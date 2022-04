LA HABANA, Cuba. – No lo digo yo, solo retomo y doy fe de lo que ha dicho en otras palabras el primer ministro cubano sobre la ausencia de vida nocturna en Varadero, y lo hago extensivo a todos los rincones de la Isla: somos un país en extremo aburrido donde se hace difícil, más bien imposible, acceder a algún tipo de sana diversión.

Si Varadero, el balneario insignia del turismo cubano, es un destino escaso de bondades, es obvio que todo lo que resta por conocer desde Pinar del Río hasta Guantánamo es un mismo bloque denso de aburrimiento donde, más allá del sol y el mar, la mayor satisfacción resulta de mantenernos a resguardo bajo el aire acondicionado del auto o la habitación de hotel.

Y es cierto que Varadero muere en cuanto se pone el sol, a pesar de la Casa de la Música (la única en toda la península) y de ese par de discotecas a las que sabemos los cubanos que se acude a cualquier otra cosa menos a bailar y emborracharse, pero que ya en los últimos meses, con la ausencia de turistas, ni siquiera es lugar a donde acercarse por una cerveza porque, simplemente, no la hay. Es que ni siquiera se puede beber agua, ni de la pila ni embotellada.

En Cuba ya no se trata de un asunto de poseer o no determinada cantidad de dinero o de tener acceso a algún tipo de moneda extranjera, ni siquiera de gozar de ciertos privilegios reservados a extranjeros y militares sino de que no hay suficientes opciones recreativas para que alguien pueda disfrutar de algo más que sol y playa (o sol y piscina), que vienen siendo los únicos “productos” disponibles y sin demasiadas regulaciones (por el momento), en este peculiar “mercado del ocio” donde escasea hasta la limonada, que supuestamente es la “base de todo”.

Y la esencia de tal aburrimiento está, sin dudas, en el egoísmo (que tiene un gran componente de terror por perder el control total) de no dejar que los emprendimientos privados se encarguen de un asunto donde la llamada “empresa estatal socialista” solo ha demostrado, durante años, que no es capaz de ofrecer nada bueno y perdurable, nada genuino, incluso algo que no termine convirtiéndose en núcleo de corrupción, robo, desvío de recursos hacia el mercado negro donde, sin dudas, oculta su gran fuente de riquezas más de un “directivo” o “cuadro” del Partido Comunista de Cuba (PCC). De otro modo no se explica demasiada “persistencia en el error”.

Ninguna empresa de recreación en manos del Estado ofrece un servicio digno de llamarse “recreación”. Todas son un agujero sin fondo donde lo primero que desaparece no son las “ofertas” y el “capital” que debieran dar sentido de rentabilidad al negocio sino la calidad en la atención al cliente, que “normalmente” vive una “experiencia de maltratos”. Tanto así que los términos “estatal” y “nacional” siempre connotan algo pésimo o de “bajo costo”, y cuando no, entonces “efímero” porque nada “del Estado” es bueno por mucho tiempo.

Así, los cabarets Tropicana y Parisién, la heladería Coppelia y hasta el Parque Lenin han sabido más de los tiempos malos que de los raptos —brevísimos— de relativo esplendor. Y digo relativo porque se trata de un “esplendor” que solo es posible apreciarlo dentro de la generalidad de un desastre, de un caos, cuando no de ese entusiasmo mediático fugaz que acompaña a toda obra rehabilitada o reinaugurada “en saludo” de este o aquel aniversario.

Con respecto al turismo, tanto ha querido el régimen acapararlo todo para sí, sin dejar lugar a la indispensable iniciativa privada, que hasta ese “cliché tropical” de tomar una humilde agua de coco a la orilla de la playa en Cuba es una rareza, a pesar de que los cocoteros están ahí, doblados de frutos verdes y maduros, así como las personas dispuestas a cosecharlos con sus propias manos, con la idea de venderlos a los bañistas, pero miles de trabas, burocráticas y de empecinamiento político, impiden incluso que algo tan sencillo como tumbar un coco para comerciar su agua sea un negocio factible y realizable; algo que para nada depende del embargo de Estados Unidos sino del evidente bloqueo interno que el régimen comunista utiliza como método de control.

Y este es solo el más simple ejemplo de por qué todo tiende a ser tan aburrido y absurdo en un país que, bien gobernado (y liberado el mercado y las fuerzas productivas), tendría todas las potencialidades de recuperar cuanto lo convirtió en una de las plazas más divertidas del planeta, con las noches más espectaculares y los barrios y comercios más cosmopolitas, a pesar de que hace 60 años atrás apenas contábamos con menos de una decena de los hoteles que hoy se construyen por centenares, aunque para permanecer prácticamente deshabitados.

Quieren los comunistas que los turistas extranjeros vengan a Cuba por millones, pero en realidad ¿qué tienen de “peculiar” para ofrecerles que no lo encuentren por más y mejor en Cancún, Miami o Punta Cana?

El régimen habla de “tranquilidad ciudadana” y “estabilidad política” pero sabemos que además de ser dos elementos de puro artificio, que se sostienen bajo una gran dosis de represión —y que por lo tanto exhalan un nivel de tensión molesto que el visitante termina por advertir y hasta sufrir en su propio pellejo—, no son determinantes en tanto los niveles de violencia en Cancún o en Dominicana, por ejemplo, ni han repercutido significativamente en los flujos de visitantes extranjeros ni los han desviado hacia nuestro supuesto mercado “estable” y “tranquilo”.

En realidad como destino del Caribe estamos exhibiendo los peores resultados de la región, a pesar de las estrategias de abaratar el producto Cuba a niveles de ganancia casi cero.

De modo que lo de “tranquilo” y “estable”, además de un mito inservible, que se resquebraja a cada segundo, es más bien una traducción “edulcorada” de “destino turístico aburrido a matarse” en el que solo repite ese tipo de clientela que ningún turoperador quiere porque está conformada por obreros jubilados cuyas pensiones no rinden para vacacionar en otros destinos más caros, parejas de la tercera edad que se acogen a planes de viajes, gente que no está dispuesta a dejar un centavo más que lo invertido en el paquete all inclusive, en fin, el turista de bajo costo que cuando el músico pasea el sombrero por las mesas se hace el dormido.

Y para atender a ese turista “de descarte”, en medio de esta oleada migratoria, que tiende a convertirse en la mayor de todos los tiempos, igual va quedando apenas ese precario personal de servicio, menguado por la pandemia, por los despidos, por la negativa a regresar al puesto de trabajo donde ya no hay propinas ni incentivos salariales.

Se habla de hoteles que hoy estarían operando con menos del 50 por ciento del personal necesario, e igual se experimenta un éxodo laboral sin precedentes, en un sector donde incluso llegó a convertirse en habitual el tráfico clandestino de plazas vacantes.

Los profesionales mejor entrenados del ramo podrían estar emigrando ahora mismo a donde quiera que se les contrate, fuera de Cuba, incluso en plazas de menor nivel. En lo personal, he sabido de excelentes chefs que han aceptado puestos como ayudantes de cocina en República Dominicana y en Cancún, de animadores turísticos que se han marchado definitivamente a hacer su trabajo allí donde no sean obligados, como un extra, a ofrecer servicios sexuales o a depender exclusivamente de la propina para sobrevivir.

De modo que pronto el problema no se reducirá a que no llegan los turistas en la cantidad esperada sino que el régimen no contará con personal de calidad para atender a los pocos que se arriesguen a pasar unos días en este gran “parque temático” del aburrimiento.

Con un desabastecimiento perpetuo que complica la existencia, una gastronomía poco variada, nada sorprendente, con hiperinflación, con una política monetaria esquizoide, sin verdaderos centros comerciales, sin transporte público económico y confiable ni carreteras en buen estado, con apartheid entre “ofertas para cubanos” y “promos para extranjeros”, en fin, sin diversión y servicios en toda la variedad necesaria para ser tal, habría que estar extremadamente aburridos, ajenos a otras experiencias de viaje por el mundo, para hallar verdadero placer en caminar sedientos por calles rotas y sucias, por debajo de edificios pestilentes a punto de desplomarse, por entre personas mal vestidas, extenuadas por el hambre y el calor, por entre consignas vacías y letreros de “no hay”, “se acabó”, “no moleste”, “peligro”, “derrumbe”, “no se acepta moneda nacional”, “vivan los CDR”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.