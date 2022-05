MIAMI, Estados Unidos. — Suman ya muchos los años desde que comenzamos esta lucha contra la tiranía comunista de Cuba, más de seis décadas en el caso de los que a temprana fecha decidimos no aceptar las imposiciones arbitrarias del dictador que sustituyó a Fulgencio Batista al frente del gobierno, utilizando todo tipo de violencia mientras se escudaba en un disfraz de santo y hacía uso de consignas engañosas para ganarse el apoyo de una población ingenua, que mucho sabía de amor, de música y tabaco; de compartir bondades y alegrías, pero muy poco interesada en cuestiones políticas.

Fue así que de la noche a la mañana nuestra Cuba querida se transformó en una nación de luto y de miserias, dividida en sus sentimientos. Unos son los seres de la raza mala, como sabiamente los había señalado nuestro Apóstol, el gran José Martí, un bando macabro integrado por los generadores del odio irreflexivo y las peores mezquindades, oportunistas y parásitos de la sociedad, que bajo el ala del tirano Fidel Castro se sintieron poderosos y dueños de todo. Otros integran esa parte del pueblo poseedora de raíces de decencia y humanitarios sentimientos, personas empeñadas en ser dueños de su propio destino y de construir con su aporte un futuro armónico de progreso y de libertad. Negados también, por inútil y vil, a enmarcarse dentro de un parasitismo incondicional en amamantados servidores de un gobierno tiránico.

En fin, a causa de los fusiles revolucionarios que desde el primero de enero de 1959 (inclusive antes de esa fecha fatídica) comenzaron a tronar en los paredones de fusilamiento y el cúmulo de miserias que trajo consigo la pasión autoritaria de Castro y su incapacidad para entender las necesidades del país, nuestra joven nación no tardó en convertirse en una sociedad de perseguidores y de perseguidos. A estos últimos, entre otros miles, no tardaron en sumarse dos heroicos cubanos que, con honda tristeza pero con inmensa satisfacción, hoy me mueven a escribir estas líneas. Me refiero a Basilio Guzmán Marrero y a José Antonio Jiménez, ambos, lamentablemente fallecidos en días pasados.

Nació Basilio Guzmán en el seno de una familia humilde en la provincia de La Habana, en la zona campestre de Campo Florido, no lejos de la playa de Guanabo. Debido a las limitaciones económicas que por entonces sufrían sus padres, su infancia fue desgarradora en grado sumo, en ocasiones carente de un par de zapatos y una muda de ropa adecuada para cubrir su desnudez, con períodos prolongados de hambruna. Bajo esas condiciones arribó Basilio a su juventud: extremadamente pobre en sus necesidades materiales, pero rico en su caudal de decencia y en esa nobleza de alma que nunca lo abandonó a pesar de sus grandes sufrimientos.

Por su amor a Cuba y a las instituciones democráticas, quienes tuvimos la oportunidad de compartir parte de su fecunda historia, siempre lo recordaremos con gratitud y cariño. Y tendremos presente el ejemplo de su estoicismo y de su valor para enfrentar la crueldad de sus carceleros, durante los más de 22 años que duró su tránsito de prisión en prisión, mientras extinguía la larga condena de encarcelamiento que en los albores de su juventud le fue impuesta por enfrentarse a las imposiciones del régimen comunista de Cuba.

Basilio Guzmán falleció causa de una penosa y prolongada enfermedad en su hogar de Arlington, Virginia, el pasado 13 de abril, justamente dos días antes de arribar a sus 85 cumpleaños. Durante muchos años, luego de haber encaminado su vida disfrutando de la libertad de este país en su condición de exiliado político, este cubano de alma noble y transparente se desempeñó como Delegado de Alpha 66 en la ciudad de Washington DC, donde, en más de una ocasión, fue recibido en la Casa Blanca por presidentes de esta gran nación y por senadores y destacados miembros de la Cámara de Representantes.

José Antonio Jiménez, de la misma forma que Guzmán, fue condenado a prisión en juicio sumarísimo, ausente de toda imparcialidad y sentido de justicia. Guardó largos años de ensañado cautiverio por negarse a vestir el uniforme de los condenados por delitos comunes, y rechazar con decisión y admirable valor todo intento del régimen castrista por imponerle su humillante plan de rehabilitación, lo que lo convirtió en uno de los pilares del presidio político plantado.

Como la inmensa mayoría de sus compañeros de prisión, Jiménez se caracterizó por su rebeldía ante los atropellos con que en vano intentaron doblegar su espíritu de lucha sus verdugos al servicio de Castro. Luego de su excarcelación, no tuvo más opción que marchar al exilio, donde prestó importantes servicios al gobierno federal de este país, cumpliendo con profesionalismo y admirable disposición cada una de las misiones que le fueron asignadas. Su carácter era afable y generoso y entre otras de las formas que lo destacaron entre sus amigos, inherente tal vez de su naturaleza o personalidad, era su facilidad para intercambiar en estrecha comunicación con ellos, noticias de la actualidad, sobre todo las relacionadas con su Isla natal. Lamentablemente ya no está entre nosotros. Falleció el pasado 25 de abril.

Al igual que Basilio Guzmán, desde hace unos pocos días su destino se empinó a otra dimensión, más apacible y sublime. Ahora está en los brazos de Dios, en merecida recompensa por todo el amor que sembró a su paso por la vida y sus buenas acciones.

En Alpha 66, tenemos más de una razón para recordar y querer a José Antonio Jiménez, este amigo ejemplar que tanto aportó a la causa por la libertad de Cuba, quien entre otras responsabilidades y virtudes se destacó por el admirable desempeño de su trabajo como Delegado de nuestra organización en la ciudad de Chicago.

Estos gloriosos luchadores no alcanzaron a ver la libertad de Cuba, pero su aporte generoso y su sacrificio como un fecundo sol siempre estará germinando en los espejos de la patria, irradiando su incandescente luz sobre los penachos de las verdes palmeras, en las playas y en los campanarios, cuando cese la noche nauseabunda del castrismo opresor y retorne, con sandalias de prosperidad y vestida de fiesta la justicia y la paz; cuando el amor, la comprensión y la felicidad vuelvan a estar al alcance de todos los cubanos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.