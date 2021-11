LA HABANA, Cuba. — Tras el Gran Alzamiento Nacional Anticomunista del 11 de julio, el régimen castrista se ha consagrado a lo que mejor sabe hacer (o, para ser más preciso, a lo único que sabe hacer bien): reprimir. Para demostrarlo están las sanciones francamente terroristas (con una duración de decenios) que están solicitando los fiscales para cubanos que lo único que hicieron fue protestar de manera pacífica y reclamar libertad y un cambio del pésimo gobierno que padecemos en esta Gran Antilla.

También han menudeado las expulsiones de centros de trabajo. Para ilustrar esta triste realidad, puedo mencionar los despidos de compatriotas que se han dado a conocer en tiempos recientes por su conducta contestataria. Este mismo diario digital ha cubierto esas noticias. Para no abrumar al lector, sólo mencionaré dos casos de los más recientes.

El martes 19 de octubre, la Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos le notificó al profesor David Martínez Espinosa su expulsión de esa casa de altos estudios por sus “ideas políticas y activismo en redes sociales”. En el documento que se le entregó en esa ocasión se plantea lo siguiente: “Mediante sus expresiones públicas se define su pérdida de ideología en la revolución cubana lo que ha conducido al deterioro paulatino de su ejemplaridad y su condición como profesor”.

El comentario que, ante esa arbitrariedad, el expulsado hizo a El Toque es irrefutable y lapidario: “Este tipo de desmanes demuestran el carácter dictatorial del régimen cubano, que a través de la fachada de la institucionalidad académica y universitaria deja sin trabajo a un profesor por el simple hecho de disentir de las ideas políticas del gobierno, por criticar y promover los derechos civiles y ciudadanos”.

También está el caso del doctor Manuel Guerra, especialista de la Sala de Ginecología y Obstetricia del hospital municipal de Calixto García, poblado perteneciente a la provincia de Holguín. Según la información de CubaNet datada el miércoles 20 de octubre, “el médico deberá ahora rotar por varios puestos laborales, mucho más lejos de su casa y en las peores condiciones”.

Estas arbitrariedades me llevan a remontarme un cuarto de siglo atrás, y rememorar las circunstancias en que mi querido amigo y hermano de causa Félix Bonne Carcassés —lamentablemente fallecido hace unos años— fue expulsado de su centro laboral. Y esto pese a que su trabajo muy poco tenía que ver con temas de ideología o adoctrinamiento.

Mi fraterno amigo era profesor titular en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Superior “José Antonio Echeverría”. También tenía la condición de coautor de uno de los libros de texto empleados en la referida especialidad (Este material pedagógico siguió siendo utilizado tras su expulsión, a lo que él comentaba con ironía que eso era “porque no había papel para imprimir otro nuevo”).

El motivo del despido —tanto de Bonne como de un nutrido grupo de colegas suyos— fue una carta abierta que todos suscribieron a fines de los años noventa para reclamar cambios profundos en la política del país. Eso bastó para que se decretara la expulsión de cada uno de ellos. A mi amigo se le señaló día y hora para que acudiera personalmente a recoger su baja laboral.

Al arribar, se encontró con que le tenían preparado uno más de los “actos de repudio” que suele orquestar el régimen castrista. Alumnos y compañeros de trabajo habían sido reunidos de antemano para insultarlo y expresarle su condena. No obstante, recuerdo cómo, al calor de conversaciones personales que sostuvimos después, Bonne me confesaba que lo que más lo había disgustado y deprimido no habían sido las ofensas.

Es el caso que, terminada la bochornosa mojiganga, él se dirigió a una dependencia del que ya era su ex centro laboral —no recuerdo con qué fin— y allí coincidió con uno de sus alumnos participantes en el “acto de repudio”. Lo que más asombró a mi amigo fue el tono descarado con que el joven se dirigió a él: “Profe, no se ponga bravo por lo que pasó. Usted sabe que teníamos que hacerlo, porque si no, perdemos la carrera”.

Y sí, la desfachatez del estudiante universitario podrá resultarle chocante a quien no conozca el “socialismo real”, ¡pero era cierto lo que decía! En Cuba sucede lo mismo que en la conocida escena de la película El hombre de Maisinicú. No importa que el filme se enfoque en calumniar a los anticastristas. En nuestra Patria, bajo el monstruoso régimen impuesto por los comunistas, y con respecto a cada uno que sea destinado por las autoridades al ahorcamiento literal, se supone que todo el mundo “pinche” o “dé soga”.

Es —creo— lo mismo que pasa ahora con esos individuos que incluso se retratan armados con los maderos que deberán utilizar —se supone— para golpear a sus compatriotas que salgan a la calle a protestar o a reclamar cambios en las políticas públicas. ¡Tiene que ser mucho el envilecimiento para prestarse a figurar en una de esas imágenes tan asquerosas o para ejecutar los planes fratricidas diseñados por los jefes.

Frente a ellos, están los cubanos que se sobreponen a la intimidación. Como los universitarios ahora expulsados. O como los presos desconocidos del 11 de julio y otros que tienen más renombre, a todos los cuales el castrismo, de modo absolutamente arbitrario, mantiene encerrados en sus cárceles. Así sucede con José Daniel Ferrer y Félix Navarro; o Luis Manuel Otero y Maykel Castillo (“Osorbo”), por sólo mencionar unos cuantos.

Ya lo dijo nuestro Apóstol: “Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres”.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.