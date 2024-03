LA HABANA, Cuba. – Si el tren que ahora me ocupa no hubiera parado en todas las cabeceras provinciales, desde que iniciara su trayecto en el Oriente cubano para que abordaran las federadas que, por estos días, se reúnen en congreso, habría yo pensado que se trataba del Orient Express, de aquel orient express que fue parte de nuestras delicias juveniles, pero el tren que se hizo noticia en Cuba no es el Orient Express.

El tren que nos ocupa no es el Orient Express aunque iniciara su trayecto allá en Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. El tren que me ocupa comenzó a rodar sobre rieles desde el más lejano Oriente cubano, para recorrer casi toda nuestra insular geografía, para terminar en La Habana, en esa Habana donde comienzan y terminan todas las cosas desde hace algo más de 60 años.

Y el tren llegó hasta La Habana que es la sede de un congreso de federadas, de esas federadas que ya están reunidas, con Teresa Amarelle Boué al frente, al menos en apariencia. Y ya están reunidas las federadas cubanas con Teresa y con los jefes machos, con una agenda que, sin dudas, no trazó Teresa ni la dirección de la FMC. La tal agenda fue decidida por el Partido Comunista.

La agenda comenzó con una “actividad cultural, donde Beatriz Márquez cantó La mujer bayamesa, aunque yo creyera, mientras la escuchaba, que lo más justo sería cantar su antológico No me grites… Mucho me habría gustado que Beatriz cantara esa canción en la apertura del Congreso y no lo que cantó. Me habría gustado que Beatriz cantara a los machangos del poder, que entonara con su voz maravillosa ese “no me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices”, pero Beatriz no cantó su entrañable No me grites, quizá porque podría ser muy “mal interpretado”.

Beatriz no cantó el No me grites porque cantar tal cosa podría ser un desafío, y sería entendido, sin dudas, como una exigencia al poder macho, como una reclamación al poder macho cubano, ese poder que siempre supone que es el único dueño de la razón, de toda la razón, aunque lo disimule.

Y es ridículo movilizar a todo un país para hacer un congreso, de cualquier tipo, en estos días. Un congreso cuesta y cuesta mucho, y si no costara lo que cuesta no me habrían quitado a mí la luz para que el gasto de electricidad del Palacio de las Convenciones no se haga tan notable, tan perjudicial. Yo no tengo luz. La luz está en ese sitio de convenciones, en ese sitio que hoy es un sitio de pactos entre comunistas, un sitio en el que las federadas toman los acuerdos que les fueran “sugeridos” por los machos comunistas.

La agenda es una agenda de machos, es una agenda en la que no se harán notar los verdaderos dramas de las mujeres. La agenda es una agenda de pactos y subordinaciones, que para eso abordaron ese tren las federadas, ese tren que no tuvo retrasos, que llegó a la hora precisa.

El tren que me interesa es ese que trajo a las delegadas al Congreso de la FMC y no aquel que suponíamos, desde nuestra isleña geografía, el más rápido de todos, el rapidísimo que hiciera las delicias de nuestros años de juventud, aquel que hiciera el trayecto desde París hasta Estambul, pero las cosas no son como uno quiere, y ese tren de Teresa no era el Orient Express.

Ese tren, el que me importa, no salió de París ni pasó por Suiza, ese no hizo parada en Budapest ni en Bucarest. Ese tren no es un expreso, ese no es un tren de ficción, pero sí es un tren desde donde se gesta, al menos un poco, la ficción. En ese tren vinieron los aplausos al poder, allí vinieron las reverencias y los “patria o muerte”, y no me queda duda de que en ese tren viene el crimen. El crimen de apoyar a los que llevan puestos los pantalones, ese poder macho que hace algunas conciliaciones con las federadas; y no me tilden de machista, que los machistas son los que organizan, deciden, los congresos de las federadas cubanas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

