Un comunista que odia a los exiliados e incluidos los atletas cubanos, sale y dice algo y salen todos los cubanos libres a saltar de alegria. Somos un pueblo sin memoria, sin vergüenza ninguna, que la nostalgia nos supera y nos empequeñece. Si yo fuera un pelotero cubano de Grandes Ligas que en su momento demonizaron y me llamaron traidor, apátrida y humillaron e hicieron sentir a mi familia como que yo era un delincuente lo primero y mínimo que exigiría fuera una disculpa. A mi me hicieron toda esas cosas y también amo a mi país, pero por mi cabeza nunca pasaría regresar a tirar un solo golpe por el equipo nacional. Me canso de ver años tras años este absurdo debate, esclavos que salieron huyendo y ahora suplican por regresar al matorral. Mi humilde mensaje para los peloteros cubanos es; que ahora somos hombres libres y tomamos una desicion difícil para poder serlo, para pobrarnos en el maximo nivel. Porque hay que seguir arrastrandose pidiendo una oportunidad a una dictadura que lógicamente no solo no la merece, sino que tampoco quiere darla??? Ellos son los que tendrían que estar pidiendo perdón por todo sus errores para que nuestros talentoso deportistas regresaran a competir por nuestro país. Es una lastima y es tan decepcionante ver la actitud de algunos de nuestros atletas que el éxito y dinero no le ha dado vergüenza. Y como siempre digo igual cuando hablo de los reguetoneros que son otros que dejan mi mucho que desear. Ningún cubano es mi enemigo por su manera de pensar. Pero cuanto me gustaría que fueran diferente la cosas. #teamugas #elmilagro