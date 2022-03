LA HABANA.- Eran más de las 12 de la noche, llevábamos unas tres horas en aquella reunión a puertas cerradas con funcionarios del MINCULT, éramos 32 los que representábamos al grupo de más de trescientos manifestantes que se aglomeraban a las afueras de la institución ese 27 de noviembre de 2020 (yo como parte de la prensa independiente). Recuerdo que en ese momento pasé una nota a Tania Bruguera, quien estaba sentada justo detrás de mi, en donde le decía: “están tratando de ganar tiempo”.

No había que ser muy inteligente para darse cuenta de las evasivas, de los compromisos pospuestos, de la fingida benevolencia y comprensión, de la insistencia en una reunión o encuentro en otro momento por parte del viceministro Fernando Rojas. Para los funcionarios, los representantes del poder, era fundamental disolver aquella masiva protesta, por eso recibieron a esos representantes, por eso fingieron un diálogo y entendimiento con ellos.

Menos de 24 horas después, el MINCULT rompía el pacto en uno de sus puntos fundamentales: cese del linchamiento mediático. El propio viceministro compareció en televisión nacional tergiversando y mintiendo sobre lo sucedido ese día. Menos de una semana más tarde, la Seguridad del Estado se volcaba con ferocidad contra el grupo del 27N, con lo cual rompían otro de los acuerdos: tregua.

Lo que sucedió después fue una presión y tensiones constantes entre ambos bandos que acabó definitivamente con la ruptura del proceso de diálogo cuando el 27 de enero de 2021, a dos meses de la protesta frente al MINCULT, alrededor de una veintena de artistas, activistas y periodistas independientes fueron víctimas de un acto de repudio y violenta detención en los que participaron funcionarios de la Institución, incluso el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, cuyo manotazo para arrebatarle el teléfono a un colega de la prensa, Mauricio Mendoza, dio luz verde al calvario.

Ese día no solo se rompió el diálogo o la posibilidad de entablarlo, ese día muchos entendieron que, definitivamente, habíamos sido engañados, que habían jugado con nosotros y, lo más importante, que no había diálogo posible con ese poder.

Poco después, como una forma de mantener viva la iniciativa y el espíritu del grupo, el 27N comenzó a trabajar en una propuesta de diálogo entre sectores de la sociedad civil. El Movimiento San Isidro (MSI) se “adelantaría” con una convocatoria similar: el llamado al Diálogo Nacional. Recuerdo que, por esos días, febrero-marzo de 2021, ambos grupos se reunieron para entenderse mutuamente, y coordinar acciones conjuntas en este sentido.

Después del caos inicial, similar al vivido por estos días con la segunda convocatoria al diálogo nacional del MSI, más nada se volvió a hablar o se supo del tema. No sé si se llegó a efectuar ese diálogo, ni cómo se hizo o sus resultados.

Pronto las sucesivas dinámicas sociales y represivas contra los diferentes grupos opositores y de la sociedad civil acapararon nuevos titulares: las protestas en San Isidro, la nueva huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara en protesta por la confiscación de sus obras y su posterior encierro en el Hospital Calixto García, la manifestación del 30 de abril en la calle Obispo en la que resultaron todos arrestados (algunos liberados meses más tarde), la crisis sanitaria y económica, y luego aquel glorioso 11J.

La frustrada Marcha Cívica por el Cambio convocada por el grupo Archipiélago para el 15 de noviembre (15N) del pasado año volvería a dejar en evidencia la ineficacia de un mecanismo de entendimiento con la dictadura.

Aunque ya el MSI ha explicado que su nuevo llamado al Diálogo Nacional no incluye al régimen, aprovecho para rememorar estos sucesos, los más recientes, ya que el fantasma del diálogo vuelve a rondar por estos días.

Yo fui de las ilusas con confió en ese diálogo con el poder del 27N, aunque más como beneficio de la duda. Pero hoy considero que el hecho de que se truncara fue un proceso necesario, ineludible para que muchos entendiéramos completamente al poder, sus mecanismos de manipulación y chantaje, y que esa vía no era la correcta. Porque, primero, establecer un diálogo -para el régimen- representaría reconocer a la oposición, lo cual se han negado a hacer durante décadas; y, segundo, porque un diálogo de este tipo conllevaría a una negociación en la que ambas partes deberán hacer concesiones y ellos, la dictadura, ha demostrado que no cederán en nada, que no quiere ni le conviene dialogar con nadie.

Además, ¿dialogar para qué, para exigir qué, a base de qué, con qué poder real o apoyo contamos para eso? Al 27N lo respaldaban los más de 300 que estuvieron ese día frente al MINCULT, luego esa fuerza se diluyó por el miedo y la represión. ¿Dialogar para pedir reformas? Una dictadura no es reformable, se tumba del poder y se transita a una democracia.

Los cubanos hemos estado dialogando entre nosotros, gracias a las redes sociales. Pero creo que cada vez más se hace necesario, más que dialogar, debatir y lograr un espacio o punto de encuentro con ideas y proyectos afines, sobre todo la de luchar en contra de la dictadura y cómo lograr la ansiada democracia para Cuba. Porque con ese régimen que reprime, que tiene a más de mil presos políticos, que golpea, tortura, intimida incluso a madres por exigir la libertad de sus hijos… con ese régimen, el único diálogo posible es ese en el que se vaya a pactar su salida del poder.

Es probable que en el futuro se vuelva a abrir un canal de diálogo con la dictadura; para entonces, aprendamos de la historia y de nuestros errores. No les sirvamos a sus propósitos, no les dejemos ganar más tiempo.

