LA HABANA, Cuba. — He tenido el inmenso privilegio de leer Cuba: The Disaster of Castro’s Revolution,del magnífico escritor e historiador Andrés J. Solares. No se trata de un libro cualquiera sino de esos que vale la pena tener a mano como vía de consulta para acudir a ellos una y otra vez. Es, en fin, un minucioso y brillante análisis del proceso de destrucción, a todos los niveles, de la fatídica revolución castrista en nuestra patria.

Para hablar de esta obra monumental hay que destacar la admirable trayectoria de su autor como ex preso político y defensor de los derechos humanos. Solares se graduó de ingeniero civil en la Universidad de La Habana en 1968 donde además fue un destacado conferencista. También estudió en la prestigiosa Universidad de Gales, en Gran Bretaña, donde se especializó en Administración Portuaria y Naviera gracias a una beca de la Unesco. De regreso a Cuba impartió cursos en Economía. Fiel a si mismo, sus ansias de libertad y justicia lo impulsan a formar un partido político en contra del régimen castrista. Es condenado a prisión y enfrenta su cautiverio con inquebrantable dignidad. Durante ese tiempo pasó años en celdas de castigo donde conoció de primera mano la maquinaria de terror instaurada por el castrismo. En 1987 Amnistía Internacional lo designa Prisionero de Conciencia y su caso es uno de los tres que esta organización presentó ese año ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Ginebra. Fue liberado en 1988 gracias a una intensa campaña promovida por Amnistía Internacional, America’s Watch y Of Human Rights. También fue de vital importancia la intervención personal de los Senadores Roberto Dole y Edward Kennedy, así como las solicitudes presentadas por el Congreso de los Estados Unidos, las autoridades británicas, y muchas importantes figuras políticas a escala mundial.

Algunos hombres, de espíritu indomable, se crecen ante la adversidad sin que la maldad de la tiranía logre doblegarlos. De esta madera está hecho Andrés Solares y lo único que lograron sus carceleros fue que reafirmara su inquebrantable compromiso de no darse por vencido.

Este libro analiza la estructura política del país antes de las dictaduras de Batista y Castro. Uno de los aspectos descritos en estas páginas es la falta de libertad política y de expresión en la isla que la dictadura comunista pone en vigor mediante un sistema que incluye los comités de vigilancia en cada cuadra y las brigadas de respuesta rápida que cometen actos de repudio donde predomina la violencia.

También se describen las dificultades para obtener alimentos y otros bienes de consumo así como el pésimo estado de los servicios de salud para el cubano de a pie mientras que la alta cúpula del poder y los extranjeros son atendidos en hospitales donde disponen de la mejor atención médica. El autor también describe el papel de la inteligencia cubana y la intervención militar directa en varias regiones del tercer mundo.

Uno de los capítulos que considero de primordial importancia es aquel donde se establecen las alternativas para el futuro de Cuba. Y, como complemento del mismo, al final se señalan algunos de los principios básicos del Partido Revolucionario Cubano inspirados en los postulados de nuestro Apóstol José Martí.

Es importante señalar que cuando Solares llega a tierras de libertad no olvida a los presos políticos que habían quedado atrás y dedica sus mayores esfuerzos a gestionar su liberación. Para ese fin recopila datos y prepara listas actualizadas donde aparecen los nombres de cada uno de ellos y sus condiciones de salud. Estos reclamos de libertad sobre los presos políticos fueron presentados ante organismos internacionales de los derechos humanos. Además, Solares participa en programas radiales y escribe en periódicos y revistas, hace viajes al exterior, y un sinfín de actividades para dar a conocer la situación de sus hermanos cautivos.

Recomiendo encarecidamente la lectura de Cuba: The Disaster of Castro’s Revolution y expreso mis respetos y honda admiración al escritor Andrés J. Solares por su extraordinario estudio de la realidad de Cuba bajo la dictadura castrista, su vasta labor investigativa y su aporte fundamental a la historia de nuestra patria.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

