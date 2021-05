LAS TUNAS, Cuba. ̶ La huida precipitada de César Prieto del equipo de béisbol de Cuba tras llegar a Estados Unidos esta semana es la comidilla de los cubanos dentro y fuera del territorio nacional. Muchos opinantes dicen que el pelotero ha hecho una marranada pues, aunque después abandonara la camiseta del team Cuba, primero debió cumplir con su tarea en el equipo de su país. ¿De cuál país?, cabe preguntar.

El joven ahora me hace recordar al “capitán de capitanes”. Sí, al admiradísimo, querido, respetado y admirado Antonio Pacheco Massó, uno de los mejores atletas que ha tenido Cuba, fiel a su país siempre, Pacheco jamás dio la espalda a su equipo, sino que luchó por su bandera en cada instante que le tocó defenderla.

Como recordarán, en 2014, ya Pacheco no era líder del equipo Cuba, ni manager de la “aplanadora”, el team de pelota que tantas victorias cosechó para Santiago de Cuba; en julio de 2014, Pacheco estaba por Canadá contratado en funciones de instrucción y no competitivas. Entonces, decidió venir a Estados Unidos a rehacer su vida. Yo me encontraba con mi familia, y amigos mutuos que propiciaron nuestro encuentro.

“Albert, cómo está la familia”, me dijo un siempre afable Pacheco vía SMS antes de encontrarnos en el estadio para el partido de pelota jugado en Tampa, en su homenaje, y que también sirvió para recaudar entre sus admiradores algún dinero para ayudar a que Pacheco y su esposa pasaran esos días iniciales en Estados Unidos, en los que nunca pronunció una palabra lesiva contra quienes desde Cuba sí no dejaron de ofender y denigrar.

Desde Cuba llovieron los consabidos epítetos: “mercenario”, “vendido”, “pasado al enemigo”, “apátrida”… Y Pacheco allí, como siempre, en silencio, habiendo hasta llegado a decir que había “defraudado” incluso a los médicos que le habían atendido cuando estuvo hospitalizado por problemas cardíacos.

Pero el odio castrocomunista contra Pacheco ha perdurado a través de los años, al punto de que en la pasada Serie Nacional no apareció su nombre junto al de otro grandes peloteros de esa provincia durante el Juegos de Estrellas disputado en el estadio Guillermón Moncada, omisión que conllevó a la repulsa de no pocas personas, sin importar que fueran aficionadas o no al béisbol, porque la repulsa al “olvido” no es por deporte, sino por sinceridad, valga decir por honor.

Y por cuestión de honor de los cubanos que tienen honor, porque hay que hacer la salvedad y decir que ya son demasiados los cubanos indignos, otra repulsa a las decisiones de los dueños del deporte en Cuba ̶ que es el régimen castrocomunista, sí, porque nadie diga que el deporte en Cuba pertenece al pueblo ̶ ha originado por estos días la expulsión, sí, sin eufemismos, el despido sin contemplaciones del receptor Frank Camilo Morejón del equipo Industriales.

Frank Camilo sudo la camiseta de Industriales durante 17 años, en los que más de una vez integró el equipo nacional de Cuba. En esos años sufrió lesiones graves, como una fractura de cráneo. Fue separado estando está en plena forma deportiva, de hecho, sus cifras a la ofensiva hoy son mejores que nunca, pues a Frank Camilo “lo botan” de Industriales no por lesiones o bajo rendimiento deportivo, sino… por “bocón”; sí, por discutidor, porque no se calla cuando debe decir que una jugada está mal dirigida, y ustedes sabrán, estimados lectores, que un régimen el castrocomunista existe, sí, sólo existe por el silencio, porque los únicos que pueden hablar son ellos, los “camaradas”, los “cuadros”, los jefes barrigudos del “partido único”.

Y ahora César Prieto, que ha puesto su vida, la de su familia y sus intereses, según dice el lema castrocomunista “lo mío primero”, es tildado de “mercenario”, de “desertor”. El mercenarismo es un delito internacional, se tipifica cuando se integran formaciones militares u otras colaboraciones en un país que no es el propio mediante paga. Técnicamente, los soldados cubanos han sido mercenarios en diversas partes del mundo enviados por su propio gobierno.

Y dicen que César Prieto es “desertor”. La deserción, amén de otros significados que no implican connotación legal, es un delito militar. Si César Prieto es un recluta del Ejército Central, el del general Quinta Solá, que lo juzgue en ausencia y luego pida su extradición, la que nunca ocurrirá porque ni Cuba tiene convenios de extradición con Estados Unidos ni la Interpol procede contra delitos políticos.

Retomando el tema que nos ocupó por la conmemoración del 20 de mayo, César Prieto abandonó el equipo de pelota no de la República de Cuba, sino el de un montón de gente que pretendía hacer de él su esclavo. Así es que si el muchacho consiguió con su huida romper las cadenas… ¡Bienvenida sea la libertad!

