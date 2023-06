MADRID, España.-La joven youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, reveló detalles este jueves sobre su reciente salida de Cuba, decisión que tuvo que tomar por las amenazas de la policía política y el acoso en que vivió durante el último año.

“No ha sido algo fácil. La decisión “de dejar todo atrás y buscar un nuevo comienzo… fue debido a todo lo que me ocurrió el día en que fui detenida el 9 de marzo pasado”, dijo al comienzo de un video compartido en su canal de YouTube, donde además recordó que lo que hacía era mostrar la realidad del cubano y las carencias del día a día.

El pasado 9 de marzo, llegó a su casa un operativo con más de 30 oficiales y cinco de ellos, todas mujeres, entraron a su vivienda y la sacaron a la fuerza, “como si fuera una asesina o una terrorista”, relató.

En ropa de dormir se la llevaron para interrogarla en el Centro de Operaciones en Santiago de Cuba, donde fue amenazada con ir a prisión y con la custodia de su hijo.

Lo más difícil, explica, “fue ver a mi mamá desmoronarse, y dejar a mi bebé, todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando”.

Hildina relata que los días posteriores “fueron una pesadilla”.

“No podía entrar a mi cuarto sin temer si había cámaras o micrófonos, o sin recordar ese momento tan impactante para mí en el que me sacaban delante de todos mis vecinos como si fuera una criminal y me llevaban detenida”, detalló en este sentido.

“Así me pasé semanas con miedo a entrar a mi cuarto, mi mamá tenía que darme pastillas para los nervios para que pudiera quedarme dormida, vivía estresada, con miedo a salir, a quedarme sola, a todo, quedé con un trauma enorme. Solo quería irme de Cuba y ni eso podía porque tenía restringida la salida. No podía salir de la casa porque me tenían vigilada”, agregó.

Tras la detención, Hildina estuvo regulada. En cuanto conoció sobre la eliminación de la medida, escapó de Cuba con su hijo y se estableció temporalmente en Trinidad y Tobago.