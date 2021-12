MIAMI, Estados Unidos.- Zoila Rodríguez Marzo, residente en La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, contó ante las cámaras de Palenque Visión la angustia que vive porque sus dos hijos están presos desde el 12 de julio, uno de ellos en espera de sentencia el próximo 29 de diciembre.

Katia Beirut Rodríguez y Exen Beirut Rodríguez fueron detenidos junto su padre, Fredy Beirut Matos, ex esposo de Zoila, por manifestarse pacíficamente en las protestas del 11 de julio. Katia y Fredy fueron sentenciados a 20 años de privación de libertad, la petición fiscal de Exen, que permanece detenido en el Combinado de Guantánamo, es de siete años.

“Mis hijos solo salieron a la calle y se manifestaron pacíficamente, no tienen pruebas de que hayan tirado una piedra o de que hayan hecho nada malo”, denunció Zoila, que se pregunta cómo es posible que las conclusiones de un juicio de tantas personas se hayan dado en 24 horas. “¿Qué tiempo tuvieron ellos para determinar la sanción de cada uno?”, cuestionó.

“Aquí estamos pasando por situaciones difíciles. Y no tiene nada de malo que un pueblo salga y diga Patria y Vida, ¡Queremos cambios! Necesitamos comer, y la mayoría de las cosas son por MLC, de dónde vamos a sacar MLC. Hay personas que tienen la posibilidad, pero hay otras que no. Cuántas personas tienen un niño que llora por una galletica que no pueden comer, cuántas madres lloran por eso; quizás eso era lo que querían decir en la calle cuando salieron”, señaló.

“No hay motivo para que esas personas paguen esa cantidad de años, es injusto lo que se vio en ese juicio, fue un teatro, les dieron un papel para leer a los testigos y estaban temblando, se veía q no querían leer ese papel”, dijo Zoila, que lamenta los años que les han quitado a sus hijos, sobre todo a Katia.

“Cuando mi hija salga de esa prisión cuántos años tengo yo. Cuántos años va a tener ese niño de nueve años que está sufriendo porque su mama tiene que pagar 20 años de cárcel, y como él muchos”.

Zoila contó que después del 11 de julio “mi familia, como muchas otras, se ha derrumbado”. Después de esto, cómo van a obligar a esos niños en la escuela a decir Patria o Muerte, a un niño de nueve años que ve como a su mamá la meten presa. ¿Cómo se les explica esto a los niños menores de mi hijo? ¿Cómo se les explica que su papá está preso, que su tía y su abuelo de 64 años están presos?

