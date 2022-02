MADRID, España.- El pelotero cubano Yulieski Gourriel, residente en Estados Unidos y jugador de Grandes Ligas con los Astros de Houston, en recientes declaraciones al medio especializado en béisbol Swing Completo, explicó detalles de su viaje frustrado a Cuba, el pasado 29 de enero, cuando las autoridades cubanas negaron su entrada al país.

Según explicó Gourriel, antes de preparar el viaje comprobó la información de que el período de sanción tras el abandono de una delegación oficial se había reducido de 8 a 5 años, tiempo que ya cumplía por haber “desertado” de la Selección Nacional de Béisbol, junto a su hermano Lourdes Jr., durante la Serie del Caribe en República Dominicana, en 2016.

“Nunca había intentado ir a Cuba, ni por la cabeza me pasaba, yo sabía que eran ocho años, por una ley que por mala o errónea que sea, es la ley al final. (…) Varias personas me hablaron de un cambio (…) que en vez de ocho el tiempo de castigo eran cinco años (…). Me dispuse entonces a averiguar mediante cuatro personas que tienen que ver con emigración para que revisaran mi status y, efectivamente, ya yo no estaba en el sistema. Antes sí estaba, yo aparecía con mi raya roja (indicación de prohibición de entrada)”, precisó.

Al tener estos datos, decidió comenzar los trámites, con la intención de ver a su familia, “principalmente a su abuela que está bien mayor”. Envió su pasaporte junto al de sus familiares que viajarían con él y el proceso avanzó.

“Faltaban tres días, prácticamente no hablaron nada, de Cuba para acá no hubo más comunicación. Estábamos asustados porque para entrar al avión (privado) se necesitaba el autorizo. No dijeron nada hasta el último día (viernes 28 de enero) a las 11 de la noche, cuando llamaron y dijeron que el avión estaba autorizado a entrar, y que podrían viajar todos (su esposa, los niños y sus padres) menos él”, relató.

“Aquí se indignaron, no querían ir… pero yo les dije que fueran al menos mis padres para que estuvieran con la familia, ya estaba organizado todo. (…) Cuando mis padres llegaron, solicitaron una explicación y les dijeron que la ´gente´ de emigración no quisieron meterse en problemas. Que nadie iba a autorizar mi entrada, que elevarían (el caso) para que se decidiera en las altas esferas. Como siempre, todo queda en una nebulosa donde realmente no sabes quién decide qué, ni por qué”, manifestó el pelotero.

En su conversación con Swing Completo Yulieski Gourriel afirmó que al emigrar estaba consciente de las consecuencias, pero lamentó las injustas decisiones del régimen cubano: “Yo decidí venir para acá y estaba bien claro de lo que eso significaba. Como si tengo que estar mi vida entera sin ir allá, porque yo lo decidí. Fue un paso que di y eso es bien simple, no me arrepiento. Pero es injusto. Porque en este momento que se han dado pasos, que otros jugadores han estado aquí y ahora están jugando allá como debe ser, para alegría de todos, no es para que pase esto, porque hay quienes han ido incluso con menos de ocho años. ¿Por qué? Porque soy traidor, entonces. Yo soy el más traidor de todos”.

El pelotero recordó que había dedicado los mejores 15 años de su carrera deportiva al béisbol cubano, y que en la Serie del Caribe quedó como mejor segunda base del torneo.

“Me fui cuando se acabó la competencia. Entonces, cómo me tildas de traidor a mí, traidor si dejo ir la pelota por debajo de mis pies, si la tiro para arriba de primera a propósito…”, manifestó.

Sobre la posibilidad de visitar Cuba pasado los 8 años, consideró: “De veras uno no debe decir nunca, pero ahí quedó bien claro que la ley es una cosa y lo mío es otra. Es decir, que yo estoy fuera de la ley. Pero la verdad, uno siempre quiere ver a su familia, a la gente del barrio. Yo quería llevar a mis niños a los lugares donde empecé a jugar béisbol, a donde estudié, para que ellos vieran de donde salí, donde me crié, mi primera maestra (…) Ese es también su país (…) Fuera de eso creo que ya no me interesaría volver”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.