MIAMI, Estados Unidos.- En el evento “Voces por la libertad de religión en Cuba”, que sesionó este lunes en el hotel JW Marriott, en Los Ángeles, California, el cantante cubano Yotuel Romero pidió la libertad de los presos políticos cubanos y llamó la atención sobre los riesgos que corren los niños en la isla, los más afectados en una dictadura.

El músico explicó que las víctimas más grandes de la dictadura cubana son los niños, “la infancia rota que tiene que soportar a un presidente que públicamente de la orden de combate”. Esos niños, lamentó, tienen que observar y padecer que sus padres, hermanos, tíos… estén condenados a largos años de privación de libertad.

“Hoy me pongo en el pellejo de esos niños. La infancia rota no se recupera, no se vuelve a componer”, dijo, y mencionó el caso de la hija del rapero Maykel Osorbo, de siete años, quien en un video pide la libertad de su padre

Durante su intervención, en la que cantó el éxito musical devenido en himno por la libertad de Cuba: Patria y Vida, Romero se cuestionó si la infancia cubana merece tanto odio, tanto castigo y tanta injusticia.

“Hay que ponerse en la piel de los niños cubanos, hay que ponerse en los zapatos de esos padres y madres que salen y cruzan la frontera y dejan a sus hijos atrás, de esos doctores que no pueden ver a sus hijos por ocho años, o de los niños que ven a su madre prostituirse por un poco de leche”, dijo.

Voces por la libertad de religión en Cuba se celebró en paralelo a la IX Cumbre de las Américas, que comenzó este 6 de junio también en Los Ángeles.

Durante el encuentro, transmitido en vivo por CubaNet, líderes religiosos denunciaron la violación de la libertad religiosa en Cuba y se escucharon los testimonios de personas perseguidas por su fe en la Isla.

