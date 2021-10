MIAMI, Estados Unidos. – El dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los coordinadores del grupo Archipiélago, rechazó este miércoles la campaña de descrédito lanzada por el régimen cubano en su contra.

Al igual que hicieran ayer miembros de esa plataforma, García Aguilera negó cualquier tipo de vínculo entre Archipiélago y el gobierno de Estados Unidos, algo que ha sido explotado por la dictadura castrista para deslegitimar la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para realizarse el próximo 15 de noviembre.

“El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden, una vez más, a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la Marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre. Y otra vez nos cortan el Internet para que ni siquiera podamos defendernos”, escribió el activista en su perfil de Facebook.

La respuesta de García Aguilera se produjo luego de que Rogelio Polanco Fuentes, Jefe del departamento Ideológico en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), asegurara en el espacio Mesa Redonda que la manifestación del 15N había sido concebida y organizada desde Washington.

“Ver a Polanco haciendo tal derroche de cinismo en la pantalla, me retuerce el estómago, lo admito. No estaba preparado para soportar con frialdad tanta putrefacción. Ni mis tres famosos días de ´entrenamiento´ me adiestraron lo suficiente para soportar la náusea que provoca tanta bajeza, tanta mentira y tanta desfachatez”, indicó el dramaturgo.

El coordinador de Archipiélago también emplazó a Polanco Fuentes a que publicara íntegramente su conversación con Ramón Saúl Sánchez, de la cual Cubadebate ofreció fragmentos trucados este martes.

A continuación, reproducimos íntegramente la publicación de Yunior García Aguilera

Resulta que hasta hace pocos meses era yo un simple artista con talento, pero “confundido”, a quien incluso el ministro de cultura quería invitar a sus reuniones. Y en un abrir y cerrar de ojos ya soy un “terrorista” connotado, cobrando millones y trabajando bajo las órdenes de Washington. ¡Por Dios!

Solo se me ocurren dos cosas: o los servicios de inteligencia de este país son completamente incompetentes, o los políticos del Comité Central son manipuladores incurables.

Los agentes que me vigilan de cerca desde hace ya un año, tal vez más, (desde aquellas 15 preguntas en 2015), tienen la certeza de que es FALSA esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano. Los que me pinchan el teléfono, interrogan a familiares y amigos, decapitan palomas en mi puerta y vigilan cada uno de mis pasos, deberían llenarse de dignidad e impedir que el ex embajador de Cuba en Caracas, devenido en ideólogo de lo indefendible, haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Polanco acude a un “Tin Marín de dos pingüé” y arma un corta-y-pega como si jugara al detective de una pésima historieta policíaca. Deprime hasta el hastío tanta mediocridad política que solo alguien muy adoctrinado podría tomarse en serio.

Acepté la invitación de Roberto Veiga para formar parte de Cuba Próxima, es cierto. Pero ni siquiera he podido participar en un solo encuentro debido a los cortes continuos de Internet que sufrimos mi familia y yo todos los días. Hemos recibido el apoyo de una amplia mayoría del exilio, también es cierto. Pero jamás le preguntaré su biografía o sus “antecedentes penales” a ningún cubano que me llame para manifestar su solidaridad o su apoyo. El audio que muestra Polanco está evidentemente trucado, cualquiera con un mínimo de conocimientos sobre sonido podría darse cuenta. Han cortado mis respuestas y han pegado frases inconexas. Afortunadamente, Ramón Saúl sabe cuál fue mi verdadera respuesta ese día y puede dar su testimonio. ¡Yo reto a Polanco a mostrar el audio completo de esa conversación! ¡Sin trucos, Polanco!

En Archipiélago se tomó la decisión de evitar acercamientos con la Embajada norteamericana. El señor Zúñiga Brown puede dar fe de esa decisión. Y también podría relatar nuestro encuentro, mucho antes de todo esto, donde dediqué la mayor parte del tiempo a exponer por qué no apoyo ninguna sanción que haga pasar hambre a la familia cubana y le sirva de excusas al gobierno para justificar sus desastres. Jamás se habló aquella vez de Archipiélago o de la marcha. Eso aún no estaba en mi cabeza. Ni siquiera había ocurrido el 11j. Justamente fue la necesidad de eliminar el bloqueo/embargo, el tema de nuestra charla en aquella ocasión. Ironías de la vida… Hoy podrían usar todo eso para condenarme. Pero no me importa. Sostengo cada una de mis posiciones y principios. Así me educaron mis padres, y así soy, aunque ya no estén de moda ni el honor ni la decencia.

Archipiélago, señor Polanco, salió de una cabeza cien por ciento cubana, ¡deje de subestimarnos! A la primera persona a quien le comenté sobre el proyecto, fue justamente a Silvio Rodríguez, en aquel encuentro de 70 minutos. Y desde la primera publicación estaban declarados todos nuestros objetivos.

Cada decisión tomada en Archipiélago ha sido el resultado de un amplio y profundo debate entre un grupo de moderadores CUBANOS, de quienes me siento orgulloso. La democracia que ha nacido en ese grupo tan diverso, me devuelve cada noche las esperanzas en el futuro de Cuba. Esperanzas que, irremediablemente, pierdo de a poco cada vez que veo el noticiero o escucho un discurso de nuestros obcecados dirigentes, entrenados en manuales soviéticos y paranoias demasiado convenientes.

A pesar de la vergüenza que provocan estos señores aferrados al poder, jamás perderé mi fe en mi país y en su gente. Aunque, para ser honesto, siento una pena inmensa por todo aquel cubano que aún no es capaz de detectar la mentira cuando la tiene delante.

Cada cual se demora su tiempo para abrir los ojos. Quiero respetar el ritmo de cada quien en ese proceso. Solo espero que el despertar definitivo de este pueblo no nos llegue demasiado tarde. El régimen anuncia abiertamente un crimen contra una generación hermosa, cuya DIGNIDAD se ha vuelto mucho más grande que sus miedos. Es por eso que el régimen jamás se sentaría con nosotros a dialogar. Ellos sí han mostrado su pánico al civismo, y lo hacen ejerciendo la violencia que los caracteriza.

Por último, repito algo, para que quede claro: nadie, absolutamente nadie me paga un solo centavo por esto. Archipiélago ha rechazado incluso la recaudación de fondos entre sus miembros. Los únicos interesados en el dinero yanqui, ya sabemos quiénes son: los que en medio de la pandemia levantaron más hoteles que hospitales, los creadores de tiendas en MLC, los que nos mintieron con aquello de que acabarían con la “doble moneda”.

Hoy no terminaré mi post con abrazos, y me disculpo. Pero no puedo ser hipócrita. Me asquea tanta mentira… Y tanta gente sin dignidad ni luz dispuesta a defender esa mentira.

