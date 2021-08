LA HABANA, Cuba. – Zuleidis Gómez Cepero, esposa del reportero independiente Esteban Rodríguez López, quien se encuentra actualmente recluido en la prisión habanera Combinado del Este, denunció las condiciones inseguras y precarias en las se encuentra viviendo junto a sus dos hijas menores de edad desde hace varios meses.

Gómez Cepero, que convive junto a su esposo y las pequeñas en un solar de La Habana Vieja, cuenta que la barbacoa de su vivienda se está desplomando debido a las filtraciones.

A las acusaciones de que su esposo sería pagado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) respondió que su familia no vive “en un palacio” y que el hecho de que “Esteban se haya hecho santo (yabó)” no significa que no tengan necesidades. “Lo hizo por cuestiones de salud”, precisa.

Rodríguez López “es un hombre enfermo”, pues además de la hipertensión que padece, también es asmático crónico.

El pasado 16 de junio el reportero y activista político fue trasladado con sospechas de COVID-19 a la sala de penados del hospital Salvador Allende. Una vez diagnosticado con el coronavirus SARS-CoV-2 las autoridades penales lo transfirieron al hospital del Combinado del Este, la prisión donde aún se mantiene encarcelado.

“Recientemente me comunicó en una conversación telefónica que no me dijo nada para no preocuparme, pero que solamente no perdió el apetito el paladar y el olfato. También tuvieron que ponerle careta de oxígeno debido a la falta de aire, dijo que pensó que se moría”, revela Gómez Cepero.

La entrevistada no solo carga con la preocupación de tener a su esposo confinado, sino también con la zozobra de que su techo se derrumbe sobre ella y sus hijas.

Las tres duermen en un colchón en la sala o, la mayoría de las veces, se quedan en un local estatal que ocuparon varias madres con sus hijos en noviembre pasado, el cual servía antaño como taller de herrería de la Oficina del Historiador de la Ciudad.

“Es preferible dormir en el local de las madres que arriesgarnos a que el piso de la barbacoa nos caiga encima. Está lleno de huecos, ni siquiera podemos acomodar nada arriba por miedo a que se vaya a desplomar sobre nosotras”.

Gómez Cepero reconoce que, aunque estén un poco incómodas en el local ocupado, por lo menos sus hijas “duermen un poquito más seguras”.

La entrevistada recordó que su esposo “se gana la vida honradamente” y que su familia “tiene necesidades como cualquier otra”.

“Eso lo demuestra la situación crítica en la que se encuentra nuestra casa”, apunta. “Lo que pido es que la Seguridad del Estado se dé cuenta de la gran necesidad que tenemos de que (Esteban) esté libre. Su familia lo único que pide es su libertad”, termina.

Actualmente Rodríguez López se encuentra pendiente a juicio, acusado de los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “resistencia” por protestar pacíficamente junto a otros activistas el 30 de abril pasado en la concurrida calle Obispo, en La Habana.

