MIAMI, Estados Unidos. – El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el 15 de noviembre (15N), respondió este miércoles al doctor Carlos Leonardo Vázquez González o “agente Fernando”, quien fue destapado por el régimen en un intento por invalidar la convocatoria de manifestación lanzada por Archipiélago.

“Sobre el ‘agente Fernando’, lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto. Y francamente creo que exageran al llamarlo ‘agente’. Para mí, más bien debe tratarse de algún tipo de informante, al estilo de los que salen en Tras la Huella. Aunque no estoy muy claro de si existe alguna diferencia notable”, escribió García Aguilera en su muro de Facebook.

El pasado lunes, “Razones de Cuba”, uno de los espacios usados directamente por la Seguridad del Estado para difamar a activistas, periodistas independientes y opositores, presentó al “agente Fernando”, quien arremetió contra García Aguilera.

“Desde hace más de 25 años soy el agente Fernando de la Seguridad del Estado, a la cual le he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba, para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales”, dijo el represor, que también denunció la participación de García Aguilera en el taller Diálogos sobre Cuba acerca del papel de las Fuerzas Armadas en la Isla, celebrado en el campus de Madrid de la Universidad de Saint Louis.

Por su parte, el dramaturgo ―principal blanco de los ataques del régimen― detalló: “Recuerdo cuando cierto perfil anónimo comenzó a atacarme, hace ya un año, con aquel evento en Madrid. Yo había escrito en mis redes algo al respecto y el médico informante consiguió mi número y me llamó asustado. Me pidió que no mencionara su nombre por nada del mundo. Yo lo tranquilicé. Le contesté que no era mi intención hacer algo semejante”.

“El médico estaba allí, al igual que un grupo heterogéneo de cubanos que nada teníamos que ver con las Fuerzas Armadas”, también indicó el joven artista. “No creo haber sostenido con él ninguna conversación interesante. Más bien recuerdo que se pasó la mayor parte del tiempo en silencio y tomando fotos, algo que generó algunas bromas en el grupo”.

Sobre las supuesta génesis de Archipiélago en el extranjero, García Aguilera precisó: “Entiendo la necesidad del régimen de buscarle la quinta pata al gato para negar lo obvio: Archipiélago y la Marcha son propuestas totalmente genuinas, nacidas dentro de Cuba, como resultado de la crisis económica, política, social, cultural y moral que sufrimos los cubanos, como consecuencia de la falta de derechos, democracia, libertad y soberanía ciudadana que padecemos desde hace ya siete décadas”.

Por otro lado, agradeció “al evento académico de tres días en Madrid la oportunidad de conocer el Guernica, de visitar museos, de hablar de cambios políticos en Cuba como algo absolutamente normal y necesario, de preguntarle a Felipe González sobre aquellas noches de pesca con Fidel” y aumentar su cultura sobre el papel de los ejércitos en sociedades democráticas.

Asimismo, el dramaturgo indicó que el agente encubierto de la Seguridad del Estado le generó la misma “tristeza” que le dio la principal protagonista del acto de repudio llevado a cabo en su contra, tras la transmisión del material difamatorio de “Razones de Cuba”.

