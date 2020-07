Ugás sobre tiendas en dólares:“¿Y los que no tienen a nadie qué coño hacen?”

MIAMI, Estados Unidos.- El boxeador cubano Yordenis Ugás mostró su indignación por la reciente apertura de las nuevas tiendas en dólares (Moneda Libremente Convertible MLC), a lo largo y ancho de la Isla, una medida, según el gobierno de La Habana, para contrarrestar la crisis que golpea desde hace algún tiempo al país, agravada en los últimos meses por la pandemia del coronavirus.

“¿Y los que no tienen a nadie qué coño hacen?”, escribió Yordenis Ugás en su cuenta de la red social de Facebook, donde dijo que las nuevas medidas le dan tristeza, y lo superan por completo.

“En los años 90 yo tenía 6,7,8 años y la verdad en mi casa nunca pasamos hambre, siempre mi mamá y mis abuelos inventaban algo, me recuerdo un chorrote rico que hacían en la noche que siempre yo pedía la oya para rasparla, pero yo recuerdo que las shopping yo las veía de pasada, vine a tomar leche condensada y galletitas y maltas cuando tenía 14 años en 2001, que me fui para La Habana por el deporte. Pasaron casi 30 años y la situación de mi país es la misma y lo más dramático es que la gobierna la misma gente”, señaló.

“Ahora, con la diferencia que fui bendecido en la vida y mi familia que me tiene a mí que no me canso de trabajar por ellos posiblemente pueda ir a esas tiendas. ¿Y los que no tienen a nadie que coño hacen? Hablando con una persona que amo, sacamos unas cuentas y se las voy a compartir”, dijo el pugilista cubano, radicado en Estados Unidos desde enero de 2010.

“Un 15% están fuera del país. De ese 15% un 5% por millones de razones no manda nada. Entonces solo queda un 10% y entonces viene la pregunta que me imagino que todo se hacen. ¿Cómo es posible que un estado pueda ser tan desconsiderado con su gente y saque artículos de primera necesidad para un 10% de su población? ¿Y el otro 90% qué diablos hace? Mi repuesta es; que parece que se tiene que seguir sacrificando por la revolución”, escribió Ugás.

Las nuevas tiendas en dólares abrieron en Cuba este lunes 20 de julio, como parte de una “estrategia económica y social” que, de acuerdo al gobierno comunista cubano, ayudará al país a impulsar la economía.

Al anunciar el paquete de medidas, en el que también se incluye la eliminación del 10% del gravamen al dólar estadounidense, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que “parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas”.