de mil presos políticos se dice fácil, pero detrás de cada uno de ellos hay una historia, una familia. Aunque esas familias son, ahora mismo, la mayor fuerza de presión social, no representan una oposición articulada. Contra ellos el régimen también ha dirigido su asedio y su acostumbrado efecto ejemplarizante: Ángel Rolando Castillo Sánchez, padre de Rowland Castillo ─manifestante del 11J de 18 años condenado a 18 años de privación de libertad─ fue sancionado a dos años de prisión en juicio sumario simplemente por exigir la libertad de su hijo.

Muchos de los familiares de los presos políticos han tenido que enfrentar, además, las carencias materiales, viendo imposible el sustento alimenticio en las prisiones. Esta cruda realidad condena a los presos al ostracismo y ha hecho que muchos se sientan abandonados, derrotados y sin esperanzas de recuperar la libertad.

El monto del actual éxodo es alarmante: más de 115 000 cubanos han entrado a la frontera sur de Estados Unidos dede octubre de 2021, ello sin contar los miles que se hallan ahora mismo en la travesía o buscando alternativas de escape, o los cientos que se han lanzado al mar y han desaparecido o han sido repratriados, o aquellos que huyen rumbo a Europa. Se estima que para octubre de 2022 aproximadamente el 1% de la población se habrá marchado del país. Se trata no solo de la pérdida de fuerzas de presión y resistencia sociales sino de la fuerza productiva de un país que tendrá su terrible reflejo en pocos años.

A este contexto se suma el aumento del terror y un nuevo Código Penal, aprobado este 15 de mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que pretende asfixiar lo que queda de oposición y sociedad civil en Cuba, un Código Penal que legitima la represión. Por solo mencionar algunos aspectos, la nueva norma protege a aquellos adeptos del régimen que participen en acciones ─incluso violentas─ contra disidentes como los actos de repudio o las llamadas al combate ─como la realizada por Díaz-Canel el 11J─; ilegaliza y condena a prisión a directivos, promotores y afiliados de organizaciones no reconocidas por el poder, y también tipifica delitos que atentan contra los periodistas independientes, quienes podremos ser condenados de cuatro a 10 años de prisión.

Un retroceso

Pese a esto, apenas un día después de la aprobación del Código Penal, la administración Biden dio a conocer un paquete de medidas que implican un retroceso respecto a varias de las políticas del expresidente Donald Trump. Las medidas de acercamiento, justo en medio del recrudecimiento de la represión, vienen a representar un aliento al poder dictatorial cubano, y son solo el primer paso ─ojalá me equivoque─ a una apertura similar a la implementada por Obama.

Por otro lado, recientemente y por vez primera en varios años, el Estado cubano atravesó por serias revisiones en el Comité contra la Tortura y en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El primero de estos organismos emitió su informe periódico con recomendaciones a Cuba. Sin embargo, estos pronunciamientos son infértiles si no tienen un componente práctico, si no tienen repercusiones reales para la dictadura, si no se traducen en sanciones ─principalmente económicas─ de peso.

Ante este panorama, es triste decirlo, pero lamentablemente Cuba se ha quedado sin una oposición que represente una alternativa real al sistema impuesto. Pasarán varios años para que la oposición y sociedad civil cubana se recuperen de una embestida como la que presenciamos, o restablezcan los bríos con que la vimos crecer y manifestarse fundamentalmente en los últimos cuatro años.

Los periodistas independientes resistimos a duras penas y el nuevo Código Penal nos deja sin márgenes de defensa o acción. Más encarcelamientos y exilios vendrán.

Las fuerzas democráticas y de oposición de Cuba han quedado relegadas al exilio. No obstante, no todo está perdido.

¿Qué podemos hacer?

Parte de la solución es continuar empujando para que desde el exterior se sancione y presione a la dictadura, para que exista cero apertura o, al menos, esta se frene y no sea más catastrófica aún.

En parte, la solución está en dejar de vender humo, en fomentar debates sinceros, en apoyar proyectos políticos dentro de Cuba, en reconocer que quienes quedan al interior de la Isla ─o los que se sumen en el futuro─ son los protagonistas, los que necesitan todo el respaldo posible al estar en la primera línea de confrontación. No es posible que la mayor parte de las subvenciones (grants) destinadas a democratizar la Isla se queden en el exilio, en pagos de salarios, viajes y lobbies políticos mientras dentro de Cuba tenemos a una oposición desnuda, descalza y a presos políticos sin recursos. Así es impensable derrotar a una dictadura. Así seguiremos gastando ─en vano─ fuerzas, capitales y vidas tratando de cambiar un sistema que nos ha convertido en parte del problema.

Parte del remedio también está en dejar a un lado la crisis de protagonismo, en entender que las agendas y proyectos particulares o los intereses económicos no pueden estar por encima del servicio a la libertad de Cuba. Solo cuando José Martí, el exilio y los patriotas cubanos comprendieron esto, pudieron retomar la lucha por la independencia de Cuba en 1895.

De otro modo, un cambio solo podrá venir del régimen, el tan temido cambio fraude, una transformación amañada, corrompida, y Cuba sufrirá ─irremediable e indefinidamente─ de dictaduras disfrazadas de democracia.

Si no somos capaces de reconocer este contexto y de corregirlo a tiempo, seguiremos fracasando, y el castrismo ─y sus expresiones o mutaciones─ seguirá perpetuándose en el poder.

Ojalá y la próxima generación de opositores corrija o aprenda de los desaciertos. La actual ya ha sido derrotada.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

