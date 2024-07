MIAMI, Estados Unidos. – La plataforma de streaming The Criterion Channel es el remanso de los cinéfilos, donde se satisfacen las más profundas ansiedades por el llamado séptimo arte.

Además de su extensa y sofisticada bóveda de clásicos y novedades al alcance de la mano, cual cinemateca o cine de arte en casa, cada mes Criterion cambia su programación principal, con nuevas temáticas sobre géneros, actores o directores, entre otras atractivas novedades.

Ahora mismo, hay una retrospectiva de Ingmar Bergman con casi toda su obra junto a las cinematografías de Nicolas Roeg y Pier Paolo Pasolini, así como la era dorada de los estudios Columbia y el último concierto del gran músico japonés Ryuichi Sakamoto, llevado al cine bajo el título de Opus.

El tema de Cuba también se va abriendo paso modestamente en The Criterion Channel. La película Lucía incluye un comentario de 33 minutos con su director Humberto Solás y otro muy breve de Martin Scorsese, donde este último recuerda que Vladímir Lenin consideraba el cine como la más importante de las artes para transmitir mensajes y consignas a las masas, debido a lo cual Fidel Castro fundó tempranamente el ICAIC. Cuando se refiere a uno de los cuentos de Lucía, el cineasta estadounidense califica a Gerardo Machado como dictador, término que se cuida de utilizar al mencionar a Lenin o a Castro.

Memorias del subdesarrollo se presenta en el canal junto a comentarios reflexivos y anecdóticos de gran valor a cargo del crítico de cine José Antonio Évora, profundo conocedor de la obra de Tomás Gutiérrez Alea, así como del editor Nelson Rodríguez y la actriz Daisy Granados, quien subraya la vigencia de la película con respecto a lo que acontece actualmente en Cuba.

Además de estos filmes considerados clásicos dentro del canon del cine revolucionario, hay rarezas inesperadas como el documental Por primera vez (1967), de Octavio Cortázar, sobre la llegada del cine a sitios remotos del campo cubano y Sworn to the Drum: A Tribute to Francisco Aguabella, dirigido por Les Blank en 1995, acerca de la figura de otro influyente percusionista cubano en la cultura americana arribado a Estados Unidos durante los años 50.

El legendario documental Buena Vista Social Club (1999), de Wim Wenders, también se puede ver en The Criterion Channel, así como Salut les Cubains, que Agnes Varda realizó con más de 1.000 fotos tomadas durante una visita a la Isla en 1963, cuando la quimera revolucionaria engatusaba a la clase intelectual internacional.

El disparate socialista Soy Cuba (1964), de Mijaíl Kalatózov, y una suerte de making of suyo, Soy Cuba, el mamut siberiano (2004), de Vicente Ferraz, son parte de la programación.

Hasta ahora la única representación que he encontrado del nuevo cine cubano es un cortometraje sumamente especulativo, El cementerio se alumbra (2018), de Luis Alejandro Yero.

Como todo sitio de intensidad cultural que se respete The Criterion Channel abunda en giros dramáticos insospechados dentro de su vasta y diversa filmografía.

Recientemente, la plataforma puso a disposición de los espectadores el documental 32 Sounds, dirigido por Sam Green en el año 2022.

Green encadena viñetas con personas que comentan sobre la importancia del sonido en el transcurso de la vida. Músicos, creadores de sonido en sí, científicos, poetas, teóricos… se manifiestan a veces mediante anécdotas reveladoras y en otros casos son conversaciones sobre tonterías personales francamente aburridas.

El documental es narrado por el propio Green, quien de manera inesperada desarrolla una de sus historias en Cuba, que había visitado hace años, según confiesa.

En la Isla alguien le propuso conocer a una revolucionaria americana exiliada, quien resultó ser Cheri Laverne Dalton, terrorista buscada por el FBI, más conocida por su nombre de guerra Nahanda Abiodun. Vinculada a grupos radicales como The Black Liberation Army ayudó a la fuga de su coterránea Assata Shakur, también refugiada en Cuba, acusada de ultimar a un policía.

Una imagen de Cheri Laverne Dalton en un fotograma del documental ’32 Sounds’ (Captura de pantalla – The Criterion Channel)

Estas dos mujeres consideran que son soldados en guerra contra la supuesta opresión del Gobierno estadounidense. Abiodun falleció en Cuba en el año 2019 y Shakur, que es una de las terroristas más buscadas por el FBI, sigue prófuga en la Isla.

El documentalista Green manifiesta su amistad con Abiodun y, en una escena algo desatinada, le coloca unos audífonos para que se sienta melancólica con la música de los 60.

La guerrillera recuerda que cuando la canción Ain’t No Stopping Us Now se dio a conocer, su violento grupo organizaba una marcha ante la ONU en Nueva York para acusar a Estados Unidos de genocida. Casi al final del capítulo que dedica a su camarada entrañable, Green afirma que “como todos los exiliados, Nahanda siempre soñó con regresar a casa”.

